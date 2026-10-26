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Dnes se Velký bratr „jen“ dívá, v budoucnu vám možná bude i číst myšlenky. OSN žádá pravidla pro nové neurotechnologie

Tech
Jan Boháč
Dnes
Rozhraní mozek-počítač
Autor: Euro.cz s využitím Depositphotos

Co když jednou nebude možné utajit ani to, co si člověk pouze myslí? Organizace spojených národů upozorňuje, že rychlý rozvoj neurotechnologií může otevřít cestu k novým formám sledování a manipulace, které zasáhnou do základních lidských práv. Vlády by podle ní měly včas nastavit jasná pravidla, aby se údaje o mozkové aktivitě nestaly nástrojem při vyšetřování, u soudů nebo v armádě.

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Lidé v dnešní společnosti žijí takřka pod neustálým dohledem, ačkoliv si to často ani neuvědomují. Městské i soukromé kamery zaznamenávají, kam chodíme, a banky nebo obchodníci zase vědí, za co utrácíme své peníze. Samostatnou kapitolou jsou pak sociální sítě, které o našem životě sbírají informace, aby nás udržely co nejdéle online. Pouze jedna oblast dlouhou dobu zůstávala výhradně soukromá: naše vlastní myšlenky.

Naneštěstí, rozvoj neurotechnologií nyní otevírá právě i tuto možnost, tedy nahlížet do lidského mozku a z jeho aktivity odvozovat, co člověk vnímá, prožívá nebo si dokonce jen představuje. Což by mohl být přirozeně do budoucna veliký problém, jak potvrzuje i nové varování OSN .

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To tvrdí, že neurotechnologie se aktuálně vyvíjejí tak rychle, že by vlády jednou mohly získat přístup k mozkům lidí, a zároveň by s ním mohly manipulovat. Sama organizace něco takového považuje za bezprecedentní ohrožení našich lidských práv.

Nebezpečné v armádě i soudnictví

Neurotechnologie se kdysi používaly hlavně pro lékařské diagnózy nebo léčbu, v posledních letech se ale rozšiřují. Různá nositelná zařízení schopná v nějaké míře analyzovat mozkové signály totiž prodává stále více firem, které uživatelům slibují lepší herní zážitek, vyšší produktivitu nebo dlouhodobé monitorování zdravotního a psychického stavu.

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Právě díky rychlému rozvoji by se s neurotechnologiemi mohli lidé za pár let setkávat zcela běžně, tedy třeba i na pracovištích, ve školách nebo ve veřejných službách. Zároveň s tím by ale pochopitelně vzrostlo riziko jejich možného zneužití. „Data shromážděná prostřednictvím některých nositelných zařízení by mohla být použita například u soudu, což by mělo dopad na základní lidská práva, včetně práva na spravedlivý proces,“ uvádí zpráva.

OSN se vedle toho obává rovněž vojenských aplikací neurotechnologií, a to zejména u rozhraní mozek-počítač. Ty dokáží převádět mozkovou aktivitu na digitální data, která následně ovládají zařízení, jako jsou například robotické protézy končetin, ale i celé stroje. „Pokud začnou armády nevhodně používat rozhraní mozek-počítač, mohlo by to vést k porušování lidských práv,“ opakují podle Politica zástupci OSN.

Informovaný souhlas či vědecký dohled

Kromě varování přichází současná zpráva i s návrhy, jak by šlo celou situaci řešit. Podle OSN by měly jednotlivé země přijmout zákony a předpisy, jež označí myšlenky za vysoce citlivé osobní údaje a budou požadovat výslovný souhlas lidí s používáním neurotechnologií v trestním a soudním systému.

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„Data z našeho mozku jsou jedinečnými a citlivými osobními údaji, které vyžadují zvýšenou ochranu. Požadujeme tedy zákaz jejich zneužití a také silnější záruky, jako je třeba informovaný souhlas, vědecký dohled či ochrana neuronových dat,“ shrnuje vysoce postavená úřednice OSN pro lidská práva Claudia Fuentes Juliová.

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Podobně to pak vidí i její kolegové. „Chceme stanovit jasná pravidla pro regulaci používání neurotechnologií a chceme toho dosáhnout dříve, než se tyto technologie stanou běžnou rutinou ve vyšetřování, soudech a věznicích,“ uzavírá pro New York Times Jeremy Laurence, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva.

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