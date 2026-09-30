Praha se na pět dní rozzáří světlem a novinkami českého designu. Vybrali jsme to nejlepší, co uvidíte na DesignBloku

Festival prostřednictvím výstav, instalací, přednášek, diskusí a dalších akcí nabídne pohled na to, jak světlo ovlivňuje naše vnímání, emoce i každodenní život. „Jan Amos Komenský přikládal světlu moc odpoutat se od zmatků, dosáhnout pravdy. Jako nejvyšší cíl kladl přinést vědění a osvícení člověku. V tomto kontextu budeme zkoumat vliv a roli designu v současném světě,“ říká ředitelka DesignBloku Jana Zielinski s tím, že mezi hlavní zahraniční hosty patří nizozemská designérská hvězda Marcel Wanders a britský designér Lee Broom. Ten do Prahy přiveze monumentální světelnou instalaci.
Hlavní výstavy pak návštěvníci najdou ve Veletržním paláci, v kapli sv. Kříže či Jízdárně Pražského hradu, kde se uskuteční výstava Design pro Václava Havla, dále v Uměleckoprůmyslovém museu, Technologickém centru UMPRUM Mikulandská a také ve středové hale Průmyslového paláce na Výstavišti, který se minulý týden otevřel veřejnosti po rozsáhlé rekonstrukci.
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Další akce a prezentace se uskuteční v showroomech, galeriích, obchodech a dalších prostorách značek napříč celou metropolí. Nyní vás zveme na malou ochutnávku a z rozsáhlého programu vybíráme novinky několika českých firem, které na DesignBloku představí.
Design, který rozsvítí Prahu
Hlavní téma letošního festivalu designu se promítne i do expozic značky Brokis. Ve Veletržním paláci představí letošní novinky, k nimž patří kolekce Arcade od Borise Klimka, která spojuje eleganci klasických lustrů s moderním pojetím, nebo nástěnná a stolní verze kolekce Starcloud od Lucie Koldové.
Náměstí Jana Palacha před Rudolfinem pak během festivalu rozzáří světelná instalace Beacon, kterou pro firmu z Janštejna na Vysočině navrhl již zmíněný designér Broom. Instalace inspirovaná londýnskými pouličními lampami a brutalistní architekturou vznikla v roce 2025 pro London Design Festival a letos se představila také v Miláně. V Praze bude k vidění poprvé.
Květy ze skla rozzáří Jízdárnu
Také moravská sklárna Květná 1794 z Uherskohradišťska představí v Jízdárně Pražského hradu instalaci Light in Bloom reagující na letošní téma světla. Skleněná květina v podání Kláry Janypkové a Tomáše Kučery propojí tradici ručního sklářského řemesla se současným designem. Expozici doplní nejnovější kolekce sklárny, mimo jiné Drop, Vesper nebo Typology: Wine Glass. Vedle nich návštěvníci uvidí také kolekci Haoto japonského architekta Kenga Kumy a Alchymist od studia Olgoj Chorchoj. Výběr ukáže různé přístupy k práci se sklem a propojení ručního sklářského řemesla se současným designem.
Světový design a české mistrovství
Ve Veletržním paláci bude v rámci kurátorského výběru DesignBlok Selects k vidění také limitovaná kolekce Axis od uznávaného designéra Lauridse Galléeho pro tradiční českou sklárnu Moser. Zahrnuje vázu, láhev a dvě sady sklenic s podtácky, přičemž se inspiruje modernistickou architekturou počátku 20. století. Charakteristické klínové řezy doplňuje moserovská barva rosalin.
V Jízdárně Pražského hradu pak bude ve VIP prostoru vystavena další limitovaná edice, tentokrát s názvem Václav Havel 90, kterou Moser připravil k nedožitým 90. narozeninám prvního českého prezidenta. Srdce, které Havel připojoval ke svému podpisu, se stalo součástí samotného tvaru vázy. Edice čítá 270 ručně vyrobených kusů ve třech barevných variantách, přičemž každý exemplář nese Havlův podpis.
Měkké tvary pro domácí i veřejné interiéry
Český výrobce sedacího nábytku LD Seating představí novou kolekci Dafna, kterou navrhla oceňovaná designérka Lucie Koldová. Po dvou letech vývoje vznikla řada velkých lounge a konferenčních křesel, židlí a stolků, které spojují výrazné oblé tvary s komfortem a odolností potřebnou pro každodenní provoz. Charakteristickým detailem je průzor mezi sedákem a opěrákem, který podle Koldové připomíná „malý úsměv“.
Kolekce je určena jak pro rezidenční interiéry, tak pro hotely, restaurace nebo pracovní prostory. Jednotlivé modely se liší velikostí i typem podnože a doplňují je konferenční stolky ve třech velikostech. Celá kolekce se vyrábí v Boskovicích a křesla i židle lze v budoucnu přečalounit.
Rider začíná tam, kde jízda na kole končí
Na DesignBloku tentokrát představí mmcité nový stojan na kola Rider, který navrhla Iveta Krmíčková a David Karásek. Instalace se zaměří na parkování kol ve veřejném prostoru a ukáže, že i praktický městský prvek může být součástí architektury. Rider tvoří jeden plynulý ocelový profil a díky variabilitě sestav se dokáže přizpůsobit různým místům. Kolo se do stojanu opírá pneumatikou, takže nedochází ke kontaktu s rámem, výpletem ani kotoučovými brzdami. Jednoduchý prvek lze také opakovat a vytvářet z něj různé sestavy podél cest, u domů nebo v dalších veřejných prostorech.
Od ocelového jeklu ke klice
V Superstudiu ve Veletržním paláci představí rodinná manufaktura M&T novou kolekci kování PROFILE Collection, kterou navrhl profesor Jiří Pelcl, jedna z nejvýraznějších osobností českého designu a architektury. Inspirací se mu stala deformace ocelového jeklu při ohybu, jejíž charakteristický tvar přenesl do dveřních a okenních klik, madel i úchytek. Kolekce zároveň rozšiřuje nabídku M&T o nový typ interiérových prvků – háčky a věšáky. „Baví mě hledat způsob, jak jeden motiv rozvíjet na různých předmětech, zachovat jeho charakter a přitom respektovat jejich rozdílné funkce,“ vysvětluje Pelcl.
Nejžhavější místo DesignBloku?
To vznikne před Veletržním palácem. Zlínská značka What a Hut sem přiveze pojízdnou potírnu, ochlazovací vanu a také nový hot tub. Návštěvníci si navíc budou moci během tematických akcí „Got any Sins?“ symbolicky spálit své každodenní hříchy – od hořících deadlinů a přeplněných e-mailových schránek až po noční doomscrolling. A protože sauna nemusí znamenat jen ticho a odpočinek, dorazí i živý DJ set. Firma tak chce ukázat saunu jako analogový úkryt a místo, kde ze sebe shazujeme fyzickou i mentální zátěž.