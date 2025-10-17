Pro ochranu ekonomické bezpečnosti Evropy. Nizozemsko převzalo kontrolu nad čínskou firmou Nexperia vyrábějící čipy

Velmi nezvyklý krok, který byl ovšem nutný k zajištění ochrany ekonomické bezpečnosti Evropy. Právě s tímto zdůvodněním nizozemská vláda převzala kontrolu nad čínským výrobcem čipů Nexperia sídlícím v Nizozemsku, a to na základě zákona o dostupnosti zboží. Ten byl navržen tak, aby umožnil Haagu zasahovat do chodu společností za výjimečných okolností, jež představují riziko pro celou zemi.
„Zmíněný zákon jsme se rozhodli uplatnit kvůli akutním signálům o vážných nedostatcích v řízení ve společnosti Nexperia. Tyto signály představovaly hrozbu pro kontinuitu a ochranu klíčových technologických znalostí a schopností na nizozemské a evropské půdě. Ztráta těchto schopností by mohla představovat riziko pro nizozemskou a evropskou ekonomickou bezpečnost,“ uvedlo podle BBC nizozemské ministerstvo hospodářství, aniž by přiblížilo, k jakým nedostatkům v řízení mělo docházet.
Podle odborníků bylo hlavním důvodem převzetí kontroly to, že nizozemská vláda chtěla zabránit, aby se čipy pro automobily a další elektronické zboží staly nedostupnými, pokud by došlo k jakýmkoli problémům. „V případě krize by se čínská společnost mohla dostat pod tlak Pekingu, aby zastavila dodávky do Evropy nebo upřednostnila prodej do Číny, což by ochromilo evropská průmyslová odvětví, jako jsou automobilky a výrobci elektroniky,“ uvedl výzkumník zabývající se vztahy mezi EU a Čínou Sacha Courtial.
K podobné situaci došlo i v Británii
Skutečnost, že zmíněný zákon dopadnul právě na Nexperii vlastněnou čínskou společností Wingtech, není zcela neočekávaná, jelikož zmíněná firma je dlouhodobě „v hledáčku“ mnoha západních zemí. Už v prosinci 2024 ji americká vláda zařadila na svůj „seznam subjektů“ (entity list), čímž ji v podstatě označila za problém pro národní bezpečnost. Americké společnosti kvůli tomu nesmí Wingtechu dodávat své zboží, pokud na to nedostanou zvláštní povolení.
Ve Spojeném království se pak dostala do problémů přímo společnost Nexperia, která byla nucena prodat svůj závod na výrobu křemíkových čipů v Newportu. Došlo k tomu poté, co poslanci a ministři vyjádřili obavy z možného ohrožení národní bezpečnosti, což zdůvodnili velmi podobně, jako v aktuálním případu v Nizozemí. I přesto ale Nexperia ve Spojeném království nadále vlastní závod ve Stockportu, jež nevyrábí tak citlivé technologie.
Provoz pokračuje jako obvykle
Převzetí Nexperie každopádně neznamená, že by nizozemská vláda získala firmu do svého vlastnictví. Pouze má značnou kontrolu nad jejím vedením, takže ministr hospodářství Vincent Karremans by mohl zablokovat jakékoliv rozhodnutí, které by potenciálně ohrozilo Nizozemsko či Evropu. Výroba čipů v továrně ale probíhá stejně jako obvykle, a běžní zaměstnanci by neměli poznat žádný rozdíl.
S převzetím ovšem nesouhlasí vedení společnosti Wingtech, které v pondělí uvedlo, že podnikne veškeré právní kroky ke zrušení tohoto rozhodnutí a k ochraně svých práv, přičemž bude usilovat i o podporu ze strany čínské vlády. Akcie Wingtechu kótované na šanghajské burze každopádně po oznámení převzetí klesly o zhruba deset procent.
Celá situace může podle odborníků přispět k dalšímu zhoršení vztahů mezi Evropskou unií a Čínou, které jsou přitom v poslední době velmi napjaté kvůli obchodním dohodám a spolupráci mezi Pekingem a Moskvou. Nyní tedy bude záležet především na tom, jak silně Čína na převzetí Nexperie zareaguje.