Registrovaní partneři mohou adoptovat děti, rozhodl Ústavní soud

Podle české pobočky mezinárodní organizace Lumos, která podporuje náhradní rodinnou péči, by sexuální orientace neměla být překážkou k výchově dětí. Registrovaný pár by mohl dětem z ústavů zajistit dětství v rodinném prostředí stejně jako dvojice manželské.



Mezinárodní organizaci Lumos založila autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová. Česká pobočka funguje od roku 2008. Kritizuje hlavně vysoký počet dětí v ústavech. Prosazuje uzákonění zákazu posílat do ústavních zařízení malé děti. Česko je jednou z posledních zemí, kde je možné dávat do ústavů chlapce a děvčata do tří let.



„Možnost adopcí registrovanými partnery vítáme. Sexuální orientace by neměla být překážkou vychovávat dítě. Pokud registrovaní partneři projdou procesem odborného posouzení jako všichni zájemci o adopci, rozšíří tak řady těch, kteří si mohou vzít dítě z ústavu,“ uvedla Křižanová.



Organizace poukazuje na dopady ústavní péče na vývoj dětí a jejich další život. „Při nejlepší vůli ústavní péče dítěti nemůže nahradit dětství v rodinném prostředí, které mu naopak může poskytnout registrovaný pár stejně jako pár manželský,“ dodala Křižanová.