Menu Zavřít

Průlom, který může změnit zpracování plastů. Nová metoda je dokáže proměnit na čistý vodík a obejde se i bez jejich třídění

Věda
Jana Chuchvalcová
Dnes
Plast, plastové kuličky
Autor: Shutterstock

Plastový odpad patří k největším ekologickým problémům současnosti. A přestože se o jeho recyklaci mluví už desítky let, většina použitých plastů stále končí na skládkách, ve spalovnách nebo v přírodě. Vědci proto hledají způsoby, jak z něj vytvořit něco hodnotnějšího než jen další recyklovaný materiál. 

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Jednu z nejzajímavějších možností nyní představili vědci z Kalifornské univerzity v Los Angeles a z Jižní Koreje. Vyvinuli totiž technologii, která dokáže přeměnit odpad na čistý vodík, navíc bez předchozího třídění jednotlivých druhů plastů.

Právě nutnost odpad nejprve roztřídit totiž patří k nejdražším a časově nejnáročnějším částem recyklačního procesu a je jedním z důvodů, proč se dnes takto zpracovává jen asi devět procent plastů. Pokud se novou metodu podaří převést z laboratoře do průmyslového měřítka, mohla by pomoci řešit dva naléhavé problémy současně – rostoucí množství plastového odpadu i výrobu čistého vodíku, tedy paliva považovaného za jednu z perspektivních cest k čistší energetice, uvádí web ScienceAlert.

„Řešíme dva naléhavé globální problémy současně. Plastový odpad se hromadí alarmujícím tempem a čistý vodík je nezbytný pro dekarbonizaci energetiky. Naše technologie řeší obě tyto výzvy kreativním způsobem, který lze navíc škálovat,“ uvedl vedoucí studie Ah-Hyung Park z Kalifornské univerzity.

Nižší teploty i méně emisí

Metoda označovaná jako alkalické tepelné zpracování (ATT) není úplnou novinkou. Část stejného výzkumného týmu ji už dříve vyvinula pro výrobu čistého vodíku z mořských řas. V novém experimentu pak využívá k jeho produkci z plastového odpadu hydroxid sodný a vysokou teplotu.

Zdroj: Youtube.com

Při testech na směsi polyethylentereftalátu (PET), polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP) – tedy plastů běžně používaných například na lahve, sáčky, obaly nebo brčka – vyprodukovala metoda vodík s čistotou přesahující 90 procent, aniž by bylo nutné jednotlivé druhy předem oddělovat. Oproti současným způsobům jeho výroby navíc přinesla dvě důležité výhody.

Probíhala při teplotách o 300 až 400 °C nižších než alternativní postupy a zhruba 75 procent uhlíku zachytila v pevné formě místo toho, aby se uvolnil do ovzduší jako oxid uhličitý. „Výrazné snížení přímých emisí CO₂ naznačuje, že výroba vodíku pomocí technologie ATT může být z hlediska dopadů na životní prostředí konkurenceschopnou alternativou ke konvenčním postupům,“ píší autoři studie publikované v odborném časopise PNAS.

Klíčem bude další vývoj

Aby zvýšili výtěžnost procesu, vědci předem upravili PE a PP jejich zahřátím a oxidací. Tím do polymerních řetězců vložili kyslík, takže při dalším zpracování snáze podléhaly chemickým reakcím. Právě nízký obsah kyslíku totiž běžně způsobuje, že jsou tyto plasty odolné vůči chemickému zpracování a současné technologie mají potíže s jejich přeměnou, pokud jsou součástí směsného odpadu.

Zelený vodík, zachycování uhlíku i tepelná čerpadla. Ekologická řešení tu už jsou, zatím si za ně ale nechceme připlácet, tvrdí šéf 2JCP
Přečtěte si také:

Zelený vodík, zachycování uhlíku i tepelná čerpadla. Ekologická řešení tu už jsou, zatím si za ně ale nechceme připlácet, tvrdí šéf 2JCP

Přestože výsledky vypadají velmi slibně, ke komerčnímu využití vede ještě dlouhá cesta. Dosavadní experimenty probíhaly pouze na velmi malých vzorcích v laboratorních podmínkách a nyní bude potřeba celý proces převést do většího měřítka. Kromě toho chtějí vědci ještě zvýšit výtěžnost výroby vodíku, více omezit emise uhlíku a současně zachovat relativně nízké provozní teploty.

Šance pro vodíkovou ekonomiku

Mezi testované plasty patří materiály běžně používané například na nápojové lahve, brčka, tašky nebo různé obaly a nádoby. Právě ty přitom významně přispívají ke globálnímu problému plastového odpadu.

MM26_MIF

Podle autorů představuje studie také další krok k udržitelnější výrobě vodíku, jehož ekologické přínosy dnes negativně ovlivňuje způsob výroby. Většina světové produkce tohoto prvku totiž stále vzniká ze zemního plynu, což je energeticky náročný proces spojený s vysokými emisemi oxidu uhličitého.

Plastové odpadky z oceánu získají nový život. Český 3DDen začal tisknout z udržitelného materiálu oPET
Přečtěte si také:

Plastové odpadky z oceánu získají nový život. Český 3DDen začal tisknout z udržitelného materiálu oPET

„Snížením nákladů na třídění a zjednodušením procesu, které dosud představovaly hlavní překážky komerčního využití, má tato technologie potenciál stát se jednou z klíčových technologií nové generace podporujících vodíkovou ekonomiku i oběhové hospodářství,“ dodal materiálový vědec Woo-Jae Kim z jihokorejské Ewha Womans University.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Jsou podle vás kvóty na podíl žen ve vedení velkých firem dobrým řešením?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Poznáte historické traktory podle fotografie? Otestujte své znalosti československých i světových legend
1/12 otázek
Spustit kvíz


Křišťálová Lupa 2026: Dejte nám své tipy na nejlepší online projekty!
NOMINOVAT