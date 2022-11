Rekordmanka Taylor Swift. Její fanoušci skoupili za jediný den dva miliony koncertních lístků, Ticketmaster musel zrušit prodej

Americká zpěvačka Taylor Swift patří mezi nejprodávanější hudebníky všech dob. Její songy se napříč světem pravidelně objevují na prvních příčkách hudebních žebříčků, tak jako její poslední album Midnights. Takže když přijde na koncertování, prodejci vstupenek očekávají masivní zájem. Toho se ostatně dočkali i v polovině letošního listopadu, kdy pro zaregistrované fanoušky spustili předprodej na zpěvaččino turné Swift Eras Tour pro rok 2023.

Příliv fanoušků byl tak vysoký, že způsobil selhání systému společnosti Ticketmaster. Ta ve čtvrtek v návaznosti na to oznámila, že vzhledem k mimořádně vysokým nárokům na vstupenkové systémy a nedostatečným zásobám samotných lístků ruší páteční veřejný prodej. K tomuto stanovisku společnost došla poté, co navzdory problémům, jež se podle jejích odhadů týkaly asi 15 procent interakcí na celém webu, prodala během úterý více než dva miliony vstupenek. To je na jednoho umělce za 24 hodin nejvíce v celé historii.

Problémoví fanoušci a internetové boty

Společnost Ticketmaster, kterou vlastní nadnárodní agentura Live Nation, sdělila, že od 3,5 milionu uživatelů zaregistrovaných v programu Verified Fan na svých serverech zaznamenala zhruba 3,5 miliardy požadavků. Koupit lístky se snažili také fanoušci, kteří neměli ,zvací kódy‘. Kromě nich řešila společnost rovněž eliminaci velkého množství útoků ze strany takzvaných botů. Zájem o vstupenky tak nakonec projevilo na 14 milionů uživatelů.

Na vstupenky, jejichž cena se pohybovala v rozmezí 49 a 449 dolarů (zhruba 1100 až 10 500 korun), čekali členové Verified Fan i osm hodin. Na spoustu z nich se ale ani poté nedostalo. „Nikdy předtím nevyvolal prodej ověřených fanoušků takovou pozornost nebo nezvaný objem. Narušilo to předvídatelnost a spolehlivost, která je charakteristickým znakem naší platformy Verified Fan,“ uvedla společnost na svém blogu.

Firma Ticketmaster tvrdí, že její systém předprodeje má pomoci zabránit překupníkům vstupenek a botům, aby si sami vybírali místa. To ale v několika případech zřejmě nefungovalo. Podle CNBC byly vstupenky na turné již během několika hodin v prodeji na sekundárním trhu, a to s exponenciálními přirážkami. „Ačkoli není možné, aby vstupenky na tyto koncerty získal každý, víme, že můžeme udělat více pro zlepšení zážitku, a na to se zaměřujeme,“ uvedla už dříve dotčená společnost.

Vstupenkové fiasko vyvolalo nejen pobouření napříč fanoušky, ale také mezi politiky. Americká senátorka Amy Klobucharová zkritizovala Ticketmaster v otevřeném dopise jejímu generálnímu řediteli a uvedla, že má vážné obavy ohledně činnosti společnosti.

Královna vinylových desek

Velká část poptávky po stadionovém turné Swift pramení z vydání jejího nového alba Midnights a ze skutečnosti, že zpěvačka čtyři roky nekoncertovala, neboť předchozí turné Lover Fest bylo kvůli pandemii zrušeno. Swift Eras Tour má odstartovat 17. března a umělkyně má v jeho rámci odzpívat 52 koncertů napříč USA.

Taylor Swift, jejíž čistý majetek Forbes k polovině června odhadl na 570 milionů dolarů (asi 13,3 miliardy korun) a která se opakovaně objevuje v žebříčku nejbohatších celebrit, je držitelkou mnoha ocenění – za svoji kariéru získala celkem 11 cen Grammy. Její album Reputation bylo nejprodávanější deskou roku 2017 a podle magazínu Cosmopolitan jí jen během měsíce a půl vydělalo 1,9 milionu dolarů.

Alba Evermore z roku 2020 se prodalo na milion kopií už během prvního týdne, Red pak bylo desátým albem Taylor Swift, které se umístilo na prvním místě v žebříčku Billboard 200. Letos Forbes zpěvačku označil také za královnu vinylu. V žebříčku IFPI, jenž informoval o nejprodávanějších vinylových deskách, se totiž v top desítce umístila hned se dvěma singly.

Dvaatřicetiletá umělkyně navíc zcela ovládla hudební žebříček Billboard Hot 100. Ten je pravidelně sestavován podle výše prodejů digitálních i fyzických desek, počtu přehrání skladeb v rádiích a také na streamovacích platformách ve Spojených státech. Na prvních deseti příčkách se umístilo deset z třinácti písní z nejnovějšího alba Midnights. Swift se tak stala první umělkyní v historii, která v uvedeném seznamu takto dominovala.