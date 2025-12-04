Za jednodušší online platby. Společnost Walletory s českými kořeny letos poprvé zpracovala transakce za více než miliardu korun

David Kašper, Jakub Nytra a Filip Řehoř se před devíti lety rozhodli, že zkusí vyvinout vlastní platební řešení, jež bude stejně pohodlné a jednoduché jako placení kartou. S podporou technologického inkubátoru brněnské skupiny Purple proto založili společnost Walletory, která se postupně vypracovala na významnou platební instituci.
Dnes singapurská firma s českými kořeny umožňuje obchodníkům otevírat platební účty a přijímat transakce z celého světa. Walletory sice klientům neposkytuje úvěry, ale pomáhá jim s efektivním napojením e-shopů a tržišť na lokální bankovní účty. Prostřednictvím funkce jménem Walletory Bridge navíc mohou zákazníci platit lokálním převodem, přičemž jeho výhodou je třeba fakt, že obchodník dostává okamžité potvrzení o úhradě, a může tak ihned expedovat objednávku.
Meziroční nárůst o 42 procent
Zájem o služby Walletory je v poslední době čím dál větší, což dokládá mimo jiné fakt, že platební instituce za první tři čtvrtletí letošního roku zpracovala transakce v přepočtu za více než 1,3 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o přibližně 42 procent.
„Naším posláním je učinit online platby bezbolestnými a otevřít globálním obchodníkům nové trhy jedním napojením, bez nutnosti budovat infrastrukturu v každé zemi zvlášť. Dnes už pokrýváme platební infastrukturou přímo nebo přes partnerské banky eurozónu, Švýcarsko, Singapur, Filipíny, Indonésii, Japonsko a Brazílii a postupně přidáváme další země především z Afriky a jihovýchodní Asie,“ řekl Marek Bočánek, ředitel Walletory.
České inovace, singapurské regulace
Za růstem Walletory stojí mimo jiné skutečnost, že firma byla jedním z prvních subjektů, který získal licenci platební instituce od Monetary Authority of Singapore, tedy od singapurské centrální banky. Kromě základních platebních služeb navíc společnost zajišťuje také globální výplaty, jež využívají firmy hledající rychlé, automatizované a programovatelné řešení pro partnerské sítě či freelancery.
„V digitální době jsme vytvořili platební řešení, které spojuje starý svět s novým. Startup může postavit aplikaci, lokalizovat ji pomocí umělé inteligence, vytrénovat virtuální klientskou podporu – a jediným technickým napojením zajistit platby kartou, kryptoměnou i lokálním převodem. To vše pod licencí velké platební instituce v hlavním finančním centru Asie, v Singapuru,“ uvedl jeden ze zakladatelů firmy David Kašper.
Klíčem úspěchu Walletory je podle něj kombinace české technologické inovace, singapurské regulace a lokálního know-how. To vše dohromady vytváří komplexní platební infrastrukturu, která přináší do digitálních financí nový standard a stává se přirozenou volbou pro obchodníky s globálními ambicemi v éře umělé inteligence.
Singapurská platební instituce každopádně plánuje své služby i nadále rozvíjet, přičemž soustředit se chce rovněž na další expanzi především v evropských a asijských zemích. „O nárůstu oblíbenosti Walletory jasně svědčí stále se zvyšující objem transakcí, který letos poprvé překročil miliardu korun, a to přitom ještě zdaleka nejsme na konci roku,“ uzavřel Kašper.