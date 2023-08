Půl milionu eur, aby naučili zahraniční firmy vyplácet své zaměstnance kdykoliv. České Advanto získalo další významnou investici

Že je něco dlouhé jak týden před výplatou? Ne nutně. Česká platforma Advanto, za níž stojí dva bývalí spolužáci Martin Fortelný s Janem Kölblem, se snaží firmy naučit, že je normální, aby jejich zaměstnanci měli nárok na výplatu kdykoliv, a ne vždy jen jednou měsíčně. A jak se zdá, vlastně se jí to i docela daří.

V současnosti využívá služeb Advanta, prostřednictvím něhož mohou pracovníci sledovat své vydělané peníze v reálném čase a na jedno kliknutí si vybrat, kolik zrovna potřebují, na 70 velkých společností po celé České republice a na Slovensku. To mimo jiné znamená, že k ní má přístup zhruba 70 tisíc zaměstnanců. Konkrétně jde například o online supermarket Rohlík, prodejce parfémů Notino, personální agenturu Manpower a řadu dalších.

No a nyní by oba zakladatelé chtěli naučit to samé i firmy v zahraničí. Pomoci jim k tomu má nově získaná investice Jeana-Pascala Duvieusarta a Ladislava Bartoníčka a také venture kapitálového fondu Nation 1 v hodnotě půl milionu eur (přibližně 12 milionů korun).





„Zakladatelé Martin a Jan ukázali, že dokážou postavit službu s fungujícím obchodním modelem, který prokazatelně zlepšuje finanční zdraví zaměstnanců. Pozitivní společenský dopad, fungující jednotková ekonomika a globální myšlení je to, co s Ladislavem u startupů hledáme,“ komentuje za investorské duo Duvieusart.

V hledáčku jsou Německo i další středovýchodní země

K myšlence na vznik Advanta dospěl Fortelný během svého pobytu v zahraničí, kde takové služby fungují již delší dobu. V Česku se pár podobných projektů v minulosti rovněž objevilo, žádný z nich se nicméně z dlouhodobého hlediska neuchytil. Na rozdíl od tohoto.

„V Advantu vidíme velký potenciál, neboť se jedná o službu, která viditelně zkvalitňuje život zaměstnanců. Proto do služby po třech letech investujeme potřetí. Vidíme také, že Advanto udělalo za poslední roky obrovský pokrok. Novou investicí mu chceme pomoci zopakovat úspěch z českého trhu v zahraničí,“ míní Marek Moravec, managing partner fondu Nation 1.

A kam že konkrétně se Fortelného a Kölbleho služba vydá? Expanze cílí na evropské trhy, přičemž jedním z prvních by mělo být sousední Německo. Kromě něj ale zamíří též do Polska, Rumunska nebo Bulharska.

Jeden projekt za druhým

Že se Advantu aktuálně daří, dokládá nejen zájem investorů, nýbrž i jeho finanční výsledky. Firma jako taková vznikla teprve před třemi a půl lety, a přesto je již nyní na měsíční bázi v provozním zisku. A této skutečnosti hodlá rovněž náležitě využít – jakmile totiž chystanou expanzi převede do reality, chce spustit další investiční kolo. To by se mohlo odehrát už v následujícím roce.

Dosud se firmě povedlo prostřednictvím těchto investičních kol vybrat nižší desítky milionů korun. Hned 17 milionů do ní například předloni vložilo kapitálové studio V-Sharp Ventures Alpha pánů Michala Menšíka, Matěje Zabadala a Zdeňka Šoustala. A jak Fortelný přibližuje, nabízeli se i mnozí další.

„Setkali jsme se s řadou investorů, kteří měli zájem stát se součástí naší vize a pomoci nám expandovat. Když jsem ale potkal Jeana-Pascala Duvieusarta a Ladislava Bartoníčka, naše cíle se perfektně protnuly, neboť dvojice právě začala investovat do technologických společností s mezinárodním potenciálem. Pro nás má spolupráce smysl nejen kvůli finanční investici, ale především díky jejich bohatým zkušenostem s budováním globálních firem. Velmi se proto na spolupráci těšíme,“ uzavírá šéf Advanta.