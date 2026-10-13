Purple Ventures posílají 10 milionů finskému startupu, jenž skrze AI radí firmám, včetně velké čtyřky, koho akvírovat

Na to, že nám umělá inteligence pomáhá s nakupováním potravin a dalšího zboží všední spotřeby, jsme si již zvykli. No a nyní se to učí i zavedené firmy – tedy jen s tím rozdílem, že namísto jídla a kapesníků jejich „nákupní seznamy“ čítají jména jiných podniků a společností.
Platformu, která prostřednictvím této technologie radí firmám a manažerům, kde se na trhu nacházejí nové akviziční příležitosti, vyvíjí finský startup Comparables.ai. Ten založila čtveřice podnikatelů ve složení Niko Nalli, Markus Vesala, Martin Kangasniemi a Muhammad Ammad-ud-din. Hlavní výhoda jejich nástroje spočívá především v úspoře času, kterou svým zákazníkům nabízí – zatímco dříve mohlo zevrubné mapování trhu, jež si akviziční proces žádá, zabrat celé měsíce, díky finské platformě lze vše zredukovat na pouhé minuty, říkají.
Vše na jednom místě
Princip fungování Comparables je dle samotných zakladatelů překvapivě jednoduchý. Podobně jako při komunikaci s běžným chatbotem uživatel zkrátka vlastními slovy popíše, jaký trh nebo typ společnosti jej zajímá, načež se platforma pustí do hledání. K výčtu relevantních firem následně připojí i nezbytné finanční údaje, vlastnické vazby, struktury podnikových skupin, data o ocenění, dosud realizované transakce či ověřené kontakty na osoby s rozhodovací pravomocí. Uživatel tak má k dispozici de facto vše, co k učinění kvalifikovaného rozhodnutí potřebuje, a navíc na jednom místě.
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„Fúze a akvizice středně velkých společností vždy narážely na nedostatečný přehled o trhu. Pokud nevidíte celé hřiště, nemůžete vést nejlepší možný transakční proces,“ dobře ví Kangasniemi. „Comparables.ai jsme vytvořili proto, aby každý transakční tým mohl získat informační výhodu, jakou má globální banka,“ dodává spoluzakladatel.
Platformu využijí jak samotné firmy, tak investiční fondy, poradci v oblasti fúzí a akvizic či banky. „Firmám umožňuje zmapovat možné akviziční cíle ještě před první interní strategickou schůzkou. Investiční fondy mohou souběžně prověřovat příležitosti k doplňkovým akvizicím na více trzích a poradci sestavovat širší seznamy potenciálních kupujících,“ přibližují zakladatelé.
Konec hodinám manuální analytické práce
Dle nejnovějších statistik využívá Comparables.ai v současnosti přes 50 tisíc profesionálů ve více než 30 zemích světa. A zalíbila se i investorům, kteří Finům na její další rozvoj nyní posílají šest milionů dolarů, respektive asi 130 milionů korun. Posledního kola se přitom zúčastnil i český fond Purple Ventures, jenž se rozhodl startup podpořit rovnými 10 miliony.
„Comparables.ai nás zaujal kombinací mimořádně silného týmu a produktu, který řeší jeden z největších problémů trhu fúzí a akvizic. Zakladatelé mají za sebou transakce v hodnotě několika miliard dolarů a zkušenosti z velkých poradenských společností, takže velmi dobře rozumí tomu, jak dnes M&A procesy fungují a kde jsou jejich největší slabiny. Zároveň se jim podařilo postavit technologii, která dokáže nahradit hodiny manuální analytické práce a přinést výrazně kvalitnější výsledky,“ komentuje poslední investici Jan Staněk, řídící partner Purple Ventures.
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Kromě Čechů našla severská platforma finanční podporu rovněž u fondů Pragmatech a Araya Ventures, Gorilla Capital, hi5 Ventures, Somersault Ventures a dalších. Vybrané finanční prostředky Comparables využijí vedle dodatečného technologického rozvoje také k expanzi na nové, dosud neprobádané zahraniční trhy.