Přes 200 milionů korun od začátku roku. Golden Gate hlásí rekordní zájem o investice do bitcoinu

Zájem o investice do bitcoinu stoupá, hlásí česká společnost Golden Gate, která se primárně věnuje obchodování se vzácnými kovy. Kromě toho disponuje také bitcoinovou divizí a právě ta hlásí rekordní hodnoty.

Jen od začátku roku do května vzrostly investice do zmíněné kryptoměny na více než 200 milionů korun. Přitom stejné množství peněz loni zákazníci Golden Gate do bitcoinu investovali za celý rok.

Stoprocentní nárůst šel ruku v ruce s objemem cílových částek u bitcoinových účtů. Ty aktuálně dosahují hodnoty 2,75 miliardy korun. Vůbec největší zájem zaznamenala společnost během března, a to kvůli prudkému růstu cen. Právě v polovině března stanovil kurz bitcoinu historický rekord. Jedna virtuální mince se podle serveru CoinMarketCup obchodovala za více než 73 tisíc dolarů, což odpovídalo zhruba 1,7 milionu korun.





„V tomto období narostl především objem výkupů, a to až o 200 procent proti běžným měsícům. Od dubna do června se prodeje bitcoinů ustálily. Kvůli velké kolísavosti ceny se investorům vyplatilo dlouhodobě průměrovat nákupní cenu,“ přibližuje Rostislav Plachý, zakladatel a ředitel GG Digital, bitcoinové divize v Golden Gate.

Bitcoin na dvě kliknutí

Bitcoinu se v Golden Gate věnují od června roku 2021, kdy společnost mezi prodejci komodit na českém trhu spustila první bitcoinový účet. Ten je určen i pro klienty, kteří s uvedenou kryptoměnou nemají žádnou zkušenost. Nakoupit či prodat bitcoin je skrze účet možné na mobilu či počítači na dvě kliknutí.

Právě jednoduchost představuje podle Plachého největší přidanou hodnotu bitcoinového účtu.

„Bitcoinový účet zvládá velmi jednoduše průměrování ceny kolísavého bitcoinu. Zároveň nabízí bezpečnou úschovu s možností převodu do peněženky a rychlou likviditu a garanci zpětného odkupu. Účet naopak není vhodný pro krátkodobé spekulace,“ uvádí Plachý.

Na českém trhu Golden Gate aktuálně představuje největšího obchodníka s drahými kovy. Svým klientům od začátku svého působení v roce 2011 dodala již 15,5 tuny zlata a 223 tun stříbra. Jen v minulém roce to bylo 1,4 tuny a 18,6 tuny, kdy za svou činnost utržila 3,1 miliardy korun. Pokud jde o objem cílových částek komoditních účtů, ten v současné době přesahuje 57 miliard korun.