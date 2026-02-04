Aby šly firemní appky modernizovat i za pochodu. Britský AppFactor získal od investorů včetně českých Tensor Ventures přes 80 milionů korun

Udržování zastaralých firemních aplikací je náročná a nezáživná činnost, která navíc pro střední a velké podniky představuje obrovský náklad v hodnotě i několika miliard dolarů ročně. Kvůli striktním bezpečnostním pravidlům mají firmy obvykle v daném ohledu poměrně svázané ruce, a tak jim, respektive jejich programátorům mnohdy nezbývá nic jiného než jen „hasit požáry“.
„Z praxe víme, že u těch největších světových firem může údržba stovek až tisíců aplikací zaměstnat armády programátorů, kteří celý rok nedělají nic jiného, než že spravují zastaralý kód. To je noční můra každého technického i finančního ředitele firem z celého světa, proto v této oblasti vidíme obrovský potenciál,“ uvedl Ondřej Lipold, jeden z partnerů českého investičního deep tech fondu Tensor Ventures.
Právě „Tensoři“ se nyní rozhodli podpořit perspektivní londýnský startup AppFactor, který by mohl výše popsanou situaci změnit. Jeho platforma totiž dokáže monitorovat velké množství firemních aplikací a za chodu je bezpečně modernizovat, což doposud nebylo možné. Český fond společně s britským Begin Capital a španělským Adara Ventures v rámci seed investičního kola vložil do AppFactoru celkem čtyři miliony dolarů, tedy zhruba 84 milionů korun.
Game changer v oblasti pokročilého softwaru
Důvodů, proč v Tensor Ventures věří právě úspěchu londýnského startupu, je hned několik. V první řadě to je originalita jeho řešení, které už bylo navíc úspěšně nasazeno například u jedné z největších bank v Anglii či nejmenované společnosti, jež se nachází na čele žebříčku Fortune 500.
„V oblasti pokročilého softwaru působíme již zhruba dvě dekády, ale nikdy jsme neviděli společnost, která by dokázala monitorovat, modernizovat a poté nasazovat aktualizace do fungujících aplikací bez dopadu na koncové uživatele. To je podle nás v oblasti softwaru 3.0 skutečný game changer,“ vysvětlil Lipold.
Kromě velkých a středních společností je řešení od AppFactoru připraveno rovněž pro startupy. Ty jej mohou využít jako nepřetržitý vývojový proces pro ladění aplikací, ale také k tomu, aby na základě kódu z jedné části softwaru automaticky vytvořily zbytek kódu potřebného pro rychlé a bezpečné nasazení daného softwaru do cloudu.
Fond podpoří biotechnologie i AI
AppFactor představuje pro Tensor Ventures další investici z čerstvě uzavřeného druhého deep techového fondu, který má k dispozici kapitál ve výši 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Tyto peníze mají zamířit zejména na projekty, jež se věnují kvantovým technologiím, polovodičovým technologiím, umělé inteligenci, biotechnologiím a pokročilému softwaru.
Tensorům, které založili Roman Smola, Martin Drdul a Petr Ulvr, se v uplynulých letech podařilo vybudoval portfolio více než 20 společností v Evropě, Izraeli, USA a dalších zemích. K jejich nejvýznamnějším investicím patřily ty do startupů Antiverse, Bioo Tech, Veracity Protocol a QC82.