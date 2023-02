Pustí vás dovnitř a rovnou přivolají i výtah. ,Vrátnici‘ loni dokončené nejvyšší budovy EU pomáhají řídit chytré turnikety ze Zlína

Ačkoliv se v Česku stále staví spíše do délky a do šířky než směrem vzhůru, rozhodně se nedá říct, že by tuzemské firmy s výstavbou mrakodrapů, potažmo jiných výškových budov žádné zkušenosti neměly. Ba naopak, mají jich víc než dost. Zářným příkladem budiž třeba společnost Sharry, jež se v minulosti stala technologickým partnerem projektu One Vanderbilt, pátého nejvyššího ,věžáku‘ v celých Spojených státech, do něhož dodala aplikaci zajišťující návštěvníkům mobilní přístup.

Zkušenosti s výstavbou mrakodrapů, a ne jen tak ledajaké, má rovněž pardubická společnost Pega Hoist. Byly to totiž právě její stavební výtahy, které kdysi zajišťovaly přepravu dělníků i materiálů až na vrchol dubajské Burdž Chalífy, aktuálně nejvyšší budovy světa. A opomenout nelze například ani firmu Sipral, která v rámci více než dvoumiliardové zakázky opláštila dvě 170 a 183 metrů vysoké věže Wardian London nacházející se v samém srdci této britské metropole.

Varso Tower je nyní nejvyšší budovou v celé Evropské unii. Autor: HB Reavis

Do výše uvedeného ,klubu‘ ovšem patří i zlínská společnost COMINFO, jejíž chytré turnikety nyní zdobí i nedávno dokončenou Varso Tower. Tento mrakodrap, jak už samotný název evokuje, se nachází v hlavním městě Polska a se svými 310 metry je současně i nejvyšší budovou v celé Evropské Unii. „Jsme hrdí na to, že jsme přispěli do mozaiky unikátní evropské stavby. Potvrdili jsme tak naši příslušnost ke světové špičce v oboru,“ prozradil redakci Euro.cz jako jedné z prvních šéf této české firmy Jarmil Vlček.

Od Austrálie po Spojené státy

COMINFO je na trhu od roku 1990, přičemž za tu dobu stihla svá zařízení dodat bez nadsázky do celého světa. V minulosti realizovala několik projektů v daleké Austrálii, Indonésii, Irsku, USA či Angole. Její portfolio tvoří kromě zmíněných turniketů i nejrůznější identifikační a platební systémy, docházkové terminály či čipové šatní zámky.

Turnikety, jež dodala do varšavské Vasco Tower, přitom neplní jen roli jakýchsi bran, které mají zamezit vstupu všem nepovolaným osobám. Jedná se ve skutečnosti o velmi sofistikovanou technologii, jež dokáže lidem ušetřit čas a zároveň elegantně zapadá do jejího prostředí. Zařízení disponuje otočnými skleněnými křídly a matně černými bočními panely. Ty dokonale ladí s moderními betonovými prvky vstupní haly, díky čemuž nijak nenarušují celkový vzhled okolního prostoru.

Největší přidanou hodnotu zlínských turniketů instalovaných v tomto novém polském mrakodrapu je každopádně skutečnost, že vedle čtečky bezkontaktních čipových karet pro rezidenty či QR čtečky určené jeho návštěvníkům jsou propojeny i se systémem dálkového ovládání výtahů. Řečeno jinak, jakmile si software každou osobu vcházející do budovy ,proklepne‘, respektive si potvrdí, že do ní vstoupila oprávněně, zcela automaticky jí onen výtah přivolá a následně ji i zaveze do příslušného podlaží. Těch má mrakodrap hned třiapadesát.

„Varso Tower se stala ikonou pulsujícího polského hlavního města, je symbolem 21. století. Díky našim turniketům v ní hraje výraznou roli i špičková česká stopa, což nás pochopitelně těší. Společně s kolegy pracujeme na tom, abychom zajistili přístup i do dalších monumentálních světových staveb,“ uzavírá Vlček, aniž hodnotu zakázky blíže specifikoval.