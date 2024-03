Prodej podniku a převod podílu

Prodej firmy je slovní spojení, které právníci slyší v obecně používaném významu jen neradi.

Firma totiž v odborné právní terminologii není ani společnost, ani podnik. Jde jen o název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Řekne-li laik, že prodává firmu, znamená to ve většině případů buď to, že prodává podnik, nebo to, že převádí obchodní podíl společnosti. Zatímco obchodní společnost je právnická osoba – subjekt právních vztahů, podnik je věc, tedy objekt těchto vztahů. Obchodní podíl je účast společníka ve společnosti.

CO JE PODNIK?

Podnik je podle obchodního zákoníku věc hromadná, která může být majetkem obchodní společnosti. Je to soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Tím se rozumí movité a nemovité věci (stroje, budovy), pohledávky, obchodní podíly, cenné papíry, ochranné známky, domény, know-how, obchodní firma, obchodní vztahy, pracovněprávní vztahy a další složky.

Převod podílu nebo prodej akcií (takzvaný share deal) může podle Petra Laštovky, partnera poradenské společnosti TPA Horwath, v některých případech pro prodávajícího znamenat příjem osvobozený od daně. Smlouvou o prodeji podniku (asset deal) se převádí na kupujícího podnik prodávajícího a s ním všechny obchodní závazky a pohledávky s podnikem spojené. Při prodeji podniku ale na kupujícího nepřecházejí závazky veřejnoprávní (vůči správě sociálního zabezpečení, správci daně a jiné). Z pohledu daňového je tato forma akvizice mnohdy pro prodávajícího nevýhodná. Obvykle, na rozdíl od prodeje podílu, mu totiž neumožňuje využít různé formy osvobození daně z příjmů. Kupující naopak obvykle preferují formu koupě podniku před koupí podílů, protože na ně nepřecházejí veřejnoprávní závazky (například daňová rizika vzniklá před akvizicí) a mají lepší přehled o převzatém majetku.

O prodeji podniku se většinou uvažuje při nabídce jedné divize společnosti, která tvoří samostatný ekonomický celek. Další divize přitom zůstávají ve společnosti původního majitele. Při koupi podniku dochází k jeho včlenění do kupující společnosti. Toto včlenění s sebou může přinést administrativní těžkosti. Problematické může být například sloučení účetních údajů v nové společnosti nebo změna fakturačních údajů při komunikaci se zákazníky. U menších a středních firem se ale mnohem častěji setkáme s převodem obchodního podílu nebo s prodeji akcií. Při převodu podílu zůstává zachována identita prodávané společnosti. „Takový převod na nového majitele se v okamžitém chodu společnosti téměř nemusí projevit,“ doplňuje některé z dalších rozdílů Pavol Čakan ze společnosti Business Brokerage Partners.