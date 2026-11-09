Příběh Velorexu: Legendárnímu československému „hadraplánu“ se lidé dlouho vysmívali. Letos slaví 75 let

Velorex připomínal na první pohled spíš stan na kolečkách než auto. Svařovaný rám z ocelových trubek potažený koženkou s dvěma koly vepředu, jedním vzadu a motocyklovým motorem umístěným za posádkou. Není divu, že mu lidé brzy začali přezdívat „hadraplán“ či „hadrák“, ale také mnohem hůř. Mezi dalšími přezdívkami, jimiž byl častován, se objevovala slova a sousloví jako třeba „prchající stan“, „splašené trubky“, „montgomerák“ nebo „pytel na mrzáky“, protože byl původně zamýšlen jako vůz pro fyzicky postižené osoby.
V zemi, kde se na auto čekalo až několik let, bylo každopádně i takové vozítko vzácností. Nové kusy se v Československu prodávaly právě jen invalidům, a ani ti to neměli příliš snadné. Nejdříve museli projít přísnou lékařskou prohlídkou. Kdo ji absolvoval, zaplatil zhruba čtvrtinu ceny běžného osobního vozu. Jenže aut bylo méně než zájemců, takže ani pak neměli dotyční jistotu, že tříkolku dostanou.
Samotní stvořitelé Velorexu, bratři František a Mojmír Stránští, se zároveň největší slávy svého vynálezu jako podnikatelé nedočkali. Jeden z nich zahynul při zkušební jízdě, druhého z firmy vyhodili, protože odmítl vstoupit do komunistické strany.
První pokusy v opravně kol v Parníku
Bratři Stránští začali montovat první kusy v malé opravně jízdních kol v Parníku, který dnes tvoří část České Třebové. Inspiraci čerpali u britských tříkolek Morgan, jež se na rozdíl od Velorexu stále vyrábějí. Prototyp sestrojili již v roce 1943. Základ tvořil trubkový rám s díly z bicyklů, karoserie byla z duralového plechu, zatímco srdce představoval malý motor Sachs s objemem 98 centimetrů kubických.
Vozítko pojmenovali Oskar, podle „káry na ose“. Nadšení z něj však byli zprvu hlavně oni sami. V rámci následných úprav vyměnili duralový plech za lehčí látku a koženku, z níž potahy zpočátku šila Mojmírova manželka. Dva úplně identické kusy byste hledali těžko, protože zkrátka použili to, co měli zrovna po ruce. Blinkry, světla i koženka se montovaly podle toho, co zrovna dodaly jiné továrny, a potahy tak mohly být světlé i tmavé.
Vozidlo pro invalidy se mělo vyhnout znárodnění
Po nástupu komunistického režimu v roce 1948 se bratři Stránští obávali, aby o firmu nepřišli. Podnikatelské dilema vyřešili kulišácky tak, že svůj vůz úředně vedli právě jako vozidlo pro invalidy. Což ale pomohlo jen na chvilku. V roce 1950 dílna přešla pod královéhradecký podnik Velo (odtud vychází pozdější pojmenování Velorex). Následně se výroba přestěhovala do Solnice, kde se postupně zrychlovala, až nakonec vznikalo 30 až 40 vozidel měsíčně.Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images
Tříkolka, která začínala jako Oskar, nesla od roku 1956 pojmenování Velorex-Oskar. Od názvu Oskar se nicméně s příchodem nového modelu 16/250, který měl menší kola, začalo upouštět. A tak nakonec zbyl jen Velorex, jak ho známe dnes.
A jak dopadli sami sourozenci? S těmi se osud nemazlil. V lednu 1954 dostal František Stránský smyk na zledovatělé silnici a svým zraněním podlehl. Mojmír musel o rok později podnik opustit. Záhy si v Parníku zařídil vlastní dílnu, kde vyvíjel pomůcky pro invalidy, například ruční ovládání vozidel, na které získal patent (říká se mu systém Stránský). Současně s tím se věnoval pokusům s laminátem, z něhož navrhl kapotáž pro motocykl Jawa 350 i malé vozítko Super Laminát. Poslední roky života pak strávil v domově důchodců v České Třebové, kde před 15 lety také zemřel.
Velorex na čtyřech kolech nestačil Trabantu
Hlad po dostupných automobilech neměli jen Čechoslováci. Asi polovina všech vyrobených „hadraplánů“ zamířila do NDR, Polska, Maďarska a Bulharska. Kvůli rostoucí poptávce se na začátku 60. let spustil druhý závod v nedalekém Rychnově nad Kněžnou. Brzy nato pak přišla nejúspěšnější řada 16 – silnější typ 16/350 s dvouválcem Jawa o výkonu 16 koňských sil dokázal vyvinout rychlost až 85 kilometrů za hodinu. Vyrobeno bylo více než 12 tisíc kusů.
Zásadní zlom nastal v roce 1971, kdy tříkolku vystřídal čtyřkolový model 435–0 s laminátovou karoserií. Tahle evoluce se ale příliš nevydařila, neboť lidé hledající levné auto na čtyřech kolech si raději koupili východoněmeckého Trabanta. Tedy jinými slovy, zatímco tradičních Velorexů na třech kolech se vyrobilo přes patnáct tisíc, čtyřkolových modelů bylo necelých čtrnáct set.
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V dalších letech navíc začal upadat zájem o Velorexy obecně, načež podnik jejich produkci zcela zarazil. Namísto nich se věnoval pouze výrobě postranních vozíků k motocyklům.
„Hadraplán“ se stal nakonec kultovním
Do československé kultury se Velorex navždy zapsal díky komedii Vrchní, prchni! z roku 1981. Knihkupec Dalibor Vrána v podání Josefa Abrháma v ní brázdí Žižkov v tříkolce, jejíž hlučný výfuk mu u sousedů vynesl přezdívku Prdlavka. Když v roce 2021 vznikla v místech natáčení autobusová zastávka U Prdlavky, přijel ji pokřtít autor scénáře Zdeněk Svěrák i s velorexem.
Nejen díky tomuto ikonickému snímku mají „hadraplány“ dodnes věrné příznivce po celé České republice. Jejich majitelé se sdružují v klubech a pořádají pravidelné srazy – v roce 2008 vyrazily čtyři tříkolky dokonce na americkou Route 66.
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Ke slávě dozajista přispěla také píseň Ivana Mládka Džínový velorex, ačkoliv sama o sobě s realitou mnoho společného neměla. „Velorex džínový je takový mýtus. Až na základě písničky vznikly džínové velorexy. Vím asi o třech,“ uvedl pro Český rozhlas Ladislav Šustr, předseda Velorex klubu v AČR.
Legendu na třech kolech si může každý zblízka prohlédnout v Městském muzeu v České Třebové, které jí od roku 2012 věnuje vlastní expozici. Obdiv k „hadraplánům“ navíc nekončí na hranicích, své kluby mají jejich majitelé například v Německu nebo Nizozemsku.
Zdroje: english.radio.cz, lanemotormuseum.org, oldmotors.net, expats.cz, denik.cz