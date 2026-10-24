Slova, která pohnula dějinami i trhy. Co změnily projevy Roosevelta, Havla nebo Draghiho

Patrick Henry: Svobodu, nebo smrt (1775)
Kdy a kde výrok zazněl: 23. března 1775, Druhá virginská konvence, kostel sv. Jana v Richmondu
„Give me liberty, or give me death!“
„Dejte mi svobodu, nebo mi dejte smrt!“
Virginští delegáti se přeli, zda se proti britské koruně ozbrojit, nebo dál vyjednávat. Patrick Henry rozhodl debatu projevem, který vyvrcholil slavným zvoláním. Konvence pak schválila vyzbrojení domobrany. O necelý měsíc později padly u Lexingtonu a Concordu první výstřely americké války za nezávislost.
Jedna výhrada: přesné znění projevu se nedochovalo. Text, který známe, sestavil Henryho životopisec William Wirt až v roce 1817 podle vzpomínek pamětníků.
Ponaučení pro manažery: Postavte posluchače před jasnou volbu. Henry nenabízel kompromis, ale dvě možnosti, z nichž jedna byla nepřijatelná.
Georges Danton: Odvahu! (1792)
Kdy a kde výrok zazněl: 2. září 1792, Zákonodárné národní shromáždění, Paříž
„De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France est sauvée.“
„Odvahu, ještě více odvahy, stále odvahu – a Francie bude zachráněna.“
Pruská vojska postupovala na Paříž a ten den padl Verdun. Revoluční Francie byla na pokraji porážky. Danton vyzval k všeobecné mobilizaci. O necelé tři týdny později zastavila francouzská armáda Prusy u Valmy a revoluce přežila.
Ponaučení pro manažery: Rytmus a opakování. Trojí „odvahu“ si zapamatoval každý, kdo v sále seděl.
Napoleon Bonaparte: Rozloučení se Starou gardou (1814)
Kdy a kde výrok zazněl: 20. dubna 1814, nádvoří zámku Fontainebleau
„Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux.“
„Vojáci mé staré gardy, loučím se s vámi.“
Po abdikaci v dubnu 1814 odcházel Napoleon do vyhnanství na Elbu. Na nádvoří Fontainebleau se rozloučil s gardou, která ho provázela dvacet let. Projev ukončil zvoláním „Adieu, mes enfants!“ („Sbohem, mé děti!“). Nádvoří se dodnes jmenuje Cour des Adieux, Nádvoří rozloučení.
Loajalita, kterou si tím udržel, se ukázala o rok později. Když se v březnu 1815 vrátil z Elby, armáda přešla na jeho stranu bez jediného výstřelu a začalo Sto dní, které skončilo u Waterloo.
Ponaučení pro manažery: Odcházejte s respektem k týmu. Napoleon nemluvil o sobě, ale o lidech, kteří mu stáli po boku.
Giuseppe Garibaldi: Nabízím hlad a žízeň (1849)
Kdy a kde výrok zazněl: 2. července 1849, náměstí sv. Petra v Římě
„Nenabízím vám žold, ubytování ani zásoby. Nabízím vám hlad, žízeň, nucené pochody, boje a smrt.“
Krátce existující Římská republika padala pod náporem francouzských vojsk. Garibaldi oznámil, že z Říma odchází a bude pokračovat v boji, a vyzval dobrovolníky, aby šli s ním. Nesliboval jim žold ani slávu, jen strádání. Přesto se k odchodu z města připojilo kolem čtyř tisíc pěšáků a osm set jezdců. Garibaldi se stal symbolem sjednocení Itálie, které se završilo vyhlášením Italského království v roce 1861.
Ponaučení pro manažery: Lidé se nepřidávají kvůli odměně, ale kvůli smyslu. Churchill o devadesát let později sáhl k velmi podobné figuře.
Abraham Lincoln: Gettysburgský projev (1863)
Kdy a kde: 19. listopadu 1863, zasvěcení vojenského hřbitova v Gettysburgu
„…that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.“
„…aby vláda lidu, skrze lid a pro lid nezmizela ze světa.“
Lincoln nebyl hlavním řečníkem. Před ním mluvil dvě hodiny státník Edward Everett, jehož řeč měla přes 13 600 slov. Prezidentův projev měl jen asi 270 slov a trval necelé dvě minuty. Začíná slovy „Před sedmaosmdesáti lety“, tedy odkazem na vyhlášení nezávislosti v roce 1776.
Lincoln v něm z občanské války udělal boj o samotnou podstatu demokracie. Dnes ho znají nazpaměť generace amerických školáků, zatímco Everettovu řeč si nepamatuje skoro nikdo.
