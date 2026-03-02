Přes 300 tisíc terapií, růst o téměř 80 procent. České Hedepy po rekordním roce rozšiřuje své služby o sezení tváří v tvář

Česká online psychoterapeutická platforma Hedepy má za sebou rekordní rok. I díky první realizované akvizici se jí totiž loni podařilo zprostředkovat více než 300 tisíc terapeutických sezení v celkové hodnotě přesahující 315 milionů korun. To je o zhruba 78 procent více než v předchozím roce.
Expanzi platformy dokládá rovněž fakt, že na ní aktuálně působí celkem 1 200 terapeutů v devíti evropských zemích, kam kromě České republiky patří Polsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Litva. Během pěti let Hedepy vyrostlo téměř třicetinásobně, a to i zásluhou zvětšujícího se portfolia poskytovaných služeb, mezi něž patří třeba online terapie pro jednotlivce i páry, self-help zóna, psychiatrie či podpora duševního zdraví ve firmách.
Akvizice HearMe se vyplatila
Zmíněné rozšíření vlastní nabídky by nebylo možné bez akvizice polské terapeutické platformy HearMe zaměřující se právě na duševní zdraví zaměstnanců. Díky její úspěšné realizaci vznikla zcela nová značka Hedepy For Business.
„Integrace HearMe se ukázala jako velmi dobré rozhodnutí jak z pohledu klientů, tak našeho týmu. Všechny firemní klienty HearMe jsme už převedli na jednotnou platformu a podařilo se nám rychle sjednotit technologie i služby. Vidíme jasné synergie, které potvrzují, že zaměření na firemní klientelu je jedním z klíčových pilířů dalšího růstu,“ uvedl spoluzakladatel a šéf Hedepy Lukáš Krčil.
Hedepy For Business aktuálně podporuje přes sto tisíc zaměstnanců ve více než 300 společnostech, mezi které na zdejším trhu patří například McDonald’s, Tchibo a Dentsu, na Slovensku Decathlon a v Polsku Carrefour a Santander. Do budoucna chce firma rozšířit svoji nabídku směrem ke komplexnímu wellbeingu, tedy včetně dalších specializací nad rámec psychoterapie.
Osobní setkání prohloubí vztah
Kromě segmentu firemních zákazníků chce Hedepy zlepšovat i ostatní služby. V rámci těchto snah si mohou klienti na platformě nově vybrat, zda terapeutické sezení absolvují osobně v ordinaci terapeuta, nebo virtuálně. Do budoucna Krčil a spol. plánují vybudovat také vlastní terapeutické místnosti.
„Za dobu našeho působení i z externích studií se nám potvrdilo, že online terapie funguje a dokáže pomoci stejně dobře jako terapeutické sezení tváří v tvář. Zároveň ale nasloucháme našim klientům a všímáme si, že zhruba deset procent z nich má zájem se aspoň čas od času s terapeutem potkat osobně. Chceme jít klientům naproti a stát se pro ně komplexním řešením pro duševní zdraví, ať už jej chtějí řešit virtuálně, tváří v tvář, nebo kombinovaně,“ doplnil.
Podobně novinku popsala i Zuzana Steigerwaldová, jedna z psychoterapeutek, které na zmíněné platformě působí: „U části klientů vnímám, že kombinace online a osobních setkání funguje velmi dobře. Online terapie jim dává flexibilitu a pravidelnost, osobní setkání zase může pomoci prohloubit vztah a otevřít náročnější témata. Možnost volby je pro mnoho klientů klíčová.“
V plánu je akvizice dalších firem
Hedepy chce ve svém rychlém růstu pokračovat i nadále. Už v letošním roce proto společnost plánuje realizovat další akvizice firem ze střední a východní Evropy, což posílí její regionální pozici a uspíší budování uceleného ekosystému péče o duševní zdraví. Prostředky na expanzi má platforma získat mimo jiné v aktuálním investičním kole Series B, v němž chce vybrat 11,9 milionu eur (asi 288 milionů korun).
„Trh je stále velmi roztříštěný a my v tom vidíme příležitost vybudovat silnou regionální platformu, jež nastaví jasný standard dostupné a kvalitní péče, která je založená na práci ověřených a kvalifikovaných odborníků,“ dodal Krčil.
Co se technologického rozvoje platformy týče, vedení firmy v současnosti věnuje pozornost vývoji vlastního softwaru Therapist Office, který má terapeutům nabídnout jednotné digitální prostředí pro klinickou a provozní práci. Kromě toho je ale v plánu také nasazení umělé inteligence. Ta má sloužit jako podpůrný nástroj v péči o klienty, přičemž v první fázi by měli AI využívat terapeuti a následně samotní klienti.