Přivést vědecké projekty do reality. Nový inkubační program Faba Incube pomůže akademikům se vstupem do komerčního prostředí

Soukromí investoři se v posledních letech stále častěji poohlížejí po perspektivních vědeckých výzkumech, které by šlo zrealizovat na komerční bázi. Propojení akademiků s byznysem ve formě takzvaných spin-offů se tedy stává celosvětovým trendem. Podobná situace přitom panuje i v České republice, kde již vzniklo několik úspěšných projektů, a to třeba v oblasti technologií, IT, automobilového průmyslu, digitalizace a automatizace výroby či ve zdravotnictví.

Právě na lepší propojení originálních vědeckých nápadů s byznysovým sektorem se teď chce zaměřit společnost Faba Capital, která představila svůj nový inkubační program Faba Incube. Tento projekt spin-off firmy přímo nezakládá, jeho cílem je spíše poskytnout vědeckým týmům potřebné know-how a pomoci jim se vstupem do komerčního prostředí.

Faba Incube se chce zaměřit hlavně na výzkumy v oblasti farmacie, medicíny, zdravých potravin, vzdělávání či moderních technologií. „Zázemí, v němž tuzemské univerzitní projekty vznikají, je z mého pohledu srovnatelné se zahraničím. Problémem je však finanční podpora pro samotný vývoj a výzkum,“ říká ředitel zmíněného inkubačního programu Petr Čihák.

Investoři jsou téměř jediná možnost

Kromě chybějících prostředků často tuzemské vědce trápí také nedostatek lidí, jež mají s převedením nápadu do byznysového sektoru potřebné znalosti a zkušenosti. „Odborníci, kteří by zvládli participovat na transferu znalostí a inovací z vědeckého prostředí do komerčního, jsou pro výzkumníky opravdu zásadní,“ dodává Čihák.

Změnit to mají nově vznikající transferní oddělení českých a slovenských univerzit a také úspěšné inkubační programy. Proces přechodu z akademické půdy do komerčního prostředí je totiž klíčový pro získání potenciálního investora. Ten často představuje jedinou příležitost, jak patenty a vynálezy uvést do praxe.

Na zdejších univerzitách se poslední dobou začíná diskutovat i o zavedení takzvaného průmyslového doktorátu, který by měl spojit doktorské studium s praktickými zkušenostmi. Faba Incube však toto propojení prostřednictvím smart capital nabízí už nyní, což by mělo pro české vědce představovat velkou výhodu.

Firma už několika projektům pomohla

Nápad založit nový inkubační program vznikl díky tomu, že Faba Capital už dříve investovala do úspěšných českých projektů, a to hlavně v oblasti zdravotnictví a energetiky. „Naše předchozí finanční transakce pomohly například při realizaci nového postupu léčby neplodnosti pomocí umělého oplodnění. Přispěli jsme ale i k rozvoji projektu Napoleon, což je unikátní technologie plynem chlazeného reaktoru na výrobu vodíku,“ vysvětluje ředitel skupiny Robert Flocius.

Důležitým faktorem nového projektu je dle jeho zakladatelů snaha pomoci společnosti s vytvořením věcí, které mají trvalou hodnotu. „Není v mých silách a schopnostech zajistit lepší svět pro další generace. I přesto se o to chci alespoň trochu pokusit, a to právě prostřednictvím inovativních projektů s pozitivním dopadem a společenskou odpovědností, o něž ve Faba Incube usilujeme,“ uzavírá Čihák.