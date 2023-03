Pozdě, ale přece? Bransonův Virgin Galactic dokončil úpravu svých letounů a nadále počítá s jarními lety ke hvězdám

Byl to perný rok a půl. Tak dlouho trvalo uzemnění, respektive modernizace letové flotily vesmírné společnosti Virgin Galactic sira Richarda Bransona. Ta se týkala zejména mateřského letadla VMS Eve, jehož konstrukce byla celkově zpevněna a některé elementy nahrazeny novými. „Během loňska jsme provedli mnohá vylepšení a mnoho úprav, které měly vylepšit Eveny letové vlastnosti a které zahrnovaly nový nosný pylon, výškovku, avioniku a některé mechanické systémy,“ objasnil na webu společnosti astronaut a testovací inženýr Colin Bennett.

Jistými vylepšeními si nicméně musela projít rovněž samotná loď VSS Unity, na jejíž palubě Branson a pár jeho kolegů před dvěma lety skutečně ke hvězdám vystoupali. Nařídil je americký úřad pro civilní letectví (FAA), jehož pracovníkům se nelíbilo, že plavidlo nestoupalo tak strmě, jak mělo, a v důsledku toho se odchýlilo od předem stanoveného kurzu a narušilo chráněný letový prostor.

Tak či tak, dle nejnovějších informací by všechny tyto problémy již měly být minulostí, což dokládá například skutečnost, že nosič VMS Eve absolvoval v průběhu února hned dvě letové zkoušky a další (i lodí Unity) se mají uskutečnit co nevidět.

Ke hvězdám je cesta dlouhá

Během loňského listopadu se vedení Virginu Galactic dušovalo, že s prvními opravdovými vesmírnými turisty poletí do kosmu ještě v druhém čtvrtletí roku 2023. A tento záměr je prý stále aktuální – třebaže cesta k němu je ještě relativně dlouhá.

Nejprve čeká oba letouny ,zatěžkávací‘ pozemní zkouška, během které bude Unity připevněna na upravený nosný pylon, aby si inženýři ověřili, že jeho pevnost odpovídá původním výpočtům. Následně bude proveden letový test. Při něm se piloti Virginu zaměří na klouzavé vlastnosti VSS Unity, jež jsou neméně důležité, neboť při klesání z výšky kolem 85 kilometrů nad zemí se plavidlo ovládá jako jeden velký kluzák, tedy bez použití pohonu.

Bude-li i tento let úspěšný, dočká se Unity prvního startu do vesmíru za bezmála dva roky, během kterého bude na palubě posádka složená ze zaměstnanců Bransonovy společnosti. Poté by měl následovat dlouho odkládaný let s lidmi od italského letectva a pak samotné a ještě déle odkládané zahájení komerčních letů s turisty. Mezi nimi je i několik známých celebrit včetně hollywoodského herce Leonarda DiCapria či kanadského zpěváka Justina Biebera.

Ztráta se navyšuje

Kolik nadšenců si u Virginu Galactic za aktuálních 450 tisíc dolarů letenku již pořídilo, se ví jen zhruba. Dle webu The Verge firma dlouhá léta uváděla, že se jí podařilo na několikaminutovou cestu ke hvězdám sehnat minimálně 600 platících zákazníků – to však byli lidé, kteří si své místo na palubě zakoupili ještě v době, kdy byla cena letenky o 200 tisíc dolarů nižší. Dalších sto dobrodruhů jí přibylo předloni v listopadu, tedy po avizovaném zdražení. Již před časem se přitom Branson a spol. nechali slyšet, že by před oficiálním zahájením letů s vesmírnými turisty chtěli najít alespoň tisíc takovýchto zájemců.

Otázkou rovněž je, zda i takto na první pohled vysoký objem příjmů dostane společnost z čisté ztráty. V ní je Virgin dlouhodobě, přičemž podle nejnovějších finančních výsledků zveřejněných koncem února neustále narůstá. Vloni se vyšplhala na úroveň rovných 500 milionů dolarů (11,1 miliardy korun), tedy o 147 milionů výš než v roce 2021. Akcie firmy ale naopak nyní posilují – jak uvádí server Yahoo Finance, ve srovnání se začátkem letošního roku si polepšily o 65 procent, neboť v době psaní tohoto článku jejich hodnota činila 5,74 dolaru (127,4 koruny) za kus.