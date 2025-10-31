„Pouta“ za miliony dolarů. Výrobci čipů se intenzivně snaží udržet si stávající zaměstnance, využívají k tomu velmi štědré akciové balíčky

Umělá inteligence (AI) v poslední době proniká do stále většího množství odvětví, díky čemuž celý obor zažívá překotný boom. Na něm samozřejmě vydělává spousta společností, mezi nimiž nechybí ani výrobci čipů jako Nvidia, Broadcom a AMD. Spolu s rostoucí poptávkou po jejich výrobcích přitom všechny tři firmy vlastní provoz rychle rozšiřují a zároveň se intenzivně snaží udržet si stávající zaměstnance.
Hlavní taktikou, jež má zabránit odchodu talentovaných lidí ke konkurenci, jsou takzvané přislíbené akcie (Restricted Stock Units – RSU). Jde o cenné papíry, které zaměstnanci technologických firem získávají až po splnění určitých podmínek. Mezi ně patří třeba minimální doba, po níž musí člověk v dané společnosti setrvat.
Přislíbené akcie používají technologičtí giganti už léta, v souvislosti s aktuálním děním v odvětví výroby čipů ale nabývají dosud nevídaných rozměrů. Akcie všech tří zmíněných firem totiž za poslední rok prudce vzrostly, takže hodnota už kdysi štědrých balíčků dnes dosahuje až několika milionů dolarů. Ostatně i proto podle Business Insideru mluví zaměstnanci a odborníci čím dál častěji o takzvaných poutech ze zlata, které mají potenciál s fluktuací pracovníků výrazně zatočit.
Akcie za více než sto milionů korun
Konkrétní hodnota přislíbených akcií se samozřejmě výrazně liší podle pozice daného člověka a je neveřejná, přesto se ale někteří lidé rozhodli o svých očekávaných příjmech promluvit. Jeden ze zaměstnanců Nvidie, jejíž tržní hodnota před pár dny překonala hranici pěti bilionů dolarů (asi 105 bilionů korun), což se dosud žádné jiné firmě na světě nepovedlo, uvedl, že jeho RSU měly v roce 2023 hodnotu 488 tisíc dolarů (asi 11 milionů korun), nyní už však stojí více než 2,2 milionu (téměř 46 milionů korun).
Podle analytické společnosti Levels.fyi, která sleduje odměňování pracovníků v Silicon Valley, panuje podobná situace i u konkurence. Nejmenovaný zaměstnanec Broadcomu obdržel v roce 2023 balíček přislíbených akcií v celkové výši 66 tisíc dolarů (asi 1,4 milionu korun), dnes je jeho hodnota více než čtyřnásobná.
Existují navíc i případy, kdy jsou přislíbené akcie ještě mnohem lukrativnější. Další dva dlouholetí zaměstnanci Broadcomu uvedli, že jejich balíčky vzrostly o více než 300 procent, díky čemuž mají aktuální hodnotu přes šest milionů dolarů, tedy asi 125 milionů korun. Netřeba dodávat, že i částky ve výši „pouhých“ statisíců dolarů jsou pro naprostou většinu lidí velice pádným důvodem, aby ve svém zaměstnání zůstali.
„Mnoho z mých kolegů má rodiny, takže si poměrně logicky říkají: ‚Kdo jsem já, abych odešel z této práce, která zaručuje, že mé děti nikdy nebudou mít studentské dluhy?‘,“ řekl jeden ze zaměstnanců Nvidie s odkazem na vysoké poplatky za studium na univerzitách ve Spojených státech. S jeho názorem pak souhlasí i kolega z Broadcomu: „RSU jsou skutečně zlatá pouta. Téměř nikdo teď kvůli nim nedá výpověď.“
Firmy jsou spokojené
Přestože přislíbené akcie představují pro velké technologické společnosti poměrně nákladný způsob, jak si své zaměstnance udržet, ani ony se jich podle všehojen tak vzdát nehodlají. Vedení Nvidie ve své poslední výroční zprávě uvedlo, že tyto RSU „podporují udržení stávajících pracovníků“, a že míra fluktuace se díky nim od roku 2023 snížila o více než polovinu na 2,5 procenta.
Zástupci Broadcomu pak rovněž uvedli, že míra dobrovolného odchodu zaměstnanců v jejich společnosti byla vloni jen 6,2procentní, tedy podprůměrná vzhledem k číslům, která jsou v technologickém odvětví běžná. Firma takové balíčky údajně „historicky udělovala podstatné většině svých zaměstnanců“.
„I AMD, tedy ‚nejhůře‘ fungující společnost s čipy pro umělou inteligenci, překonala v posledních dvou letech zbytek velkých technologických firem s výjimkou Mety. Jen letos vyrostly akcie AMD o více než sto procent,“ přiblížil datový analytik společnosti Levels.fyi Hakeem Shibly s tím, že vzhledem k nynějšímu boomu kolem AI si takto štědré balíčky mohou dovolit de facto všichni významní hráči v odvětví.