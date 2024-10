Pro změnu jedna dobrá zpráva: potraviny i pohonné hmoty budou dle Světové banky levnější, ceny v příštím roce klesnou na pětileté minimum

Po třech letech tlaku způsobeném vysokými náklady na život by si spotřebitelé mohli částečně oddychnout. A to nejen v Evropě, ale i v ostatních koutech planety. Světová banka totiž oznámila, že by ceny pohonných hmot, kovů, potravin a dalších komodit měly v brzké budoucnosti klesat, přičemž v příštím roce se mají dokonce dostat na pětileté minimum. Konkrétně se očekává, že se ceny globálních komodit sníží téměř o desetinu.

Třeba v případě potravin předpovídá banka výraznější zlevňování již letos, a to o devět procent. V roce 2025 by pak ceny měly padnou o další čtyři procenta. Nutno každopádně podotknout, že v celkovém měřítku budou zmíněné položky ve srovnání s posledními pěti lety před pandemií stále o necelou třetinu dražší.

Přebytek, který téměř nezná obdoby

Motorem zlevňování by měla být zejména nadměrná produkce ropy. Díky ní ceny této komodity klesaly už letos, kdy se na zmíněném trendu podílel také přechod na čistou energii či menší zájem ze strany Číny. Tam se poptávka po černém zlatu v důsledku poklesu průmyslové produkce a zvýšenému prodeji elektrických vozidel od roku 2023 prakticky zastavila.

Konkrétně Světová banka očekává, že nabídka ropy překročí poptávku po ní v průměru o 1,2 milionu barelů denně. Takto velký přebytek byl dosud zaznamenán pouze dvakrát – během odstávek souvisejících s pandemií v roce 2020 a kolapsu cen této strategické suroviny v roce 1998. Rostoucí rezerva by nakonec měla vést k poklesu cen severomořské ropy Brent z průměrných osmdesáti dolarů za barel v tomto roce na třiasedmdesát v roce 2025. V tom následujícím by pak mohla být ještě o další dolar levnější.





„Na počátku roku 2024 nebylo úplně jasné, které vlivy na cenu ropy budou převažovat, zda to bude zpomalování růstu hlavních ekonomik či zvyšující se těžba ropy mimo OPEC+, což by tlačilo ceny dolů, nebo naopak omezení těžby v rámci OPEC či geopolitická rizika, což by mělo opačné důsledky. V tuto chvíli se zdá, že převažují faktory tlačící cenu ropy dolů, a to zejména v podobě problémů čínské ekonomiky a snižování čínského dovozu ropy,“ komentuje pro Euro.cz Business Valuation Manager ve společnosti EqSA Tomáš Dvořák.

Otázkou dle něj však stále zůstává, jakým způsobem se vyvine konflikt na Blízkém východě. Obavy z jeho eskalace vzrostly zejména v posledních týdnech, kdy Izrael zintenzivnil své útoky na Hizballáh v Libanonu.

„Konflikt na Blízkém východě by v nadcházejících měsících mohl ceny ropy významně ovlivnit, pokud by Izrael začal cílit svoje útoky například na energetickou infrastrukturu v Íránu. Ovšem je relativně málo pravděpodobné, že by tato možnost získala přízeň v USA,“ uvádí Dvořák. Dále podotýká, že pokud by konflikt eskaloval, tak by navýšení cen mělo pravděpodobně spíše krátkodobý charakter, jelikož by ostatní producenti ropy mohli rychle reagovat navýšením vlastní produkce.

Podle Světové banky by ropa měla zlevňovat i za předpokladu, že dojde k intenzivním bojům ve stylu irácké války v roce 2003. Ceny by v takovém případě v příštím roce pravděpodobně vzrostly „jen“ na průměrných 84 dolarů za barel, což by oproti letošnímu roku představovalo pětiprocentní nárůst, píše se ve zprávě.

Čas uvolnit úrokové sazby

V neposlední řadě analýza Světové banky přináší úlevu i bankám centrálním, které se dlouhodobě obávají toho, jak se rostoucí ceny podepíší na průměrné inflaci. Úrokové sazby by tak mohly začít uvolňovat rychleji, než se očekávalo.

„Dobrou zprávou je, že globální ekonomika se zdá být v mnohem lepší kondici, než byla dříve, aby se vyrovnala s významným šokem na trhu s ropou,“ říká Ayhan Kose, zástupce hlavního ekonoma Světové banky.

„To otevírá vzácné příležitosti pro tvůrce politik v rozvojových ekonomikách. Zaprvé, klesající ceny komodit mohou pomoci přispět k měnové politice s cílem vrátit inflaci zpět na cílové hodnoty. Zadruhé, mají okno k odstraňování nákladných dotací na fosilní paliva,“ uzavírá.