Ráj investorů se mění v zónu nejistoty. Íránské rakety otřásly nejen Dubají samotnou, ale i tamním realitním trhem

Dubajský trh s nemovitostmi v posledních letech těžil z obrazu města jako atraktivního a daňově výhodného přístavu pro zahraniční investory. Realitní společnosti lákaly bohaté Evropany, Američany i Asiaty na luxusní bydlení u moře a pověst jednoho z nejbezpečnějších míst na světě. To vše ale zničily íránské rakety a drony vyslané na Spojené arabské emiráty (SAE) a několik jejich sousedů v rámci odvety za rozsáhlý útok Spojených států a Izraele.
Údery zasáhly i města jako Dubaj a Abú Dhabí a vyvolaly napětí v lokalitě, která byla dosud považována za klidnou a předvídatelnou, uvádí agentura AP News. „Tohle je pro Dubaj nejhorší noční můra. Její samotná podstata totiž závisela na tom, že je bezpečnou oázou v neklidném regionu,“ píše na síti X Cinzia Biancová z Evropské rady pro zahraniční vztahy.
Podobně situaci hodnotí i hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek. „SAE byly po mnoho let vnímány jako bezpečný přístav pro řadu podnikatelů a majetných oligarchů díky své politické neutralitě. A zejména pro své předvídatelné podnikatelské prostředí, které mělo za cíl ukázat, že i přes negativní geopolitické jevy je země tím pravým místem pro kapitál a bezpečné family offices,“ říká pro redakci Euro.cz a dodává, že tento obrázek se nyní rozplynul.
Bezpečná oáza v ohrožení
Úřady se po útocích snažily místní obyvatele i návštěvníky uklidnit. Zdůrazňovaly, že protivzdušná obrana země patří k nejlepším na světě a umí si poradit jak s drony, tak raketami. Přesto trosky sestřelených projektilů způsobily požáry na některých ikonických místech Dubaje.
Videa a fotografie na sociálních sítích ukazovaly plameny u hotelu Fairmont na umělém ostrově Palm Jumeirah, oheň na fasádě hotelu Burdž Al Arab a požár poblíž mrakodrapu Burdž Chalífa. Stejně tak se v plamenech ocitla část přístavu Jebel Ali, který je významným přepravním uzlem.
Aby toho nebylo málo, dle Dubai Media Office bylo poškozeno rovněž tamní mezinárodní letiště (DXB), které slouží coby jedna z hlavních vstupních bran do Asie. Vedení země na tyto incidenty reagovalo uzavřením vzdušného prostoru a stažením svých diplomatů z ambasády v Teheránu.
Narušená reputace
Z výše uvedeného je zřejmé, že íránské útoky nezasáhly jen samotné symboly Dubaje, ale také infrastrukturu, na níž stojí ekonomika celých Emirátů, která je silně závislá na přílivu zahraničního kapitálu. Téměř 90 procent ze zhruba 11 milionů obyvatel tvoří cizinci, jež jsou hodně aktivní zejména v oblasti dubajského realitního sektoru.
Klíčovými argumenty při prodeji luxusních bytů a honosných vil, kterých se v Dubaji nachází nespočet a které lákaly i bohaté Čechy a Slováky, byly dlouhá léta stabilita, důvěra a bezpečí. V důsledku událostí posledního víkendu se však nyní jedná spíše o prázdná slova.
„Už teď makléři hlásí, že někteří klienti odkládají podpisy smluv a prohlídky nemovitostí a rozhodují se počkat na vyjasnění geopolitické situace. To může zpomalit tempo uzavírání transakcí i jednotlivé prodeje,“ konstatuje Míšek, podle kterého íránské útoky zcela bezesporu narušily dlouhodobou reputaci SAE jako „bezpečného investičního hubu“.
Že mohou být klienti nyní být opatrnější a budou vyčkávat, si myslí i zástupkyně ředitele dubajské realitní kanceláře haus & haus Jana Zapletalová. Současná situace podle ní zároveň vytváří větší prostor pro vyjednávání o ceně. „Na druhou stranu je zajímavé, že hned v pondělí ráno mi volal velmi bonitní klient z České republiky, zajímala ho aktuální realita na místě. Zvažuje investici právě teď. Následoval druhý telefonát se slovenským investorem, který právě zjišťuje, jak by ze současné situace mohl pro svoji investiční strategii vytěžit maximum,“ popisuje pro naši redakci. Podle Zapletalové takové případy dokazují, že část investorů podobné momenty nevnímá jako důvod k odchodu, ale naopak jako příležitost.
Jiný úhel pohledu nabízí šéf realitní skupiny EHS a služby Bezrealitky Hendrik Meyer, z jehož zkušeností v oblasti turismu vyplývá, že je nyní riziko násobně větší, než kdyby se například stal teroristický útok: „Tím klesá atraktivita regionu pro samostatné cesty a logicky i poptávka po ubytování. Krátkodobě tedy může dojít k výraznému poklesu cen některých apartmánů, u kterých je už teď jasné, že sezona nevyjde podle plánu. Je třeba si také uvědomit, že ke zvýšené míře rizika se může přidat špatná dopravní dostupnost nebo občasné rušení letů.“
Krátkodobá opatrnost
Další vývoj bude podle odborníků záviset hlavně na délce a intenzitě konfliktu. „Pokud se Írán bude postupně smiřovat s klidnější rolí v regionu, může to vést k obnovení reputace SAE. Nezapomínejme, že dlouhodobé fundamenty v zemi zůstávají velmi silné. Klíčová Dubaj je globalizované centrum s diverzifikovanou poptávkou od investorů z více než 150 zemí, což dlouhodobě posiluje odolnost trhu vůči regionálním šokům. Rovněž nízké přímé daně umožňují lákat podnikatele z celého světa – a to se v dohledné době nezmění,“ podotýká Míšek.
Krátkodobou opatrnost očekává i Zapletalová, ve střednědobém výhledu bude klíčové, jak rychle se situace uklidní. „Pokud dojde ke stabilizaci, Dubaj má historicky schopnost se velmi rychle vrátit k běžnému fungování. Stačí se podívat, jaký boom přišel na realitním trhu po covidu,“ připomíná s tím, že z dlouhodobého hlediska žádnou zásadní změnu trendu nevidí.
Míšek na to konto doplňuje, že od roku 2022 do začátku roku 2025 se podle výzkumů agentury Fitch zvedly rezidenční ceny zhruba o 60 procent a ještě před událostmi z uplynulého víkendu se letos očekával přibližně tříprocentní růst. „Existují však i scénáře širšího poklesu, kdy by realitní trh mohl poklesnout až o 15 procent. Důvodem je výrazný přírůstek nabídky: lokální zdroje uvádějí očekávané předání cca 55 tisíc jednotek v roce 2026. A aktuální konflikt by tuto nabídku mohl klidně značně rozšířit,“ uzavírá.