Ponaučení pro manažery: Délka není důležitost. Nejsilnější sdělení se vejde do dvou minut.
Franklin D. Roosevelt: Jediné, čeho se musíme bát (1933)
Kdy a kde výrok zazněl: 4. března 1933, první inaugurační projev, Washington
„The only thing we have to fear is fear itself.“
„Jediné, čeho se musíme bát, je strach sám.“
Roosevelt nastupoval na vrchol Velké hospodářské krize. Zhruba čtvrtina Američanů byla bez práce a lidé v panice vybírali úspory, takže krachovaly tisíce bank. Dva dny po projevu vyhlásil celostátní bankovní prázdniny a během prvních sta dnů prosadil sérii zákonů, z nichž vznikl New Deal.
Projev je učebnicovým příkladem toho, že ekonomická krize je i krizí důvěry. Když se banky po prázdninách otevřely, lidé do nich vklady začali vracet.
Ponaučení pro manažery: Pojmenujte emoci, kterou lidé cítí. Roosevelt nepopíral krizi, popsal strach a tím mu vzal sílu.
Winston Churchill: Krev, dřina, slzy a pot (1940)
Kdy a kde: 13. května 1940, Dolní sněmovna, Londýn
„I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.“
„Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.“
Churchill byl premiérem teprve tři dny a německá armáda právě pronikala do Francie a Nizozemska. Místo uklidňování řekl sněmovně otevřeně, že čeká dlouhý a krutý boj, a jako jediný cíl označil vítězství. Projev nastavil tón, který Británie držela celou válku, včetně přechodu celé ekonomiky na válečnou výrobu.
Ponaučení pro manažery: Řekněte pravdu o tom, co lidi čeká. Realisticky nastavená očekávání budují větší důvěru než falešný optimismus.
Winston Churchill: Železná opona (1946)
Kdy a kde: 5. března 1946, Westminster College, Fulton, stát Missouri
„From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent.“
„Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu se napříč kontinentem spustila železná opona.“
Churchill už nebyl premiérem, ale v Trumanově přítomnosti pojmenoval rozdělení Evropy, které teprve vznikalo. Výraz „železná opona“ se stal názvem celé epochy.
Pro Československo měl projev prorocký význam. V červenci 1947 vláda pod sovětským tlakem odmítla Marshallův plán, americkou pomoc na obnovu Evropy, a v únoru 1948 převzali moc komunisté. Země zůstala za oponou přes čtyřicet let, s ekonomickými důsledky, které doháníme dodnes.
Ponaučení pro manažery: Silná metafora pojmenuje situaci lépe než stránky analýz. Kdo najde správné slovo, určuje, jak o věci budou mluvit ostatní.
John F. Kennedy: Inaugurační projev (1961)
Kdy a kde: 20. ledna 1961, Washington
„Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.“
„Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás – ptejte se, co můžete vy udělat pro svou zemi.“
Nejmladší zvolený prezident USA vyzval k veřejné službě a zodpovědnosti. Krátce poté, 1. března 1961, založil Peace Corps, dobrovolnický program, který dodnes vysílá Američany do rozvojových zemí.
Na tutéž energii navázal o rok později projevem na Riceově univerzitě („Rozhodli jsme se letět na Měsíc“), který odstartoval program Apollo. Patřil k nejdražším projektům v amerických dějinách a vedle přistání na Měsíci zanechal i technologie, které dnes používá celý svět.
Ponaučení pro manažery: Na projevu se podílel speechwriter Ted Sorensen. Klíčová věta stojí na chiasmu, převrácení slovosledu. Formulace, které se dají snadno opakovat, se šíří samy.
Inaugurační projev J. F. Kennedyho z roku 1961
Martin Luther King: Mám sen (1963)
Kdy a kde výrok zazněl: 28. srpna 1963, Lincolnův památník, Washington
„I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.“
„Mám sen, že mé čtyři malé děti budou jednou žít v národě, kde je nebudou soudit podle barvy pleti, ale podle jejich charakteru.“
Projev zazněl na Pochodu na Washington za práci a svobodu, kterého se účastnilo zhruba čtvrt milionu lidí. Pochod měl i silný ekonomický program: rovný přístup k zaměstnání a minimální mzdu.
Pasáž o snu nebyla v připraveném textu. King k ní přešel, když na něj gospelová zpěvačka Mahalia Jacksonová zavolala „Řekni jim o tom snu, Martine!“. O rok později podepsal prezident Johnson zákon o občanských právech, který zakázal diskriminaci mimo jiné v zaměstnání.
Ponaučení pro manažery: Připravený text je základ, ale nejsilnější chvíle přicházejí, když řečník reaguje na publikum. A opakování klíčové věty dává projevu rytmus.
