Rekordní příjmy i počty cestujících. Příští rok má být pro aerolinky velmi úspěšný, jejich zisky přesáhnou 25 miliard dolarů

Letecké společnosti očekávají v roce 2024 rekordní počty cestujících a stejně tak i rekordní příjmy. Vyplývá to z nejnovějších dat, která zveřejnila Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Tato organizace očekává, že čisté zisky sektoru dosáhnou v příštím roce 25,7 miliardy dolarů (asi 581 miliard korun) při ziskové marži 2,7 procenta.

Současný odhad představuje zlepšení oproti dřívější projekci, jež počítala se ziskem 23,3 miliardy (zhruba 527 miliard korun) a s marží o 0,1 procentního bodu nižší. Celkové tržby dopravců pak mají podle dat IATA v příštím roce vzrůst o 7,6 procenta na rekordních 964 miliard dolarů (téměř 22 bilionů korun). Za nárůstem stojí především skutečnost, že letadlem má v roce 2024 cestovat zhruba 4,7 miliardy lidí, což je asi o 200 milionů více než v posledním předpandemickém roce 2019.

Poptávka po cestování totiž od skončení většiny covidových opatření stále stoupá, a to především v Severní Americe, na Blízkém východě a v Evropě. Generální ředitel IATA Willie Walsh k tomu podle CNBC uvedl, že v důsledku velkých ztrát, které odvětví utrpělo v posledních letech, je očekávaná stabilizace zisků v roce 2024 „poctou odolnosti letectví“.

„Rychlost obnovy byla mimořádná. Přesto se ale zdá, že pandemie stála letectví přibližně čtyři roky růstu. Výhled pro následující léta naštěstí naznačuje, že můžeme očekávat normálnější vzorce růstu, a to jak u cestujících, tak rovněž u nákladní dopravy,“ okomentoval situaci Walsh.





Jen 122 korun za cestujícího

IATA v nové zprávě mimo jiné uvedla, že provozní zisky leteckého průmyslu v roce 2024 dosáhnou 49,3 miliardy dolarů (přibližně 1,1 bilionu korun), což představuje oproti letošku nárůst o necelých devět miliard (203 miliard korun).

Asociace však zároveň odhadla, že návratnost investovaného kapitálu bude nadále zaostávat za kapitálovými náklady o čtyři procentní body. Může za to především obrovský nárůst úrokových sazeb způsobený přísnou měnovou politikou centrálních bank.

Problematická je podle Walshe navíc i čistá zisková marže ve výši 2,7 procenta. „Toto číslo je daleko pod hodnotou, jakou by investoři akceptovali v téměř jakémkoli jiném odvětví. Samozřejmě že mnoho leteckých společností je na tom lépe, stejně tak ale řada z nich má i problémy. Zajímavým faktem k zamyšlení každopádně je, že letecké společnosti si v průměru ponechají pouhých 5,45 dolaru (asi 122 korun) za každého přepraveného cestujícího,“ uvedl šéf IATA.

Pozitivní výhled očekávají i v Česku

Předpokládané oživení poptávky po cestování dokládají také další nedávno zveřejněná data. Třeba britsko-německá cestovní skupina Tui letos vykázala 139procetní nárůst zisku před zdaněním a odečtením úroků (EBIT). Vedení firmy se navíc nechalo slyšet, že v roce 2024 očekává čtvrtinový meziroční nárůst tohoto ukazatele, na což trhy zareagovaly prudkým nárůstem ceny jejích akcií.

Pozitivní vývoj v nadcházejících měsících očekává i tuzemská letecká společnost Smartwings. „Na léto 2024 počítáme s meziročním nárůstem naší sedačkové kapacity až o 15 procent. Z českých letišť budeme provozovat přímá letecká spojení do 73 destinací, mezi nimiž budou rovněž nově zavedené spoje na největší azorský ostrov São Miguel, do řeckých Athén či do italského Brindisi,“ shrnula tisková mluvčí aerolinky Vladimíra Dufková.

A podobně situaci vidí rovněž tisková mluvčí pražského letiště Václava Havla Klára Divíšková: „Příští rok očekáváme meziroční nárůst provozních výkonů o zhruba 12 procent, takže počet odbavených cestujících by měl překročit 15 milionů. Dojde k tomu především díky zahuštění počtu letů a nabízené kapacity u stávajících destinací, kde pokračuje obnova poptávky po letech do Prahy ze strany zahraničních návštěvníků. Kromě toho počítáme s dalším zvýšením poptávky ze strany českých cestujících, i když s nižším tempem než v uplynulých dvou letech.“

I přes obecně pozitivní výhledy existuje ovšem podle Dufkové hned několik důvodů, proč by letečtí dopravci měli zůstat ostražití. „Navzdory očekávané vysoké poptávce po létaní v příštím roce je otázkou, jak velký vliv bude mít na letectví válka na Ukrajině či konflikt Izraele s hnutím Hamás. Nestabilita totiž přispívá k růstu cen ropy a lze očekávat, že provozní náklady aerolinek v příštím roce porostou. Dalším problémem může být i to, jak rychle budou výrobci letadel schopni dodávat aerolinkám dostatečné množství strojů k uspokojení poptávky,“ uzavírá mluvčí Smartwings.