První zálohování RFID čipů na světě. Česká síť bezobslužných prodejen Minute Shop chce omezit plýtvání s elektronickými štítky

V obchodech po celém světě se v poslední době stále častěji využívají takzvané RFID čipy, což jsou malé elektronické štítky složené z obvodu a antény, které dokážou bezdrátově přenášet informace na krátkou vzdálenost. Díky tomu technologie umožňuje sledování předmětů a jejich rychlou identifikaci bez nutnosti přímého kontaktu nebo viditelnosti, což představuje výhodu především pro obchodníky, ale i pro zákazníky.
Nevýhodou celého systému bylo ovšem až dosud to, že RFID čipy spolu s obalem daného výrobku končily v odpadu, což přinášelo obchodníkům vyšší náklady, a také vyšší ekologickou zátěž. Zažitou praxi se nyní rozhodl změnit český obchodní řetězec Minute Shop, který ve své síti bezobslužných prodejen spustí možnost zálohování štítků a jejich opětovného využití.
„Zákazníci už dávno přijali model zálohovaných lahví nebo kelímků. My teď přicházíme s podobným principem u RFID čipů, tedy technologie, jež byla dosud považována za jednorázovou. Díky záloze a jednoduchému vracení dokážeme čipy recyklovat prakticky bez omezení a šetřit tak přírodu i náklady,“ uvedla Klára Murínová, tisková mluvčí společnosti Store Invent Automation, která provozuje síť obchodů Minute Shop.
Pilotní test se osvědčil
Zálohování RFID čipů představuje pro Minute Shop skutečně významný přínos. Každý den se totiž v jeho obchodech spolu s produkty prodá až 700 elektronických štítků, přičemž s další expanzí prodejen do konce tohoto roku by zmíněný počet mohl narůst na více než tisíc čipů denně. Díky novému systému se ale čipy od zákazníků vyberou, vyčistí, otestují a znovu potisknou, takže se opět budou moci vrátit do oběhu.
Minute Shop už celý systém ověřil během pilotního testu, který se uskutečnil v březnu a dubnu letošního roku. Návratnost čipů tehdy dosáhla zhruba 78 procent, díky čemuž se během zmíněných dvou měsíců podařilo ušetřit desítky tisíc korun a uspořit desítky kilogramů oxidu uhličitého. S rozšířením systému na všechny prodejny navíc společnost očekává zvýšení návratnosti, jež se má blížit ke sto procentům.
V praxi přitom bude zálohování velmi jednoduché, jelikož po zaplacení nákupu bude mít zákazník možnost vrátit čip do speciálního boxu přímo v prodejně. Pokud to udělá, zálohovanou částku získá automaticky a ihned zpátky na svůj účet v mobilní aplikaci Minute Shop, kde ji bude moci využít při dalším nákupu.
Už od začátku příštího roku
Nový projekt zálohování RFID čipů je skutečně unikátní, jelikož se jedná o vůbec první podobný systém na světě. V Minute Shopu přitom doufají, že se stane inspirací pro další firmy, které hledají nové způsoby, jak skloubit moderní technologie s cirkulární ekonomikou, a zároveň chtějí zvýšit pohodlí pro zákazníka.
Konkrétní datum spuštění systému zálohování RFID čipů zatím nebylo stanoveno, v Minute Shopu se ale budou snažit, aby to bylo co nejdříve. „Aktuálně se finalizuje tvorba logistické sítě pro sběr, čištění a testování recyklovaných RFID čipů. Očekáváme, že si naši zákazníci nový systém vyzkouší již na začátku příštího roku,“ uzavřela Murínová.