Problémy s nedostatkem odborníků vyřešili po svém. Hedepy pokračuje v digitalizaci duševní péče, nově spouští i online psychiatrii

Že určité oblasti českého zdravotnictví trpí dlouhodobým podstavem, je dobře známá věc. Patrné je to především na venkově, kde sehnat praktického lékaře může být bez nadsázky nadlidským úkolem. O mnoho lépe ovšem situace nevypadá ani v případě psychiatrů. I těch je v tuzemsku (a nejen zde) nedostatek, v důsledku čehož musejí pacienti čekat na odborné vyšetření nikoliv dny, potažmo týdny, ale rovnou celé měsíce.

A přestože vidina toho, že by se jejich počty v brzké budoucnosti výrazněji navýšily, je poněkud mizivá, jisté řešení tu je. Přichází s ním online psychoterapeutická platforma Hedepy, která nedávno ve spolupráci s klinikou Unicare Medical spustila zbrusu novou službu, v rámci níž poskytuje právě i odborná psychiatrická vyšetření, během kterých lze na dálku stanovit diagnózu i předepsat léky.

Službu sice nepůjde využít zcela univerzálně a jako taková bude navíc k dispozici pouze pacientům starším 18 let, i tak si ale od ní její tvůrci slibují, že se jim podaří současný nelichotivý stav alespoň částečně zvrátit. „Spuštěním online psychiatrie chceme lidem usnadnit cestu ke komplexní péči o duševní zdraví a zároveň umožnit psychoterapeutům a psychiatrům snadnou spolupráci vedoucí k efektivnější léčbě klienta. Včasné poskytnutí kvalitní péče je pro člověka s duševními potížemi naprosto zásadní, Hedepy proto umožňuje propojení s kvalifikovaným odborníkem klidně hned druhý den,“ nechal se slyšet šéf a zakladatel zmíněné platformy Lukáš Krčil.

A komu přesně tedy bude tato novinka určena? Respektive komu naopak nikoliv? To za Unicare Medical objasnil MUDr. Ondřej Masner: „Psychiatrie je velmi komplexní lékařský obor, k jehož změnám je potřeba přistupovat citlivě a s respektem. I to je důvod, proč jsme tvorbou metodiky strávili spoustu času a předem si ujasnili, pro které duševní poruchy není online forma psychiatrického vyšetření vhodná. Například u pacientů potýkajících se s psychickými poruchami vedoucími ke zhoršení kognitivních funkcí, jako je vnímání či pozornost, je živý kontakt velmi důležitý, s klienty s těmito problémy proto odborníci na platformě pracovat nebudou.“

Aby psychiatři nevyhořeli

Jak již Krčil výše nastínil, spuštění nové služby by mělo mít pozitivní dopad i na samotné psychiatry, a to hned z vícero důvodů. Protože bude celé sezení, respektive vyšetření probíhat online, odpadnou jim starosti s případným dojížděním, které mnohdy může zabrat i několik hodin týdně. Zároveň si budou moci i lépe plánovat ordinační dobu a dostanou se do styku s novým typem klientů, než s jakými se běžně potkávají, což jim umožní další profesní rozvoj.

Řečeno jinými slovy, do značné míry by tak mohly vymizet některé faktory, kvůli nimž je na ně kladen vysoký tlak a z důvodu kterých například uvažují i o tom, že by své praxe zanechali, a tím tak řady kolegů ještě více zredukovali. „Psychiatři jsou v posledních letech množstvím práce konstantně přehlceni, na každého klienta mají vyhrazen jen určitý čas a mezi jednotlivými sezeními mají téměř nulové pauzy. Připočteme-li k tomu nutnost denně dojíždět do ordinace a po terapiích věnovat hodiny návazné administrativě, vytrácí se nám jakýkoliv work-life balance,“ zdůraznil Masner. Ten věří, že díky Hedepy se jejich počty naopak rozrostou a že se v oboru začnou snáze „realizovat například i psychiatričky na mateřské dovolené, odborníci z menších měst či ti, kteří chtějí pracovat pouze na částečný úvazek“.

50 tisíc sezení za jediný rok

Že by koncept podobných online psychoterapií mohl mít před sebou perspektivní budoucnost, naznačují čísla, kterých Hedepy dosáhlo v uplynulém kalendářním roce. V něm se na platformě uskutečnilo takřka na 50 tisíc sezení, tedy téměř čtyřikrát tolik než v roce předcházejícím.

Jistou zásluhu na nich měl fakt, že se společnost před dvěma lety rozhodla expandovat do zahraničí, přičemž k dnešnímu dni působí hned ve 12 zemích najednou. A to včetně válkou zmítané Ukrajiny, kde se vloni rozhodla ve spolupráci s dalšími partnery poskytnout své služby tamnímu obyvatelstvu zcela zdarma.

Celkově je klientům Hedepy aktuálně k dispozici bezmála 500 terapeutů. V souvislosti s představením nové služby k nim v nedávné době přibyli i první psychiatři, přičemž předpoklad je takový, že se jejich počet bude pochopitelně postupem času dále navyšovat. A pokud jde o cenu, ta je závislá na typu sezení, zvoleném terapeutovi/psychiatrovi i vybraném termínu. V případě individuální, 50minutové terapie začíná na částce 790 korun, zatímco zájemci o psychiatrické vyšetření si pak musejí připravit přes tři tisíce.