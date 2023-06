Pozorovat velryby při lyžování. V Kanadě vzniká celoroční rekreační areál podle návrhu českých architektů

Skupina tuzemských investorů v čele s předsedou Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřím Kejvalem chce postavit na nohy opuštěný lyžařský areál Cape Smokey v Novém Skotsku. Novou podobu celé lokality pro ně navrhlo architektonické studio A8000, jež hodlá v oblasti vytvořit živé přímořské městečko s mnoha atrakcemi.

Původní lyžařské středisko vzniklo na úpatí kanadského národního parku Cape Breton Highlands už před 40 lety u příležitosti zimních kanadských sportovních her. Osudným se mu ovšem stalo úzké zaměření pouze na zimní sezonu a orientace výhradně na sportovní využití. To se má díky novému návrhu změnit – lokalita chce nalákat nejen vášnivé lyžaře, ale i nadšence do vycházek, běhání, cyklistiky a trailů.

Na sjezdovku přímo z apartmánu

Celá oblast má podle investorů fantastický potenciál. Nachází se totiž přímo na ikonické kanadské pobřežní silnici Cabot Trail, která připomíná legendární Route 66 v USA. Cílem návrhu ateliéru A8000 proto bylo vytvoření turistického střediska, jež bude stavět na myšlence pestrého a kvalitního trávení volného času v přírodě za všech ročních období.

Areál by měl nabídnout třeba marinu s romantickým molem a pobřežní kolonádou, obchody, služby, ubytování, bydlení, minipivovar nebo řemeslnou pekárnu. Přímo z hlavního náměstí malého městečka povede 1200 metrů dlouhá lanovka na náhorní plošinu High Lands. Starou dvousedačkovou lanovku přitom nahradí moderní kabinová, která dokáže odbavit až 2400 osob za hodinu a bude celoročně přístupná. Z vrcholu lanovky pak zpět do města povede sjezdovka, jejíž zvláštností má být to, že bude končit přímo v oceánu.

„Cape Smokey je úžasné místo. Jen si to představte: lyžujete na kopcích, zatímco pozorujete oceán, jestli se z něj náhodou nevynoří velryba. Něco takového jinde nezažijete. Od začátku nám proto bylo jasné, že zde musí vzniknout dvousezónní středisko. Jedině díky tomu může území ekonomicky prosperovat a stát se skutečně živým areálem, do kterého se budou lidé rádi vracet,“ domnívá se architekt Martin Krupauer ze studia A8000.

Ikonickou stavbou celého lyžařského areálu se pak stane výrazná restaurace The Cube na vrcholu sjezdovky. Návštěvníci si navíc budou moci vychutnat krajinu Nového Skotska také z výšky, neboť návrh počítá i s výstavbou oblíbené stezky v korunách stromů. Dalším atraktivním prvkem má být rovněž skutečnost, že některé lyžařské tratě povedou doslova mezi jednotlivými domy, takže lidé budou moci na sjezdovku vyrazit přímo ze svého apartmánu.

Architekti už proměnili i Lipno

Studio si spolu s investory od projektu slibuje, že tamní ekonomice, která trpí nedostatkem pracovních míst, přinese výraznou finanční vzpruhu. „Všude kolem je jen velmi řídké osídlení. Kdysi sice lokalita žila z hornictví a rybolovu, prvé se ovšem přestalo vyplácet a druhé bylo omezeno. Kanaďané tak dnes vítají každou novou iniciativu,“ doplňuje Krupauer.

Jeho ateliér přitom v projektu využil i své bohaté zkušenosti s komplexní proměnou rozvojových území. Středisko Cape Smokey by se tedy mělo proměnit po vzoru českého Lipna, jež architekti probudili k životu před zhruba 30 lety.

Mezi další významné realizace studia A8000 pak patří třeba Fórum Karlín v Praze, rekonstrukce koncertního sálu Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích, rekonstrukce vlakových nádraží v Plzni a Českých Budějovicích či společenské centrum v Sedlčanech. Poslední zmiňovaný návrh dokonce v roce 2020 získal prestižní titul Stavba roku.

Kromě předsedy ČOV Kejvala do projektu investoval ještě podnikatel Martin Kulík, který stojí mimo jiné za úspěchem lyžařské obce Malá Horní Úpa. Oba muži shodně věří, že podobných výsledků se jim podaří dosáhnout i v Novém Skotsku. Zatím k tomu mají nakročeno velmi slušně – ostatně v provozu už je nová kabinová lanovka a hotové jsou také základy stezky v korunách stromů. Pracuje se rovněž na pěších stezkách, cyklostezkách a na prvních objektech pro ubytování. Pokud vše půjde hladce, celý projekt by měl být hotový do 10 let.