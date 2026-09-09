Rejdaři bijí na poplach. Odvětví námořní přepravy čelí strukturálním změnám, které mohou poškodit globální ekonomiku

Po moři se přepravuje více než 80 procent veškerého zboží na světě. To je fakt celkem dobře známý. V posledních měsících a letech je to ale stále těžší a těžší, přičemž důvodů je celá řada. Ostatně, stačí vzpomenout, co vše má odvětví námořní přepravy od roku 2020 za sebou.
Covidová pandemie zprvu obchod do značné části zastavila. Poté naopak, ruku v ruce s tím, jak lidé byli nuceni zůstávat zavřeni doma, nastala nákupní horečka. Jenže zároveň nebyly přepravní kontejnery.
Po vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022 došlo k plošnému zavádění sankcí na Rusko, a v Evropě též k nebývalému nárůstu cen energií. Mezitím v Suezu na několik dní uvázlo plavidlo společnosti Evergiven a kompletně jej zablokovalo. A opomenout nelze ani zdánlivě nekonečné karantény samotných námořníků, kteří kolikrát zůstávali na palubách tankerů „uvězněni“ dlouhé měsíce poté, co jim vypršely jejich původní smlouvy.
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Aby toho nebylo málo, řada klíčových vodních cest, jako je například kanál v Panamě, čelí dlouhotrvajícímu suchu, kvůli němuž musejí tamní autority omezovat počet lodí, které jim smějí proplout. A v neposlední řadě je zde pochopitelně vyostřená situace na Blízkém východě, kde proti sobě stojí Spojené státy a Izrael na jedné straně a Irán na straně druhé a kterou se navzdory četným proklamacím amerického prezidenta Donalda Trumpa stále nedaří uhasit.
Pokračující sporadické útoky a nejistá situace v oblasti Hormuzského průlivu udržují ceny ropy poblíž hranice 100 dolarů za barel, přičemž zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na aktuálním stavu mělo v nejbližších týdnech cokoliv změnit. V posledních dnech navíc vstupuje znovu do popředí obchodní rozepře mezi USA a Kanadou, kde Trumpova administrativa opět stupňuje svoji rétoriku vůči severnímu sousedovi a zavádí na zboží putující ze země javorového listu dodatečná cla – na což Ottawa reaguje v zásadě recipročně.
Roztříštěnost pravidel na moři znamená roztříštěnost celého trhu
Všechny výše uvedené skutečnosti mají za následek jediné: odvětví námořní přepravy se radikálně mění doslova před očima. „Globální přeprava funguje nejlépe, když jsou dána jasná pravidla a dodržují se po celém světě stejně,“ konstatují lidé z Consultative Shipping Group (CSG), což je organizace zastupující námořní autority celkem osmnácti zemí včetně Velké Británie, Norska, Itálie, Nizozemska, Dánska, Jižní Koreji či Kanady.
Současné geopolitické dění a snaha o vytváření obchodních bariér podle nich zvyšují riziko, že zde vznikne dvourychlostní struktura, jež podkopá důvěru a bezpečnost lodní dopravy. „Nejistota ohledně budoucí dostupnosti jednotlivých přístavů a cest může ovlivnit dlouhodobé komerční plánování,“ zdůrazňují dle serveru CNBC zástupci CSG s tím, že „roztříštěnost pravidel vede přímo k roztříštěnosti celého trhu, což má za následek vyšší náklady pro firmy i konečné spotřebitele“.
Hormuz budiž zářným příkladem
To, čeho jsme v současnosti na moři svědky, se podle CSG dá popsat nikoliv jako „občasné šoky“, nýbrž jakožto „signály strukturální změny“ mající dopad na to, jak celý globální obchod funguje. „Bez námořní přepravy by se dodavatelské řetězce roztříštily a globální ekonomika, tak jak ji známe, by se náhle zastavila,“ varuje organizace.
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Námořní trasy se dle jejích zástupců v čím dál větší míře stávají předmětem nátlaku a rizika a přibývající počet lodí se zapojuje do operací v rámci takzvaných stínových flotil, prostřednictvím kterých se jednotlivým zemím daří obcházet zavedené sankce. Což pochopitelně jen dále celé odvětví oslabuje.
Jak tedy z nastalé situace ven? Řešení ve skutečnosti není nijak převratné, leč jeho samotná implementace vůbec nebude snadná. Skupina vyzývá všechny přímořské státy, aby „aktivně podporovaly a dodržovaly základní principy“, na kterých byla lodní dopravena dlouhá léta postavena.
„Silná mezinárodní spolupráce nepředstavuje žádné omezení suverenity daných zemí. Naopak je nezbytným předpokladem pro to, aby v takto propojeném světě vše fungovalo. Pokud dovolíme, aby tato roztříštěnost nadále přetrvávala, dojde k podkopání pravidel a zvýší se riziko narušení klíčových námořních uzlů a tras. A jak ukázala situace v Hormuzu, ve chvíli, kdy se dodavatelské řetězce začnou tříštit, začne se tříštit i globální ekonomika jako taková,“ dodává CSG ve své zprávě.