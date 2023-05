Předaleká galaxie bude fanouškům zase o něco vzdálenější. Disney se rozhodl zavřít oblíbený Star Wars hotel

Disneyho vesmírné dobrodružství na Floridě končí tak rychle, jako začalo. Luxusní zážitkový hotel Galactic Starcruiser ve stylu Star Wars byl slavnostně otevřen teprve loni v březnu a pro mnoho fanoušků kultovní série znamenal splněný sen. Spousta z nich se ho ale už nedočká. I přes nejlepší hodnocení v historii Světa Walta Disneyho a cenu Thea Award přivítá své poslední návštěvníky již koncem září.

Výjimečné ubytování za výjimečnou cenu

Milovníci Hvězdných válek se do unikátního hotelu sjížděli ve velkém, a to navzdory faktu, že se jim takový výlet pořádně prodražil, ať už byli odkudkoliv. Cena pobytu na dvě noci totiž začínala na částce 4800 dolarů (více než 105 tisíc korun). Na druhou stranu ovšem platí, že za své peníze dostali zážitek, jaký se jim jen tak někde nenaskytl.

Už ubytování v pokoji inspirovaném kajutou vesmírné lodi je zajímavé samo o sobě, ještě impozantnější ale bylo všechno to dění okolo. Podávaly se v něm vesmírné speciality, hrála tu mezigalaktická hudba a personál chodil v kostýmech filmových postav, jaké žily na Tatooinu, Naboo nebo pracovaly na Hvězdě smrti a jiných slavných plavidlech. Součástí balíčku navíc byl i jednodenní výlet do zábavního parku Hollywood Studios. Jenže s tím vším má být v září konec.

Uvnitř hotelu se fanoušci mohli setkat s ,opravdovými' postavami ze světa Star Wars. Zdroj: Disney

„Díky tomuto prémiovému butikovému hotelu jsme mohli v menším měřítku (pro 100 pokojů) vyzkoušet nové věci. Nyní pomalu spějeme do finále, ale z toho, co jsme se zde naučili, si vezmeme příklad do budoucna. Brzy totiž chceme vytvářet zážitky, které mohou oslovit ještě více našich hostů a fanoušků,“ ocitovala zpravodajská agentura Reuters mluvčího společnosti Disney.

Důvody jsou finanční i politické

Co je důvodem k ukončení takto megalomanského projektu, jehož výstavba vyšla na 350 milionů dolarů, Disney v oficiálním stanovisku nezmínil. Je však veřejným tajemstvím, že se společnost rozhodla šetřit a seškrtat některé nákladné položky ve svém rozpočtu. A Disneyho zábavní parky jsou jako jedny z prvních na ráně.

Už letos v únoru generální ředitel tohoto zábavního giganta Bob Iger oznámil, že ve snaze učinit jeho streamingový byznys profitabilním je v plánu globální snižování nákladů ve výši 5,5 miliardy dolarů (121 miliard korun), přičemž jen investice do zábavních parků na Floridě měly dosáhnout zhruba dvou miliard.

Faktem v každém případě je, že se zpráva objevila zrovna v době přetrvávajících sporů s republikánským guvernérem Floridy Ronem de Santisem. Disney totiž otevřeně kritizuje nový zákon o sexuální výchově, který učitelům zakazuje mluvit ve škole o sexuálních menšinách a genderové identitě. Iger a spol. navíc viní de Santise, o němž se uvažuje jako o možném republikánském kandidátovi v příštích prezidentských volbách, ze záměrného poškozování zájmů firmy. Údajně měl totiž firmě omezit některé její pravomoci v řízení svého okresu u města Orlando, kde se nachází mimo jiné i slavný Disneyland a kde dosud platila trochu jiná pravidla než ve zbytku státu.

Zmíněný spor se vleče už zhruba rok, avšak řešení je v nedohlednu. Ba naopak se zdá, že spíše graduje. Ostatně, Disney kvůli němu ukončuje i další aktivity v této oblasti. Nedávno například vyšlo najevo, že ruší plán výstavby nového kancelářského komplexu. Projekt za více než miliardu dolarů měl doplnit místní síť zábavních parků a vytvořit až dva tisíce nových pracovních míst.

„Vzhledem ke změnám, které nastaly od vyhlášení tohoto projektu, včetně nového vedení a měnících se obchodních podmínek, jsme se rozhodli ve výstavbě areálu nepokračovat,“ řekl BBC Josh D'Amaro, vedoucí divize zábavních parků společnosti.