Protože zaměstnanec není robot. Hedepy podporuje psychické zdraví pracovníků, zájem o terapii jako formu benefitu roste

Úzkost, rozvod či přemíra stresu. Problém, který by mohla vyřešit terapie, má aktuálně dle odhadů zhruba třicet procent Čechů. Pomoc přitom vyhledá jen třetina z nich a zhruba stejný počet o tomto kroku přemýšlí.

Zatímco některým v návštěvě odborníka brání sociální fóbie, v jiných zase představa terapeutického sezení vzbuzuje pocit studu. Naštěstí žijeme v době moderních technologií, díky kterým je možné absolvovat terapii nejen tváří v tvář, ale také online.

Služby odborníků prostřednictvím internetu aktuálně poskytuje třeba český startup Hedepy, který od svého založení pomohl už tisícům uživatelů. A stále častěji jeho služby vyhledávají i tuzemské firmy. Ty psychologickou podporu svým pracovníkům typicky nabízí v rámci benefitů.





„Zatím ještě nejsme ve fázi, kdy by o to byl masový zájem, ale věřím, že dojdeme do bodu, kdy se poskytování terapií v rámci firem stane naprostým standardem,“ komentuje pro Euro.cz jeden ze zakladatelů a CPO Hedepy Roman Zámečník s tím, že jejich produkt aktuálně odebírá na 80 společností.

„Jedná se o benefit, který člověk zpravidla obrovsky ocení. HR oddělení mají tu zkušenost, že jim zaměstnanci posléze píší, jak jsou vděční, že jim firma něco takového umožnila, protože je to v životě posunulo,“ podotýká. Celkem mohou firmy vybírat ze služeb 350 psychoterapeutů ve 12 jazycích. Součástí balíčků je třeba také monitoring nálady a obsah orientovaný na motivaci. ,Drobné‘ či intimní problémy pak vyřeší psycholog na chatu.

Když stres a tlak končí odchodem

Péčí o psychické zdraví svých zaměstnanců mohou firmy předejít celé řadě komplikací, včetně třeba nechtěných odchodů pracovníků. „Zhruba polovina lidí odchází kvůli přílišnému stresu a tlaku,“ vysvětluje Zámečník a dodává, že podniky, které benefit v podobě nějaké formy wellbeingu nabízí, v očích svých zaměstnanců zpravidla stoupají. „Říkají si: nejenže ta firma tvrdí, že jí záleží na lidech, ona pro to skutečně něco dělá,“ objasňuje spoluzakladatel.

V neposlední řadě si je podle něj potřeba uvědomit, že psychický stav přímo dopadá na pracovní výkon. I z toho důvodu si myslí, že se firmám investice do terapie vyplatí: „Limity v produktivitě, jež jsou způsobeny nějakým psychickým trápením, jsou podle studií Světové zdravotnické organizace tak velké, že se původní investice vrátí i třikrát.“ Na vině přitom nemusí být jen stres, ale třeba složité životní situace, jako je rozchod či úmrtí v rodině.

Ještě se máme co učit

V hledáčku Hedepy nemá jen Čechy. Své služby nabízí hned na 11 trzích, přičemž klienty v podobě firem vyjma tuzemska má hlavně na Ukrajině a v Polsku. Co se týče přímé pomoci lidem, tam hraje výraznou roli třeba Rumunsko, Slovensko, Řecko a Maďarsko. Letos se startup rozrostl do Estonska, Litvy, Finska a Slovinska, s další expanzí proto v nejbližší době nepočítá.

Rostoucí zájem v Hedepy cítí zejména ze strany mladých inovativních a západně orientovaných firem. S těmi zahraničními se ale stále srovnávat nemůžeme. Firemní terapie ve velkém jedou třeba v USA, Španělsku, Itálii a ve Spojeném království. „Cítím, že o něco častější než u nás je tento benefit i v Polsku,“ říká Zámečník a doplňuje, že aktuálně startup investuje hlavně do svého růstu.

K tomu mu mimo jiné pomohly také investice ze strany Nation1, Purple Ventures či fondu RSJ. Tu doposud největší v hodnotě 2,15 milionu eur (zhruba 50 milionů korun) oznamovala společnost letos v květnu, kdy svůj podíl navyšovala většina stávajících investorů. Přestože tržby Hedepy letos přesáhnou 100 milionů korun, s profitem společnost počítá až v průběhu dvou let, co do obratu pak roste o nějakých 300 procent ročně.