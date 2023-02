Prémiová káva z prémiového kávovaru. Starbucks otevřel v Česku první kavárnu Reserve Store, vybavil přístrojem za půl milionu

Vstát, obléct se, zamknout byt a cestou do práce se stavit pro ,coffee to go‘ v nejbližším Starbucksu. Taková je zaběhlá rutina řady z nás. Kafé ze Starbucksu však může znamenat mnohem víc. Může znamenat i prvotřídní zážitek. A přesně o to se snaží i provozovatelé znovuotevřené starbucksové pobočky v pražské Jungmannově ulici, díky níž byl v Česku, a vlastně i v rámci celé střední Evropy představen nový koncept prémiových kaváren Reserve Store.

Podnik svým zákazníkům mimo jiné nabídne vzácné druhy káv, jež pocházejí z malých pěstitelských oblastí, i pečlivě připravované směsi – včetně Microblend No. 10 a Microblend No. 21 -, které budou určeny pouze a jen pro kavárny Reserve Store. Těch je po celém světě půl druhého tisíce, jak vysvětlil marketingový ředitel Starbucksu pro Česko a Slovensko Michal Holotík.

„Čeští zákazníci jsou mimořádně vstřícní k novinkám, proto otevíráme první středoevropský Reserve store právě v České republice. Věříme, že výjimečná káva i výjimečné prostředí přitáhnou do Starbucksu i ty nejnáročnější kávové nadšence,“ řekl Holotík v rozhovoru s naším sesterským serverem Vitalia.cz, jehož celé znění naleznete zde.

Výjimečný design i vybavení

Že se návštěvník ocitl přímo v Reserve store a nikoliv v ,tradiční‘ starbucksové kavárně, pozná podle Holotíka na první pohled. Prostředí pražského podniku je výjimečné například svým designem, který se od ostatních provozoven značně odlišuje. A pozná to i samotný personál, neboť má k dispozici prémiové vybavení pro servírování, jež mu ostatní kolegové mohou jen tiše závidět. Včetně high-tech kávovaru Black Eagle.

Zmíněný stroj je na trhu k mání za cenu půl milionu korun a jako takový umožňuje obsluze individuální nastavení a kontrolu jednotlivých fází přípravy – a to počínaje její délkou trvání přes množství a poměr kávových zrn až po teplotu vody. „Black Eagle, model VA388 pro přesnost, byl vybrán přímo do Starbucks Reserve, používají ho všechny Reserve Stores & Roasteries. Tento kávovar vyhovuje požadované nejvyšší kvalitě přípravy espresso shotů díky inovativní technologii a spolehlivosti,“ podotkl manažer.

„Italská značka Victoria Arduino, která ho vyrábí, je známá svou kvalitou a nadčasovým designem a jejich kávovary mají ve světě velkou oblibu hlavně v kavárnách s výběrovou kávou. Mimochodem na kávovarech Black Eagle se soutěží i ve známé baristické soutěži Barista roku,“ prozradil Holotík na závěr.