Program na mzdy vznikl v Klatovech už před revolucí. Dnes tam pomáhají řešit nedostatek účetních

Mzdové účetnictví je důležitý obor, bez kterého se v současnosti ani v budoucnu žádná větší firma rozhodně neobejde. Podle odhadů společnosti RSM ale na českém trhu aktuálně chybí přibližně 40 procent lidí, kteří zpracovávají mzdu – tedy kromě účetních i personalisté nebo OSVČ. V praxi to znamená, že v Česku schází několik tisíc specialistů, což stále více pociťují hlavně menší podniky a účetní kanceláře.
Podle řídící partnerky RSM pro ČR a Slovensko Moniky Marečkové se navíc situace v následujících letech pravděpodobně ještě zhorší. „Obor čeká generační obměna a nových lidí přichází málo. AI určitě převezme část administrativy, ale zkušenost a odpovědnost za správnost výplat nenahradí. Firmy proto budou dál potřebovat kvalifikované specialisty, a o ty bude ještě větší boj,“ sděluje pro Euro.cz.
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Pro přilákání mladých zájemců je podle šéfky RSM zásadní ukázat jim, že obor navzdory předsudkům dokáže být atraktivní. „Rutinu dnes přebírají nové technologie, a člověk se tak může věnovat práci s daty a poradenství. Pomůže rovněž flexibilita práce, spolupráce se školami a jasná kariérní cesta od juniora ke specialistovi. Stát by měl přispět stabilnějšími pravidly a snahou o méně zbytečné byrokracie,“ doplňuje Marečková, podle níž je zároveň zásadní i možnost celoživotního vzdělávání.
Akademie vyškolila deset tisíc lidí
Právě se vzděláváním účetních a zvýšením atraktivity celého oboru má pomoci klatovská Akademie mezd, která vznikla i díky investici RSM v roce 2024. Cílem jejích zakladatelů bylo vytvořit místo, kde si mzdoví účetní rozšíří svůj profesní rozhled, získají přímý kontakt se státem a jeho legislativními změnami, ale také se seznámí s aktuálními trendy. Za dobu existence Akademie prošlo jejími kurzy přes deset tisíc účastníků, mezi nimiž byli zkušení profesionálové i začínající účetní, jež bylo potřeba zaučit.
„Když jsem v oboru začínala, brzy jsem poznala, že samotné ovládání mzdového programu nestačí. Je potřeba znát legislativu a souvislosti, které za jednotlivými údaji stojí, a umět je v praxi správně použít. Mzdy nejsou jen zadávání čísel do softwaru. Proto jsem ráda, že mohu budovat projekt, v němž neučíme jen obsluhu našich programů, ale i právní a teoretický základ,“ říká manažerka Akademie mezd Lucie Kubátová, která zároveň vede většinu školení a webinářů.
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Že strategie Akademie funguje, potvrdilo třeba spuštění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ). To od dubna letošního roku zásadně proměnilo způsob, jakým firmy komunikují se státem. Zatímco podle mzdového průzkumu RSM se drtivá většina trhu při přechodu na JHMZ potýkala s obtížemi, v případě uživatelů programů Avensia a Nugget, s nimiž se mzdoví účetní v Klatovech učí pracovat, probíhal celý proces o poznání poklidněji, dušuje se zmíněná poradenská společnost.
„Největší pozornost účastníků si v Akademii mezd tradičně získávají legislativní novinky a aktuální témata. Letos jednoznačně vedlo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele,“ potvrzuje pro naši redakci Kubátová a dodává: „V příštím roce počítáme s nejvyšším zájmem o transparentnost odměňování, a to vedle tradiční poptávky po legislativních změnách z počátku roku.“
Klatovy jsou s účetnictvím spojeny už 37 let
Klatovská akademie mezd navazuje na dlouholetou tradici účetnictví v tomto západočeském městě. Právě zde totiž v roce 1989 vznikl počítačový program, který pomáhal firmám s výpočtem mezd. Software od Vladimíra Kozáka, nazvaný jednoduše Mzdy, v následujících letech používaly stovky organizací, včetně velkých firem s tisíci zaměstnanců.
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Samotný program prošel několika generacemi vývoje a pod názvem Avensio funguje dodnes. „Co Avensio definuje asi nejvíce, je schopnost vývojářů držet ho vždy aktuální a promítat do něj důležité změny v podstatě obratem, často i ve chvíli, kdy platí retrospektivně. Staré dobré ‚klatovské řemeslo‘, díky němuž dostává správně vypočítané mzdy velká část republiky, se tedy nezapře ani po sedmatřiceti letech,“ uzavírá Marečková.