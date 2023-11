Přes 130 milionů korun pro česko-americké pilotní simulátory. Vrgineers úspěšně uzavřeli investiční kolo a plánují další růst

Česko-americká společnost Vrgineers zabývající se vývojem leteckých simulátorů určených profesionálním pilotům stíhacích letadel a vrtulníků si na své konto připsala významnou finanční vzpruhu. V rámci investičního kola série A se jí totiž podařilo vybrat částku šesti milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 132 milionů korun, které použije pro svůj další rozvoj.

Hlavním investorem právě skončeného kola se stala tchajwanskou vládou řízená společnost Taiwania Capital, respektive její CEE fond zaměřený, jak už z názvu vyplývá, právě na trhy střední a východní Evropy. Přispěli ale i jiní. „V investičním kole dále participuje většina současných investorů s největší investicí ze strany fondu Nation 1, který navyšuje podíl o 0,5 milionu dolarů (přibližně 11,5 milionu korun). Vrgineers díky tomu získává prostředky pro zajištění dalšího růstu produktového portfolia, vývoj nových produktů a rozvoj obchodních aktivit na nových trzích,“ uvedli zástupci firmy.

„Jedná se o naši první investici v rámci České republiky,“ přiznal vedoucí partner CEE fondu Mitch Yang. Ten spolu s Milošem Sochorem z Y SoftVentures, Arthurem Sychovem ze Somnium Space a Václavem Bittnerem z Pie Ventures (Etnetery) usedne do nově vzniklého představenstva, kterýžto orgán bude určovat další směr společnosti. Vedle nich má být jeho součástí ještě Marek Polčák, současný šéf Vrgineers.





Místo turistů americké letectvo

Byl to právě Polčák, kdo s nápadem na zhotovení sofistikovaných brýlí pro virtuální realitu před časem přišel, a tím tak dal vzniknout jednomu z nejúspěšnějších tuzemských startupů za poslední roky, na který sází i piloti amerického letectva. Pozoruhodné přitom je, že původně měl headset od Vrgineers sloužit k něčemu docela jinému než k tréninku letců, a sice k obyčejným virtuálním vyhlídkám po Praze, v rámci nichž by turisté mohli obdivovat její pamětihodnosti i z pohodlí vlastního obýváku.

Nedlouho poté nicméně absolvent ČVUT spolu se svými kolegy dospěl k názoru, že čistě z obchodního hlediska bude lepší, využijí-li technologii právě v oblasti leteckého výcviku. „Podařilo se nám objevit jakousi niku na trhu, neboť podobný simulátor s takto širokým zorným polem nikdo jiný aktuálně nevyrábí,“ vysvětlil vloni redakci Euro.cz na leteckém veletrhu ve Farnborough Business Development Manager společnosti Nicholas Hermansky.

Tam firma přivezla své brýle XTAL 3, které disponují rozlišením 8K a současně i širokým zorným polem zabírajícím 180 stupňů v horizontální rovině a 90 v rovině vertikální. Na jejich vývoji Vrgineers spolupracovali přímo s Letectvem Spojených států a také britským RAF.

Vyzkoušel si ho i prezident Zelenskyj

Jedním z klíčů k úspěchu leteckých simulátorů z dílny Vrgineers je fakt, že jako takové jsou velmi konfigurovatelné. To jinými slovy znamená, že pokud zákazníci nepotřebují mít k dispozici i věrohodnou repliku kokpitu dotčeného letounu, mohou během několika málo minut ,přesednout‘ ze stíhačky F-16 do bojového vrtulníku a hned poté zase pro změnu do dopravního boeingu.

„Výhodou našeho řešení je, že ke svému využití nepotřebuje žádné velké prostory plné širokoúhlých obrazovek a další nezbytné techniky. Člověku stačí jen headset a kokpit. A může na něm trénovat, kdykoliv si zamane,“ doplnil Hermansky.

Co vše simulátory od této česko-americké společnosti umí, si během loňského roku vyzkoušel i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Země, která už zhruba rok a tři čtvrtě vzdoruje ruské vojenské agresi, totiž tehdy jeden takový získala. Na fotografii, kterou zveřejnila tamní televize 24tv.ua, je patrné, že hlava státu usedla právě do ,kokpitu‘ zmíněných strojů F-16, jež by tato východoevropská země měla během nadcházejících měsíců dostat od několika členských států NATO.