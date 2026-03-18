Brněnské Mewery je průmyslové výrobě kultivovaného masa zase o kus blíž. Zlákalo špičkovou vědkyni a nyní hledá další investory

Shimoniová, která se stává novou technickou ředitelkou brněnského startupu, s sebou přináší rozsáhlé zkušenosti se škálováním technologií kultivace masa. V minulosti totiž tato špičková odbornice působila ve vedení firem Believer Meats (dříve Future Meat Technologies) a Forsea Foods, kde se podílela na vývoji průmyslových systémů pro produkci těchto výrobků, včetně návrhu jednoho z největších provozů na světě.
V Mewery věří, že její příchod zrychlí přechod technologie od předpilotního vývoje k průmyslové implementaci, předkomerční výrobě a regulatornímu schválení. „Když jsem poprvé viděla koncept kokultivace Mewery, uvědomila jsem si, že jde o skutečnou šanci překonat jedny z největších překážek tohoto odvětví: efektivitu, jednotkovou ekonomiku a v neposlední řadě rovněž profitabilitu,“ uvedla Shimoniová.
Stejného názoru je i zakladatel a šéf brněnské společnosti Roman Lauš: „Sektor kultivovaného masa vstupuje do fáze, kdy se klíčovými faktory stávají technologická robustnost a zkušenosti z průmyslové produkce. Moria přináší přesně ten typ expertízy, který je potřeba k tomu, aby se slibný výzkum proměnil ve škálovatelný výrobní proces.“
Rozvoji pomůže vyšší výtěžnost biomasy
Kromě nové personální posily se Mewery pochlubilo rovněž dosažením klíčového milníku ve vývoji svého bioprocesu. Firmě se podařilo zvládnout stabilní suspenzní kultivaci vepřových buněk, která umožňuje jednodušší a škálovatelný výrobní proces bez potřeby použití nosných struktur. Právě tento krok by měl společnosti pomoci s přechodem do průmyslového měřítka, jelikož v budoucnu umožní výrazné snížení nákladů i konečné ceny kultivovaného masa.
Opomenout nicméně nelze ani fakt, že tým kolem Lauše už nyní dokáže navýšit výtěžnost biomasy na 300 g/l, což představuje jednu z nejvyšších výtěžností v celém sektoru buněčného zemědělství. Vyšší hustota biomasy je přitom naprosto zásadní, neboť zlepšuje produktivitu jednotlivých kultivátorů a tím výrazně zefektivňuje ekonomiku produkce kultivovaného masa.
„Výtěžnost je jedním ze základních parametrů, který rozhoduje o tom, zda se kultivované maso může stát komerčně životaschopným. Dosažení této úrovně hustoty biomasy potvrzuje, že naše technologie má potenciál doručit výkon potřebný pro průmyslovou výrobu,“ doplnil Lauš.
Firma chce získat sedm milionů eur
Dosahování nových technologických milníků je bezesporu věc skvělá, avšak má-li být podnikatelský záměr životaschopný, je zapotřebí současně řešit i jeho financování. Dobrou zprávou pro Mewery budiž fakt, že se firmě nedávno podařilo získat zcela nového investora. Je jím chorvatský deep-tech fond Vesna VC, jenž se specializuje na inovace s vysokým společenským dopadem.
Fond si českou firmu vybral především kvůli unikátnímu technologickému řešení s potenciálem transformovat globální potravinářský průmysl. Investice podle Mewery potvrzuje rostoucí důvěru v dlouhodobou vizi společnosti a její schopnost uspět s vědeckým výzkumem i v celosvětovém měřítku.
Protože je ale obor, v němž brněnský startup působí, z finančního hlediska velice náročný, potřebují Lauš a spol. pro podporu další fáze vývoje sehnat ještě více kapitálu. Aktuálně tak spouští nové investiční kolo, v němž chtějí získat až sedm milionů eur (asi 171 milionů korun). Platí přitom, že první tři miliony (zhruba 73 milionů korun) už společnost obdržela.
„Získané peníze chceme použít především na průmyslovou validaci technologie, zahájení pilotní výroby s několika evropskými partnery a přípravu podkladů pro regulatorní schválení. Tyto kroky mají za cíl přiblížit společnost k blízké komercializaci,“ uzavřel Lauš.