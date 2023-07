Rakouská dálniční známka pro rok 2022: kde ji koupit a kam se lepí?

Dálniční známka pro Rakousko

Platnost desetidenní a dvouměsíční fyzické dálniční známky v Rakousku začíná dnem jejich nákupu. Pokud tedy plánuje člověk odjet do Rakouska na 14 dní, musí si zakoupit dvě desetidenní známky. Platnost roční známky je pak od 1. prosince 2021 do 31. ledna 2023. Povinnost zakoupení známky platí pro všechna vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny včetně, která jedou po dálnicích

a rychlostních silnicích.

Cena

Cena rakouské dálniční známky se odvíjí od toho, jakým vozidlem cestujete. Automobil je obecně dražší než motocykl. Za jízdu bez dálniční známky bude uvalena pokuta na místě 120 EUR, ve správním řízení je pak výše pokuty od 300 do 3 000 EUR.

Desetidenní Dvouměsíční Roční Vozidla do 3,5 tuny 9,50 EUR 27,80 EUR 92,50 EUR Motocykly 5,40 EUR 13,70 EUR 36,20 EUR

Kde známku koupit

Fyzicky lze dálniční známku zakoupit ve všech benzinových pumpách v Rakousku. Ptejte se po „die Vignette“ [vɪnˈjεtə]. Běžně už ji ale lze koupit i na pumpách v Česku u rakouských hranic. Případně to pak můžete udělat i na pobočkách UAMK. Známka začíná platit ihned po jejím nákupu.

Nejjednodušší způsob, jak známku zakoupit, je přes internet, tedy elektronicky. E-shop naleznete na webu rakouské mýtné správy (v češtině). Je v tom ale menší háček. Platnost elektronické známky začíná minimálně 18. den po jejím nákupu (z důvodu 14denní lhůty pro vrácení zboží). Výjimku mají pouze podnikatelé. Ochranná lhůta se na ně nevztahuje a známka je platná okamžitě. Údaje o podnikání je ale nutné zadat už při koupi kuponu.

Kam známku umístit

U osobních vozidel musí být známka nalepena na čelním skle – doporučuje se horní roh skla u místa řidiče. Nenalepená známka není platná. Na viditelném místě musí být i u motocyklů. Pro umístění se doporučuje přední vidlice nebo nádrž. Známka, která je nalepená na kufru, však není platná.

Kontroly dálničních známek

Kontroly jsou běžně prováděny videozařízeními umístěnými na rampách vedoucích přes silnice. Projíždějící vozidla, která mají dálniční známku zakoupenou online, budou kontrolována přes databázi poznávacích značek.

Zdroj: asfinag.at, uamk.cz