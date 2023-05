Ojetinu si také necháte prověřit, tak proč ne i dům a pozemek? Záhorův NEMO Report radí lidem, nač si při koupi nemovitosti dát pozor

Česká společnost NEMO Report chce do velké míry změnit to, jak lidé přistupují k nákupu nemovitosti. Zájemcům o byt, dům či pozemek proto nabízí důkladné prověření, které odhalí nejrůznější možná rizika. Lidé totiž často nemovitost nakoupí bez toho, aniž by si potřebné věci ověřili, což se jim může mnohdy vymstít.

Celý projekt vznikl zhruba před třemi lety v hlavě českého podnikatele Jana Záhory. „Naším cílem je poskytnout online formou co nejvíce dostupných informací, aby zájemce dokázal vyhodnotit, zda jsou na nemovitosti nějaké závady. Ty už poté může řešit přímo s prodávajícím či s realitní kanceláří,“ říká zakladatel a ředitel NEMO Reportu s tím, že v současné době jeho firma zpracovává zhruba tisíc zpráv měsíčně.

Základ obchodního modelu firmy ze začátku tvořilo právě poskytování reportů koncovým zákazníkům, v poslední době se už ale společnost soustředí hlavně na přímou spolupráci s realitními kancelářemi či s developery. I pro tyto aktéry vytváří zprávy, čímž tak následně přispívá k větší důvěře ze strany kupujícího.

Historie auta už se dávno prověřuje

K založení firmy zabývající se problematikou prověřování nemovitostí přiměla Záhoru vlastní zkušenost. „Deset let před vznikem NEMO Reportu jsem působil na realitním trhu a poskytoval jsem služby lidem, kteří nějakým způsobem nakládali se svými nemovitostmi. Lidé se na nás často obraceli v situaci, kdy už řešili konkrétní problém, kterému se dalo předejít, pokud by měli dostatek informací. Přemýšlel jsem tedy, jak takovým případům předcházet,“ vysvětluje podnikatel.

Částečně se však inspiroval i automobilovým průmyslem, kde už mnoho let působí platformy jako Cebia či carVertical. „Tyto služby za pár stovek korun prověří historii jakéhokoliv auta a nám připadalo zvláštní, že na trhu s nemovitostmi nic podobného neexistuje. Jedná se přitom o majetek, který má většinou mnohem vyšší hodnotu,“ uvádí Záhora.

NEMO Report tedy začal budovat software, který by dokázal posoudit případné komplikace. Avšak s tím, že se zaměří pouze na údaje dostupné online, aby bylo vytvoření každého reportu co možná nejrychlejší. Standardní verzi zprávy za necelých sedm stovek tak zákazníci získají prakticky ihned po jejím zaplacení.

A jaké že jsou eventuální problémy, o nichž se lidé díky Záhorově platformě dozvědí? „Nejčastější jsou omezení zapsaná v katastru nemovitostí. Jedná se o věci jako zástavy nemovitostí, zákazy zcizení, předkupní práva či věcná břemena. Velmi častým rizikem jsou také povodně, zhruba každá čtvrtá nemovitost se totiž nachází v nějakém rizikovém pásmu,“ vyjmenovává a doplňuje, že další komplikací mohou být například exekuce.

Povodně, nelegální stavby či nadměrný hluk

Trochu jiná situace panuje u pozemků, kde mnohdy bývá problém s vedením sítí a souvisejícím ochranným pásmem kabelů. Stává se totiž, že distributor kdysi dávno položil optický kabel, který nyní může ‚překážet‘ při stavbě domu. Kromě toho NEMO Report také často nachází různé nelegální stavby, jako jsou garáže, pergoly či přístavby. Ty mohou pro kupce znamenat dodatečné náklady ve výši několika desítek tisíc a samozřejmě i nepříjemné vyřizování.

Zapomínat přitom podle Záhory nelze ani na ověření územního plánu: „Někdo si může chtít postavit dvoupodlažní dům, ale v dané lokalitě lze dle regulací vybudovat pouze jednopodlažní stavbu. Stejně tak mohou lidé koupit pozemek, v jehož okolí má v budoucnu vyrůst výrobní hala či velký parkovací dům. A z hlukové mapy třeba vyplyne zase to, že se poblíž nachází letiště.“

Přeložka kabelů stojí několik set tisíc

Ačkoliv velká část lidí si před nákupem nemovitosti alespoň nějaké informace ověřuje, většinou už netuší, co pro ně určité věci znamenají. „Třeba věcné břemeno může značit, že banka nemovitost nevezme do zástavy, takže je nutné situaci nejprve vyřešit. Lidé navíc většinou neví, které informace jsou důležité a na co konkrétně se mají zaměřit,“ tvrdí Záhora.

Velkou výhodou NEMO Report by měla být i skutečnost, že se zákazníci díky jejich zprávě dozvědí, co pro ně jednotlivé situace mohou znamenat. Firma spoluvytváří jakousi online poradnu, kde lidé získají kontakty na experty v dané problematice. Spektrum nabízených poradenských společností je velmi široké a zahrnuje právníky, soudní znalce, geodety, odhadce či architekty, přičemž momentálně těchto navazujících služeb využívá asi deset procent zákazníků.

