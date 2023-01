Přes 17 miliard pro SpaceX. Po posledním kole investic přesáhla hodnota Muskova podniku tři biliony korun

Společnost SpaceX zabývající se mimo jiné výrobou opakovaně použitelných raket získala v novém kole financování od investorů 750 milionů dolarů (zhruba 17,2 miliardy korun). Díky tomu se hodnota technologické firmy podnikatele Elona Muska momentálně ustálila na 137 miliardách dolarů (asi 3,1 bilionu korun). S odvoláním na mailovou korespondenci společnosti to uvedl server CNBC.

Jedním z investorů byla i firma Andreessen Horowitz, která se podílela na Muskově říjnovém převzetí sociální sítě Twitter. Mezi dalšími investory je pak například společnost Alphabet či Fidelity Investments.

O ambicích ocenit firmu na 150 miliard dolarů (přibližně 3,4 bilionu korun) SpaceX informovala už během listopadu, kdy uvedla, že je ve hře nabídka sekundárních akcií. V minulém roce ze strany investorů rovněž inkasovala více než dvě miliardy dolarů (přibližně 45,7 miliardy korun), přičemž v květnu byla ohodnocena na 127 miliard dolarů (zhruba 2,9 bilionu korun).

Amatéři poprvé ve vesmíru

Ačkoli se během loňského roku SpaceX potýkala se zpožděním svého programu Starship, podařilo se jí dosáhnout hned několika důležitých milníků. Například její internetová služba Starlink, pomocí které poskytla záchranné lano uživatelům na Ukrajině, překročila jeden milion uživatelů.

Cílem projektu je vytvoření sítě, jež by pomocí několika tisíc malých satelitů na oběžné dráze kolem Země poskytla vysokorychlostní připojení k internetu odkudkoli na světě. V rámci této iniciativy SpaceX do vesmíru vypustila už přes dva tisíce družic. Kromě toho se společnosti podařilo překonat 60 startů opakovaně použitelných raket za jediný rok, a to prostřednictvím svého programu Falcon.

V současné době Muskova společnost pokračuje ve vývoji svých nosných raket Starship a Super Heavy ve svém závodě v Texasu. Kdy přejde k dalšímu bodu programu, který zahrnuje orbitální zkoušky nosičů, ale zatím jasné není.

Ve spolupráci s Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) vynesla SpaceX na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) už několik astronautů. Loni v dubnu se jí pak navíc podařilo dosáhnout historického úspěchu, když vůbec poprvé na ISS v rámci soukromé mise dopravila čtyřčlennou posádku amatérských astronautů. Tuto službu si od Muskova podniku objednala americká firma Axiom Space.

Vesmírné ,aerolinky ‘

Na přelomu srpna a září minulého roku oznámila NASA uzavření smlouvy se SpaceX, na jejímž základě má technologická firma v příštích letech dopravit na Mezinárodní vesmírnou stanici až 20 astronautů, a to na palubě své kosmické lodi Crew Dragon. Na důležitost dohody tehdy upozorňovala i americká televize CNBC. Vesmírné společnosti SpaceX totiž umožní posílat do vesmíru posádky až do konce současné dekády.

Na spolupráci s NASA se SpaceX dohodla znovu i na podzim. Cílem společného kontraktu bylo uskutečnit misi, prostřednictvím které by společnými silami vylepšily 33 let starý Hubbleův vesmírný teleskop. NASA tehdy uvedla, že jej chce vyslat na vyšší oběžnou dráhu a tím prodloužit jeho životnost.

SpaceX v otázce dobývání vesmíru momentálně konkuruje podniku Blue Origin, jenž patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, a zároveň společnosti britského miliardáře Richarda Bransona Virgin Galactic.