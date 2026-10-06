Starship znamená revoluci v odvětví kosmických letů. Jeho nástup je ale pro vesmírné firmy i komplikací

Falcon 9 zajišťuje velkou část komerčních startů do kosmu už deset let, zatímco Dragon je jedinou americkou lodí schopnou dopravovat astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Není proto žádným překvapením, že pro mnoho odborníků oslovených serverem CNN představuje blížící se konec zmíněného nosiče pomyslnou revolucí v celém odvětví, jelikož v důsledku toho může dojít ke snížení počtu dostupných startů, delším čekacím lhůtám a zvýšení cen za dopravu jednotlivých zařízení na oběžnou dráhu.
Největší problém by odstavení Falconu 9 představovalo konkrétně pro menší a začínající provozovatele družic. Situace by přitom mohla dojít tak daleko, že by startupy mnohem obtížněji sháněly investice, neboť by investorům nemohly zaručit, že svoji technologii skutečně dostanou do vesmíru, soudí analytik Caleb Henry z Quilty Space.
O poslední místa na Falconech se bojuje
Provozovatelé družic se v současnosti intenzivně snaží zajistit si místa na posledních startech Falconu 9. Podle Henryho je už ale pravděpodobně většina zbývající kapacity prodaná a po roce 2029 by mohly být lety vyhrazeny pouze americké vládě. Falcon 9 přitom jen v prvním letošním pololetí uskutečnil celkem 17 startů, které byly určeny zákazníkům, mezi něž patří komerční provozovatelé družic, výzkumné instituce nebo americká vláda.
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Nedostatek raket rozhodně není nový problém. Komerční trh přišel po začátku války na Ukrajině o ruské nosiče Sojuz a Proton, přičemž celou situaci následně ještě zkomplikovala společnost Amazon, která si pro zprovoznění své satelitní konstelace, jež má konkurovat Starlinku, nakoupila více než sto startů od různých výrobců. Tedy jinými slovy, poptávka po cestách na oběžnou dráhu převyšuje dostupnou nabídku již nyní, v době, kdy je Falcon 9 stále v provozu.
Jedním z možných řešení by samozřejmě mohla být právě raketa Starship – a je pravdou, že někteří výrobci družic v to, že SpaceX začne její obrovskou kapacitu nabízet také externím zákazníkům, pevně doufají. Kdy, respektive zda se tak vůbec stane, je ale v současnosti ve hvězdách. Což se provozovatelům družic pranic nehodí, neboť při plánování startů jsou jistota a spolehlivý harmonogram těmi nejdůležitějšími aspekty ze všech.
Konkurence zatím Falcon 9 nahradit nedokáže
Kromě SpaceX své rakety vyvíjí také několik dalších amerických společností, jako je například Rocket Lab, Firefly Aerospace, Blue Origin, Relativity, Stoke Space nebo United Launch Alliance. Žádná z nich ale zatím pravidelných, častých a bezproblémových startů dosáhnout nedokázala, v důsledku čehož se některé firmy začínají poohlížet i mimo Spojené státy. Třeba finská společnost Iceye uzavřela předběžnou dohodu o zvažovaných budoucích startech s evropskou Arianespace. Ani úspěch zdejších firem ale samozřejmě není zaručený.
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Odborníci se na pozadí toho všeho shodují, že plánovat vesmírné starty dostatečně dopředu bude čím dál důležitější. Podobně tomu ostatně bylo i zhruba před deseti lety, kdy musely firmy rezervovat starty dva až tři roky dopředu a následně čekat další měsíce či roky kvůli odkladům.
Problém se týká i astronautů
Ačkoliv potenciální nedostatek raketových nosičů představuje poměrně značný problém, ještě závažnější situace může nastat okolo letů s lidskými posádkami. Dragon je v současnosti jedinou americkou lodí schopnou dopravovat astronauty na ISS a zpět, SpaceX ale očekává jeho konec již někdy během 30. let. Starship, na druhou stranu, je přitom úplně jiný typ stroje, který je určený pro mnohem ambicióznější mise do hlubšího vesmíru. Což znamená jediné: běžné úkoly Dragonu zatím aktuálně nemá kdo převzít.
Alternativy na trhu v současnosti de facto nejsou. Jedinou potenciální možností je loď Starliner od Boeingu, která ale při svém prvním zkušebním letu s posádkou selhala, kvůli čemuž museli dva astronauti NASA žít a pracovat ve vesmíru o několik měsíců déle, než se očekávalo. Další její start s lidmi na palubě proto podle odhadu odborníků neproběhne dříve než v polovině roku 2028.
Navzdory přáním svých zákazníků má ale SpaceX k vyřazení staré rakety a lodě silnou ekonomickou i strategickou motivaci. Vesmírná divize, do níž spadají Falcon, Dragon a Starship, vykázala v prvním letošním čtvrtletí ztrátu 542 milionů dolarů (téměř 11,5 miliardy korun), zatímco Starlink naopak vydělal téměř 1,7 miliardy (necelých 36 miliard korun). Investice do Starshipu má přitom být základem dalších generací satelitů Starlink i plánovaných vesmírných datových center, a především je klíčová pro dlouhodobý plán společnosti dostat lidstvo na Mars.
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Pro SpaceX tak může být odstavení Falconu 9 a Dragonu logickým krokem do budoucnosti. Pro firmy, které potřebují dostat své technologie do vesmíru, ale znamená s největší pravděpodobností návrat do mnohem nejistějších časů.