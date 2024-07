Překvapení na trhu. Ve většině krajů zlevňují domy i byty, kupci odmítají přestřelené ceny

Je to pozitivní zpráva pro všechny, kteří chtějí v dohledné době koupit vlastní dům nebo byt. Po přepáleném startu na začátku roku na tuzemském realitním trhu dochází k opětovnému poklesu cen nemovitostí, které se dostávají lehce nad úroveň z konce loňského roku. Týká se to přitom téměř všech krajů kromě Prahy.

„Se začátkem letošního roku přišel na realitní trh výrazný optimismus. Nyní se však ukazuje, že byl do jisté míry přehnaný. Stoupá sice počet prohlídek, ale možnosti domácností investovat do bydlení jsou prokazatelně stále omezené. Nejvíce je to vidět u nabídky velkých měst, kde jarní ceny domů a bytů testovaly kupní sílu a zjistily, že bez kroku zpět to zatím nepůjde,“ popisuje dění na trhu Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services, kam patří třeba společnost Bezrealitky, Maxima Reality nebo Český nemovitostní trust.

Podle Meyera stojí za současným vývojem především jarní zdražení méně kvalitních nemovitostí, k němuž makléři neměli žádný zjevný důvod. Mnoho zájemců o byty tyto vysoké ceny odmítlo akceptovat, takže ze spousty nemovitostí se staly „ležáky“, které v nabídce realitních kanceláří zůstávají delší dobu, aniž by si je někdo koupil.

Více prohlídek, méně uzavřených prodejů

Současná situace je nejlépe vidět na cenách bytů, které klesají nebo stagnují po celé republice. I na tradičně největším trhu, v Praze, se průměrná cena bytů zvýšila pouze o jedno procento na 126 tisíc korun za metr čtvereční. Meziročně pak v tuzemském hlavním městě došlo zhruba k osmiprocentnímu zdražení.





Pro kupce mnohem pozitivnější vývoj nastal třeba v Brně. Tam se ceny bytů na jaře skokově zvýšily, nyní ovšem opět klesly o zhruba čtyři procenta, díky čemuž metr čtvereční u starších bytů aktuálně vychází na přibližně 87 tisíc korun. Mírný mezikvartální pokles hlásí také města ve Středočeském kraji, kde metr čtvereční aktuálně vychází na 76 tisíc korun, což je meziročně asi o pět procent méně.

„Ukazuje se, že možnosti domácností v oblasti financování stále nejsou tak dobré, aby se trh rozpohyboval. Tomu odpovídá třeba nejvyšší počet prohlídek za posledních 24 měsíců, avšak s nepoměrně nižším počtem uzavřených prodejů. Opatrnost domácností, která souvisí s pomalejším ekonomickým zotavením, se pravděpodobně propíše i do druhé poloviny roku,“ doplňuje Meyer.

Majitelé bytů by tedy podle něj měli současný vývoj zohlednit a připravit si prostor na vyjednávání o nižší ceně. Právě tím se může výrazně zmenšit pravděpodobnost, že se z jejich nemovitosti stane ležák. Snížení ceny o „pouhých“ sto tisíc korun totiž může vést k urychlení prodeje, a to i o více než čtvrt roku.

Domy meziročně zdražily i o více než deset procent

K podobnému vývoji jako u bytů docházelo v letošním druhém čtvrtletí rovněž u rodinných domů. Jejich průměrná cena napříč Českem se snížila asi o dvě procenta, takže se opět dostala zhruba na úroveň z konce loňského roku. I za tímto vývojem stojí především nedostatečné možnosti zájemců financovat nákladné bydlení. Dalším zásadním faktorem jsou obavy z dodatečných výdajů, které souvisejí především s rekonstrukcemi nebo se snižováním energetické náročnosti.

Typickým příkladem současného dění je jižní Morava, jež hlásí oproti jaru mírný pokles cen o jedno procento na 55,5 tisíce korun za metr čtvereční. Ke stejnému poklesu došlo také ve Středočeském kraji, přičemž tamní domy vychází na zhruba 68 tisíc korun za metr čtvereční. I přes mírný mezikvartální pokles je ale nutné říct, že meziročně se ceny domů zvýšily o jednotky procent, v některých krajích i o více než deset procent.

„Na trhu se však odehrává řada opravdu zajímavých změn. Například Olomoucký kraj, který překvapil opravdu skokovým meziročním růstem, snižuje své ceny oproti jaru o devět procent. Potvrzuje se tedy, že i v regionech se zájem domácností po krátkém vzedmutí dočasně vyčerpává. V řadě krajů pak do cen promluvil rovněž nebývale nízký zájem o rodinné domy coby druhé domovy nebo rekreační nemovitosti,“ hodnotí Meyer.

V Praze připadá na nájemní byt 51 zájemců

Ačkoliv současný vývoj cen domů a bytů je pro kupující dobrou zprávou, v mnohem horší situaci jsou ti, kteří plánují bydlet v nájmu. Růst nájmů totiž ve druhém čtvrtletí opět zrychlil a analytici neočekávají, že se situace v dohledné době zlepší. V září totiž dochází k celoročnímu vrcholu poptávky, protože se na trhu v jeden moment setkávají vysokoškolští studenti s běžnými domácnostmi.

Už v současnosti je přitom poptávka vysoká, jelikož na jeden nájemní byt v Česku aktuálně připadá zhruba 25 zájemců, kteří za metr čtvereční zaplatí průměrně 309 korun měsíčně. Mnohem horší situace ale panuje v Praze, kde se v současnosti o jeden byt uchází 51 zájemců, které metr čtvereční pronajímané plochy stojí průměrně 367 korun. V meziročním srovnání si tedy pražská domácnost za typický 65metrový byt připlatí skoro 1850 korun měsíčně.

O něco lepší situace panuje v Brně a ve Středočeském kraji, kde vychází pronájem metru čtverečního na 285 a 259 korun. Meziročně jsou tyto ceny o tři a čtyři procenta vyšší, takže si lidé za měsíc připlatí šest až sedm stovek.

„Do nájmů se už nyní začíná propisovat nižší počet prodejů. Na trh míří další generace zejména mladých domácností, které odkládají nákup vlastního bydlení. Z druhé strany se pak zvyšuje počet zájemců u singles v podstatě všech věkových kategorií. Prostor pro růst navíc zdaleka není jen v Praze nebo Brně, výrazně větší zájem je o nájmy i v krajských městech, jako jsou Plzeň, Olomouc nebo České Budějovice,“ uzavírá Martin Ponzer, ředitel Bezrealitky.