Potřebujete pro své plány peníze skutečně rychle? Rychlá půjčka to umí

Rychlá půjčka bývá obvykle spojována spíše s mini úvěry na pár dnů, které sjednáte online, většinou pomocí mobilního telefonu. Jenomže co když potřebujete půjčit ne 1000 Kč, ani 10 000 Kč, ale 1 000 000 Kč, případně ještě více?

Jde o rychlý nebankovní úvěr se zástavou nemovitosti. Výši úvěru si lze volit od 100 000 až do 3 000 000 Kč. Dobu splácení už od 1 roku (proto krátkodobá půjčka) do 25 let.

Jaké dnes mají mladí lidí možnosti na vlastní bydlení?

Stát přišel s programem bydlení pro mladé, který nabídl státní půjčky na bydlení. Částky však byly nízké a na pořízení bytu nestačily. Druhou možností jsou hypotéky. U mladších ročníků však zcela chybí úspory. 100% hypotéky jsou však již minulostí, a tak do hypotečního vztahu nejde vstupovat bez obstrukcí.

Půjčky na bydlení pak lze řešit i formou nebankovních dlouhodobějších úvěrů. Právě takovou nabízí Asisteam. Nebankovní instituce jsou dnes hlídané ČNB, a tak na trhu zůstaly už jen ty seriózní a Asisteam je jednou z nich.

Rychlá půjčka i pro firmy

V podstatě stejný finanční produkt je určen rovněž firmám. Firemní půjčku lze získat až do 70 % zástavné hodnoty nemovitosti. Finance může firma využít k zakoupení vybavení a zboží, k investicím do reklamy, SW i dalších technologií, ke krytí krátkodobých provozních potřeb, ale i k výstavbě, nákupu a rekonstrukci podnikatelských nemovitostí.