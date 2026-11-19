Nejbohatší ruští podnikatelé a oligarchové se jen málokdy veřejně vyjadřují k politickému dění ve své zemi, jelikož během desetiletí Putinovy vlády se naučili, že cena za jakoukoliv kritiku režimu může být až příliš vysoká. Od vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022 se navíc dohled Kremlu nad děním v zemi ještě zpřísnil – některým jejím kritikům byl zabaven majetek a další dokonce za podezřelých okolností zemřeli, zatímco loajální oligarchové byli naopak odměněni ziskem štědrých vládních zakázek.
Podle BBC žije v Rusku aktuálně zhruba 155 miliardářů, což je více než kdy dříve. Být členem tohoto prestižního klubu už ale podle odborníků taková výhra jako dříve rozhodně není. Putinův režim se totiž snaží tamní společnost kompletně ovládnout a vše přizpůsobit válečným snahám, kvůli čemuž oligarchové již takový politický vliv, na jaký byli dlouhá léta zvyklí, nemají. Naneštěstí pro ně, ani v zahraničí na tom nejsou o moc lépe, jelikož se na ně často vztahují sankce, které jim znemožňují pobyt v mnoha vyspělých zemích, kde přitom mají své nemovitosti.
„Je s nimi zacházeno jako s nějakými drobnými kriminálníky. Nemohou létat se svými soukromými tryskáči a jejich jachty nemohou parkovat v prestižních evropských přístavech. Musí to pro ně být hrozné a ponižující,“ uvádí Bill Browder, který býval největším zahraničním investorem v Rusku, než mu v roce 2005 tamní úřady zakázaly vstup do země, jelikož vedl kampaň proti korupci.
Rusko si odvyklo od demokracie
Ačkoliv úvahy miliardářů o situaci v zemi v éře po Putinovi potvrzuje více zdrojů, jeho konci ve funkci prezidenta, ať už dobrovolném či nuceném, aktuálně nic nenasvědčuje. Na druhou stranu, šéf Kremlu, který před takřka pěti lety rozpoutal největší válečný konflikt v Evropě od konce druhé světové války, oslavil minulý měsíc již 74. narozeniny, takže je zřejmé, že dříve nebo později bude Rusku skutečně vládnout někdo jiný.
Jeho nástupcem by se celkem logicky mohl a měl stát nynější premiér Michail Mišustin, ten však dosud žádné prezidentské ambice neprojevil – což byl ostatně podle analytiků klíčový důvod pro jeho jmenování. Právě kvůli Mišustinovu postoji tedy může vzniknout jakési mocenské vakuum.
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V případě Putinova nenadálého konce by mohlo dojít k několika různým scénářům, přičemž jedním z nich je vznik svobodné demokratické vlády. Analytici jsou nicméně přesvědčeni, že tato varianta je nejméně pravděpodobná, protože za Putinovy vlády byly klíčové demokratické instituce v zemi vážně poškozeny nebo zcela zlikvidovány. „Rusko je tak zvyklé na násilí, že si odvyklo od standardních demokratických postupů,“ říká Alexandra Prokopenková, ruská novinářka a analytička žijící v exilu.
Druhou variantou by bylo pokračování současné autokracie, kdy by Putina nahradil jiný člověk, který by dále pokračoval v jeho stylu vlády a snažil by se udržet u moci pomocí represí. Prokopenková je ale přesvědčena, že další diktatura jednoho muže by v Rusku nyní vzniknout nemohla, protože minimálně zpočátku by byl jakýkoliv Putinův nástupce výrazně slabší než on.
Na stole je tedy ještě možnost číslo tři: návrat k mocenskému uspořádání devadesátých let minulého století, kdy zemi prakticky řídily klany oligarchů. A právě tato varianta se nejbohatším Rusům současnosti pochopitelně velmi zamlouvá. „Chtěli by se vrátit do doby, kdy jim bylo nasloucháno, kdy nebyli zbaveni majetku a kdy chápali pravidla hry,“ vysvětluje Prokopenková.
Vzpoura je nepravděpodobná
Kromě zákulisních náznaků se nedávno objevil i výjimečný projev otevřeného odporu. Osmý nejbohatší muž Ruska Andrej Melničenko totiž v rozhovoru pro The Economist mimo jiné mluvil o ukončení vlády jednoho muže a o tom, že by se země měla více otevřít světu. „Byla to výzva bohatým lidem, jako je on, aby o těchto věcech začali mluvit,“ domnívá se Prokopenková.
A ačkoliv se k Melničenkovi zatím nikdo další nepřidal, podle analytiků se dá téměř jistě předpokládat, že získat zpět vliv na dění v zemi by se při první příležitosti pokusila velká část z nich. „Někteří bohatí Rusové se už nyní snaží spřátelit s těmi správnými úředníky nebo ministry, jakékoli jiné kroky jsou ale aktuálně až příliš nebezpečné,“ shrnuje analytik Dmitrij Někrasov.
Další změny v chování oligarchů popisuje i Prokopenková. Podle ní se Putinovi ve vyšších kruzích dříve přezdívalo „Načalnik“ (šéf) nebo „Pervij“ (první), což vyjadřovalo určitý stupeň respektu. Nyní mu ale mnoho vlivných lidí říká Děd, což má v ruském jazyce stejně jako v češtině spíše negativní význam.
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Závěrem je každopádně nutné podotknout, že ač by si řada oligarchů Putinův konec a návrat ke stylu vlády v 90. letech bezpochyby přála, dle analytiků se žádná forma otevřené vzpoury vůči současnému prezidentovi nejspíš konat nebude. „Chápou, že kdyby udělali cokoli, co by Putina zpochybnilo, zabil by je. Je to totiž velmi paranoidní malý muž,“ uzavírá Browder.