Posílení koruny na téměř historická maxima je spíše přechodnou záležitostí, domnívá se analytik Novák

Lidé mířící do zahraničí se radují a importéři jakbysmet. Kurz české koruny vůči jednotné evropské měně je totiž aktuálně nejnižší za posledních 12 let. Zpravodajská agentura Bloomberg ji dokonce společně se švýcarským frankem a singapurským dolarem označila za jednoho z největších vítězů doby pandemie i neutichající války na Ukrajině. Čemu za to můžeme vděčit? Na to ve svém komentáři pro Euro.cz odpovídá analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.