Reality, blockchain i zelená energie. Venture Club slaví sedm let, od svého založení do projektů investoval už půl miliardy korun

Investiční společnost Venture Club vznikla na myšlence, že lidé, kteří se znají, by měli společně investovat. Od prvotního nápadu uběhlo již sedm let, jež se nesly ve znamení podpory různorodých projektů. Prvních 50 milionů korun putovalo do výstavby Bytů Klíčenka, dalších 18 pak do pojištění psů a koček od PetExpert. Oba vklady se společnosti vyplatily – byty se prodaly do tří let a podobný osud nakonec čekal i pojišťovnu, kterou získala americká firma Trupanion.

„Rozhodl jsem se organizovat a investovat společně, nikoliv někomu svěřit své prostředky a čekat,“ komentuje Petr Šedivý, generální ředitel investiční platformy Venture Club Invest, která propojuje na 280 členů zmíněného klubu.

Právě sdružení prostředků a znalostí dle Šedivého vede k efektivnějšímu výběru příležitosti. „Pokud se o její průběh staráme – Venture Club má obvykle člena ve statutárních orgánech projektu – je i větší možnost pozitivně ovlivnit výsledek,“ dodává s tím, že cílem je dotáhnout věc do konce a následně se podělit v závislosti na objemu vkladů.





„Myslím, že je lepší být s rizikem bohatý, než s jistotu chudý – zvláště pokud riziko můžeme řídit a víme o něm. Baví mě brát odpovědnost za svůj život,“ domnívá se. Obdobný postoj by dle jeho názoru měl mít v dnešní turbulentní době každý, kdo chce uspět.

Během loňska 90 milionů

Od založení v roce 2016 zprostředkoval Venture Club investice v celkové hodnotě 545 milionů korun, přičemž jen v loňském roce poskytl projektům 90 milionů. Za dobu svého působení členy klubu zaujalo 20 projektů, mezi nimiž je třeba značka LaFluence, automobilka Zebra Group, nabíjecí stanice či nejnovější přírůstek Sanezoo řešící náročné kontroly kvality povrchů a navádění robotů pomocí strojového vidění i umělé inteligence.

Z celkového objemu projektů byly dosud ukončeny tři. Co se týče připravovaných investic, tématem je například cloudový software pro operátory private jetů Strafos či univerzální streamovací platforma a sociální zvuková síť voxtox.fm.

A podle čeho Venture Club projekty vlastně vybírá? Vzhledem k tomu, že jednotlivé investice jsou pro členy často i oblastí zájmu, ve které mají hlubší znalosti, rozhodují mimo jiné právě zkušenosti. Ostatně jednou z takových investic byla i ta, co putovala na zmíněný projekt Sanezoo, jenž od investorů z Venture Club zatím v rámci první tranše získal 22 milionů korun, ta další navíc momentálně probíhá. Odměnou klubu byl desetiprocentní podíl, zatímco projekt získal zdroje a poradenství pro expanzi mimo Evropu.

Ačkoli dosud byla řeč jen o investicích pohybujících se v milionových hodnotách, ve skutečnosti se Venture Club nevyhýbá ani správě těch, které se drží ,jen‘ v řádech několika desítek tisíc korun.

„Na pozadí úspěšného rozvoje je mravenčí práce více lidí, společníků, spolupráce s profesionály na poli ekonomie, práva a IT, vlastní dlouhodobý vývoj investiční platformy, komunikace na sociálních sítích, spolupráce PR agentury a hlavně výdrž, kdy si klub zakládá na seriózním přístupu, aktivním řízení a otevřené komunikaci,“ říká Šedivý a závěrem doplňuje, že k sedmým narozeninám se společnost rozhodla přijít s mobilní aplikací, která aktuální platformu doplní.