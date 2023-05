Pražané prchají z města. Firmy stále více umožňují alespoň částečnou práci z domova, a tak se zaměstnanci stěhují na venkov

Migrace Pražanů do Středočeského kraje nebyla nikdy v moderní historii intenzivnější. Tvrdí to nejnovější data realitní skupiny EHS, podle nichž v regionu našlo svůj nový domov za první tři letošní měsíce více lidí než za celý loňský rok. Výrazná změna navíc nastala i v tom, jaké skupiny obyvatel se za hranice měst stěhují. Oproti dřívějšku už to nejsou jen nízkopříjmové rodiny, ale naopak se často jedná o vyšší střední třídu, která je pro provoz firem klíčová, protože pokrývá velkou část manažerských pozic.

Výrazným způsobem se kvůli tomu prodlužuje dojezdová vzdálenost do centra Prahy nebo Brna, kde tyto velké podniky mívají svá sídla. Zatímco v minulosti většina lidé odmítala strávit cestou do práce více jak čtyřicet minut, dnes dojíždění některým zabere i přes hodinu. Tento čas se už ale téměř vylučuje s každodenní přítomností v kanceláři, a tak firmám nezbývá než se přizpůsobit.

Hybridní mód je stále populárnější

Pracovní trh si během uplynulých dvou a půl let prošel zásadní změnou, jež spočívá ve výrazném rozšíření takzvaného hybridního módu práce. Ten kombinuje dny v kanceláři s dny, které může člověk strávit naprosto kdekoli. Uvedenou možnost podle aktuálního průzkumu českého startupu Sloneek, na nějž se EHS odkazuje, běžně nabízí na 73 procent oslovených společností, přičemž dalších šest procent se k jejímu zavedení chystá.

„Česko následuje trend, který se postupně prosadil téměř v celé Evropě, a určitě se netýká jen kancelářských a technologických společností. Kombinaci dojíždění do kanceláře se dny, kdy je zaměstnanec na home officu, implementují v nějaké míře i výrobní firmy, respektive jejich administrativní pracovníci. A podle mě se dočkáme doby, kdy na trend budou muset reagovat také úřady,“ domnívá se HR stratég a spoluzakladatel Sloneeka Milan Rataj.

Na hybridní mód práce přitom v poslední době přecházejí i takové podniky, které v posledních dvou letech nedaly na klasický home office dopustit. Dle Rataje se tak děje z mnoha různých důvodů, avšak tím hlavním je skutečnost, že se práce z domova ukázala pro tuzemské firmy dražší a méně efektivní, než jaké byly původní předpoklady. Navíc malé Česko jen málokdy využije jednu z velkých výhod tohoto režimu, tedy možnost práce v rámci mezinárodních týmů napříč časovými pásmy.

Páteční flákání nedělá dobrotu

Další nezpochybnitelnou výhodou hybridního modelu je, že dokáže zamezit i některým neduhům práce z domova. Jedním z nich je například páteční home office, který u mnoha zaměstnanců připomíná spíše čtyřdenní pracovní týden. „Je veřejným tajemstvím, že právě pondělí a pátek jsou nejčastějšími dny, kdy lidé home office požadují. Firmy ale kvůli tomu ztrácely a stále ztrácejí zhruba pětinu své efektivity,“ říká Rataj a dodává, že i proto se pro práci z domova stále častěji volí prostředek týdne.

Sami zaměstnavatelé nejčastěji preferují buď tři dny v kanceláři a dva dny z domova nebo takzvaný ‚klouzavý home-office‘, který pracuje s vysokou mírou svobody. Řada firem už ale trvá na tom, aby se jejich zaměstnanci dostavili do kanceláře v pondělí a pátek.

Zavádění hybridního módu každopádně znamená zásadní změnu pro pracovní příležitosti mnoha Čechů. Díky tomuto režimu totiž mají na dobré uplatnění šanci i ti, kteří pocházejí z jiného regionu než jejich zaměstnavatel. „Troufám si říci, že pro talentované lidi tu dlouho nebyla větší příležitost. Stovky let jsme byli v kariérním rozvoji vázáni na lokalitu našeho bydliště a za dobrou pozicí jsme se museli stěhovat. Teď je ale všechno jinak. Pracovat pro vysněnou firmu bude moci každý za cenu toho, že několikrát týdně pojede do kanceláře o něco déle,“ uzavírá Rataj.