Ronald Reagan: Strhněte tuhle zeď (1987)
Kdy a kde: 12. června 1987, Braniborská brána, Západní Berlín
„Mr. Gorbachev, tear down this wall!“
„Pane Gorbačove, strhněte tuhle zeď!“
Poradci a diplomaté se snažili větu z projevu vyškrtnout jako zbytečně provokativní. Reagan ji tam nechal. Berlínská zeď padla 9. listopadu 1989. Historici se přou, jak velký podíl na tom projev měl, ale jako symbol konce studené války a rozdělené Evropy, včetně té ekonomicky rozdělené, je nepřekonatelný.
Ponaučení pro manažery: Konkrétní výzva adresovaná konkrétnímu člověku má větší sílu než obecné přání.
Projev Ronalda Reagana z roku 1987.
Václav Havel: Novoroční projev (1990)
Kdy a kde výrok zazněl: 1. ledna 1990, Pražský hrad, přímý přenos v televizi a rozhlase
„Naše země nevzkvétá.“
Čtyřicet let slýchali Čechoslováci na Nový rok, jak jejich země vzkvétá. Havel řekl, že ho lidé do úřadu nenavrhli proto, aby jim také lhal. Pak popsal realitu: „Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme málo.“ Celá odvětví průmyslu podle něj vyráběla věci, o které nebyl zájem, a země měla nejhorší životní prostředí v celé Evropě.
Projev otevřel cestu k bolestné, ale nutné ekonomické transformaci. Zakončil ho parafrází Komenského: „Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila!“
Ponaučení pro manažery: Při převzetí firmy nebo týmu začněte poctivou inventurou. Bez pojmenování problémů nelze začít s jejich řešením.
Novoroční projev Václava Havla z roku 1990, kde věta zazněla.
Alan Greenspan: Iracionální nadšení (1996)
Kdy a kde výrok zazněl: 5. prosince 1996, večeře American Enterprise Institute, Washington
„But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values…?“
„Jak ale poznáme, kdy iracionální nadšení neúměrně vyhnalo ceny aktiv nahoru…?“
Šéf americké centrální banky položil v dlouhém a suchém projevu jedinou řečnickou otázku. Projev přenášela televize a trhy otázku pochopily jako varování před bublinou. Tokijská burza, která byla v tu chvíli otevřená, uzavřela o 3 % níž a další trhy po světě ji následovaly. Spojení „iracionální nadšení“ zlidovělo a ekonom Robert Shiller podle něj pojmenoval knihu. Akcie technologických firem přesto rostly dál, až do splasknutí internetové bubliny v roce 2000.
Ponaučení pro manažery: Čím vyšší pozice, tím víc váží každé slovo. Někdy stačí jedna otázka, aby pohnula miliardami.
Steve Jobs: Uvedení iPhonu (2007)
Kdy a kde: 9. ledna 2007, konference Macworld, San Francisco
„An iPod, a phone, and an internet communicator… These are not three separate devices. This is one device.“
„iPod, telefon a internetový komunikátor… To nejsou tři různá zařízení. Je to jedno zařízení.“
Jobs uvedl tři produkty, opakoval je stále dokola, až publikum pochopilo pointu. Pak oznámil, že jde o jediné zařízení, a že „Apple dnes znovu vynalézá telefon“.
iPhone přišel na trh v červnu 2007 a během několika let změnil nejen trh s telefony, ale i fotografii, média, bankovnictví a obchod. Z Applu udělal jednu z nejhodnotnějších firem světa.
Ponaučení pro manažery: Pravidlo tří a postupné budování napětí. Jobs nechal publikum, aby si pointu domyslelo samo o vteřinu dřív, než ji vyslovil.
Steve Jobs představuje v roce 2007 iPhone.
Mario Draghi: Cokoli bude potřeba (2012)
Kdy a kde: 26. července 2012, investiční konference, Londýn
„Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.“
„V rámci našeho mandátu je ECB připravena udělat cokoli bude potřeba, aby euro zachránila. A věřte mi, bude to stačit.“
Eurozóna byla na vrcholu dluhové krize a výnosy španělských a italských dluhopisů letěly k hodnotám, při nichž si státy nemohly dovolit půjčovat. Prezident Evropské centrální banky pronesl tři věty a trh se otočil.
Program nákupu dluhopisů, který ECB v září představila, nakonec nikdy nemusela použít. Výnosy v následujících měsících výrazně klesly a euro přežilo. Je to možná nejlevnější záchranná akce v dějinách: stačila slova.
Ponaučení pro manažery: Slib musí být krytý schopností ho splnit. Draghiho věta zafungovala, protože trh věřil, že za ní stojí neomezená palebná síla centrální banky.
Zdroje: Wikipedia, Business Insider