Že je s nemovitostí něco v nepořádku je přitom mnohem častější situace, než by si řada lidí byla ochotna připustit: „Zhruba 70 procent prověřených nemovitostí mělo alespoň jeden záznam se středním až vysokým rizikem. Z dalšího průzkumu pak víme, že každý třetí člověk se setkal s nějakým problémem, který mu proces nákupu nemovitosti zkomplikoval.“

Jinými slovy, NEMO Report může svým zákazníkům ušetřit značné množství peněz, konkrétní částka se ale samozřejmě liší případ od případu. Někdy jsou totiž zjištěné komplikace menšího rozsahu a kupujícím způsobí spíše zdržení než velké finanční ztráty. Horší situace však nastane například tehdy, když přes dotčený pozemek vede optický kabel, jehož přeložka může stát třeba 400 tisíc. V extrémních případech pak může dojít k tomu, že si lidé koupí pozemek, na němž kvůli regulacím nemohou vybudovat plánovanou stavbu. To už může škoda dosáhnout i několika milionů korun.

Report přímo pro realitku

Jedním z aktuálních záměrů české firmy je prohloubení spolupráce s realitními kancelářemi. „Jednáme s řadou velkých i menších realitních subjektů, přičemž u některých z nich probíhá testovací provoz a jinde už řešíme vzájemnou integraci systémů. Využívání našich služeb je totiž výhodné i pro samotné realitky, protože makléři mají zákonnou povinnost poskytovat svým klientům pravdivé informace. NEMO Report jim tedy ušetří velkou spoustu času a může jim také pomoci zvýšit důvěru zákazníků v celý proces prodeje,“ domnívá se Záhora.

Současná situace na trhu navíc podle něj přispívá tomu, že na kvalitu práce makléřů je vyvíjen stále větší tlak: „Dříve tomu tak nebylo, protože byl velký převis poptávky a na takřka každý volný byt bylo přes deset zájemců. Nyní už si musí makléř stanovenou cenu dobře obhájit a zároveň musí ukázat kvalitu svých služeb.“

Zaměření na B2B segment se společnosti vyplatilo, což dokazuje i fakt, že v poslední době to jsou už samy realitní kanceláře, kdo ji žádají o spolupráci. S dosavadním fungováním své společnosti je proto Záhora spokojen. „Jsem opravdu rád, když vidím, jak se náš projekt v uplynulých letech výrazně posunul. Začínali jsem totiž od nuly, a to navíc v době, kdy na českém trhu žádná podobná služba neexistovala. Do dneška už jsme přitom zpracovali zhruba 30 tisíc reportů, což za dva a čtvrt roku fungování firmy není vůbec špatné,“ shrnuje byznysmen.

Za další nedávný úspěch pak označuje vstup do skupiny EHS podnikatele Marka Rosenbauma, kde kromě NEMO Reportu působí služby Bezrealitky či M&M Reality. Společnosti to podle něj hodně pomohlo s dalším rozvojem a v současné době i díky tomu většina makléřů ví, co to vlastně NEMO Report je.

V plánu je růst B2B segmentu i expanze do zahraničí

Navzdory dosavadním úspěchům má Záhorova firma před sebou stále ještě mnoho práce. Mezi její nejbližší cíle patří další rozšíření reportů o informace, jež jsou dnes na internetu jen obtížně dostupné. „Typicky se to týká třeba územních plánů, které jsou komplikovaně dostupné jen na stránkách obcí či na úředních deskách. Rádi bychom se také na trhu stabilizovali a dostali se do většího povědomí veřejnosti,“ objasňuje.

Jednou z cest, jimiž toho NEMO Report chce dosáhnout, jsou inzertní portály. Firma už zahájila spolupráci se zmíněným serverem Bezrealitky.cz, kde si může nemovitost prověřit jak prodejce, tak i zájemce o koupi. Podobně je společnost napojena na Českou asociaci pojišťoven, od které převzala provoz Povodňového portálu ČAP, a další spolupráce je uzavřená s aplikací iKatastr.cz, jež lidem usnadňuje přístup k informacím z katastru nemovitostí.

K letošním plánům NEMO Reportu dále patří například zlepšení integrace se softwary jednotlivých realitních kanceláří. „Pro makléře je určitě lepší, když se nebudou muset registrovat u nás, ale vše potřebné získají z prostředí, na které jsou zvyklí. To je jedna z hlavních věcí, na něž se nyní chceme zaměřit,“ prozrazuje Záhora s tím, že ve vzdálenější budoucnosti nevylučuje ani expanzi do zahraničí.

„Naší současnou prioritou je stabilizace na českém trhu. Ohledně expanze už ale probíhají nějaké diskuze s konkrétními klienty na slovenském či polském trhu. V řádu jednotek let bychom tedy určitě chtěli zamířit do zahraničí, primárně asi do zemí střední a východní Evropy. Situace v těchto státech je totiž dost podobná tuzemskému trhu,“ uzavírá.