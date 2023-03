Pozor na solární podvodníky. Jak dle šéfa Zero Living Luďka Lošťáka nalézt solidní společnost, která vám nainstaluje fotovoltaiku?

Pokud si lidé chtějí zajistit opravdu spolehlivou firmu, v první řadě by měli zkontrolovat výpis z obchodního rejstříku a živnostenská oprávnění související s elektromontážními pracemi, případně instalací tepelných čerpadel. Společnost bez těchto oprávnění může těžko prokazovat na svých webových stránkách stovky a tisíce hotových instalací za rok. Tímto krokem se tedy klient snadno přesvědčí o důvěryhodnosti dané firmy.

Dále je důležité, na základě jakých údajů společnost vypracuje nabídku na instalaci solární elektrárny. Firma by si měla vyžádat především informace o spotřebě elektrické energie, kolik žije v domě osob či jak je dům přes den využíván v rámci spotřeby energií. Bez nich není možné kvalitní nabídku zhotovit, firma může pouze dodat jakési ,unifikované‘ řešení, které ale pro danou domácnost nemusí být vůbec vhodné.

Kromě toho by si měl technik od vybrané firmy daný objekt osobně prohlédnout. Pokud se tak nestane, klienti se vystavují riziku nečekaných vícenákladů při instalacích. Ty často vznikají kvůli špatnému přístupu ke střeše, jejímu sklonu a technickému stavu nebo mnoha dalším parametrům, které mohou celou situaci zkomplikovat a prodražit.

Zbytečně vysoký výkon se nevyplatí

Na trhu je celá řada firem, která má na svém webu ceníkovou cenu ‚již od‘, ale bez uvedení zcela konkrétní technologie či konkrétního objemu prací. Klient by měl ovšem žádat položkový rozpočet, čímž se vyhne pozdějšímu překvapení v podobě jeho navýšení. Součástí smlouvy by mělo být také to, že nabídková cena je úplná a nepřekročitelná ze strany zhotovitele zakázky.

Neseriózní společnosti také často používají různé triky s odečtením maximální částky dotace. Přitom klient musí za fotovoltaickou elektrárnu zaplatit celou částku a dotace je vyplácena až zpětně. Někteří lidé si to nemusí uvědomit a při závěrečném vyúčtování se tak mohou dostat do problematické finanční situace.

Nesmí se zapomenout ani na údržbu

Často se klienti setkávají rovněž s tím, že jim společnosti nabízí instalaci maximální možné kapacity fotovoltaické elektrárny se slibem výhodného zhodnocení v rámci prodeje přebytečné elektřiny do sítě. Domácnosti však takový výkon často nepotřebují, a většinou se jim podobné řešení prodraží. Je tedy zbytečné kupovat si více panelů s vyšším výkonem, když by pro potřeby domácnosti stačil výkon nižší.

Správce distribuční soustavy navíc není povinen povolit přetoky do sítě v době nejvyššího výkonu fotovoltaické elektrárny, protože by tím byla ohrožena lokální distribuční síť. Pokud by ale majitelé solárních elektráren přeci jen chtěli na prodeji přebytečné energie vydělávat větší obnosy, měli by si se svým dodavatelem sjednat speciální smlouvu.

Poslední důležitou věcí je pak samotný servis fotovoltaické elektrárny. Ten se týká stavební stránky, dokončovacích prací, úprav sloupku do distribuční sítě i případného začištění konstrukcí. Firmy zajišťující všechny zmíněné věci většinou nedělají stovky realizací měsíčně, protože takto komplexní řešení je časově náročné.

U solárních elektráren je navíc nutné řešit nejen instalaci a dodávku, ale veškerý následný servis, který firma nabízí. Týká se to třeba poradenství, konfigurace systému a pravidelné údržby či nastavení fotovoltaické elektrárny pro zimní či letní období. Ke kontrole panelů a jejich případnému očištění by tedy mělo dojít alespoň jednou ročně, za sebe každopádně doporučuji kontrolu na jaře i na podzim.