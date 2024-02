Porsche, Lamborghini i BMW. Ostravský SprayVision zkvalitňuje lakování po celém světě, její technologie snižuje spotřebu barvy o desetinu

Malá ostravská firma se zhruba dvaceti zaměstnanci, které se ale podařilo získat mnoho významných zákazníků z celého světa. I tak lze popsat společnost SprayVision, jež se zabývá digitalizací robotických lakovacích procesů. Díky vlastní patentované technologii je firma schopná výrazně zlepšit kvalitu lakování a zároveň snížit množství spotřebované barvy o zhruba 20 procent, což jejím zákazníkům umí ušetřit značné množství peněz.

„Lakování bylo až dosud do velké míry závislé na expertíze člověka, jenž celý proces obsluhoval. My jsme ale přišli na trh s objektivním vyhodnocováním procesu lakování, které využívá schopností našeho speciálního hardwaru a softwaru. Dokážeme tak zákazníkům poskytnout velké množství relevantních dat, díky nimž mají mnohem lepší představu o každé konkrétní součástce či dílu. Kromě toho umíme vyhodnotit, jak efektivní je výstup z jednotlivých lakovacích pistolí, díky čemuž lze zvolit co nejlepší možné parametry lakování,“ vysvětluje spoluzakladatel a šéf SprayVision Pert Jahn.

Nejnovější produkt ostravské společnosti jménem SprayBrush pak dokáže díky využití neuronových sítí nejlepší parametry lakování vybrat zcela sám. Porovnává přitom tisíce různých kombinací, což by samozřejmě člověku trvalo mnohem déle. Důležitou součástí této novinky je navíc i simulace, která umí zákazníkům ukázat, jak bude výsledný produkt vypadat v realitě. Tento produkt chce firma začít masivně nasazovat právě během letošního roku.

Místo několika hodin jen pár minut

Jahn se oboru lakování věnuje už mnoho let, v minulosti v Česku distribuoval italskou lakovací technologii. A právě tehdy si spolu s druhým spoluzakladatelem SprayVision Vojtěchem Roulem uvědomili, že stávající systém lakování by bylo možné výrazně vylepšit, a začali se tomu intenzivně věnovat.





„V lakovnách tehdy nejen chyběla objektivní data, všechno tam navíc trvalo strašně dlouho. Hledali jsem tedy technologii, která bude schopná poskytnout zpětnou vazbu mnohem rychleji. A to se nám povedlo. V současnosti máme výsledky o tloušťce laku do pěti minut, zatímco dříve to zabralo i několik hodin,“ vyzdvihuje Jahn.

Dříve se tloušťka laku zkoumala s pomocí feromagnetických sond nebo mikroskopu, přičemž u druhé varianty bylo potřebné daný díl rozříznout. SprayVision ale k analýze využívá speciální transparentní fólii, která se po nalakování z daného dílu sejme, načež je ještě před uschnutím barvy možné zjistit, jak kvalitní daná vrstva laku je.

Rozvoj firmy zkomplikovala pandemie

Vývoj celé technologie byl samozřejmě náročný, její první verzi měl SprayVision hotovou přibližně po roce a půl. Rozvoj firmy ale hned v počátcích výrazně zpomalila pandemie covidu, která přišla právě v tu nejméně vhodnou dobu.

„Náš produkt jsme dodali prvním zákazníkům v roce 2019 a hned na jaře 2020 měl být největší veletrh o lakování v Evropě, kde jsme chtěli předvést náš produkt ve finální verzi. Veletrh byl ale samozřejmě zrušen, stejně jako mnoho dalších akcí po něm. I když jsme tedy měli připravený hotový produkt, nemohli jsme ho nikomu představit. Naši potenciální zákazníci sice byli po celé Evropě, my jsme však nemohli opustit ani náš okres,“ vzpomíná Jahn.

I přes počáteční problémy se ale firmě klienty postupně získávat dařilo, přičemž tím prvním byla Česká Plastika Kroměříž, která se zabývá výrobou dílů pro automobilový průmysl. Hned poté SprayVision pronikl i do zahraničí, kde zaujal například kanadskou společnost lakující nárazníky Magna nebo anglickou firmu Carlisle, jež patří k největším výrobcům aplikační techniky vůbec.

S tím, že by expanzi zahájili tak brzy po svém vzniku, přitom Jahn a spol. rozhodně nepočítali: „Mysleli jsme si, že začneme na tuzemském trhu a budeme pomalu postupovat k větším zákazníkům. Rychle se to ale obrátilo a jednotlivé firmy v zahraničí si o nás předávaly informace, díky čemuž jsme se na základě doporučení rychle rozšiřovali. Většinou si společnosti na začátku ověřily, že naše technologie funguje, a pak si objednaly další zařízení, takže škálování se opravdu dařilo.“

Úspora několik milionů na jedné lince

V současnosti SprayVision působí v celkem 22 zemích po celém světě, přičemž český trh pro firmu hraje spíše menší roli. K nejdůležitějším zákazníkům společnosti patří třeba francouzský gigant Plastic Omnium, který je významným dodavatelem nárazníků a po světě vlastní zhruba šedesát továren.

„Dále jsou to třeba automobilky Hyundai, BMW, Volkswagen, Porsche, Toyota, Stellantis či Lamborghini. Významná je pro nás také zmíněná kanadská firma Magna International, která je rovněž dodavatelem autoprůmyslu. Naše řešení ale používají i výrobci barev, jako je třeba společnost AkzoNobel, BASF, Mankiewicz a PPG,“ zmiňuje Jahn.

Primárně se tedy SprayVision soustředí na automobilový průmysl, což má hned několik důvodů. V automotive se totiž podle podnikatele velmi dbá na kvalitu i efektivitu celého procesu, a v odvětví se navíc pohybuje mnoho expertů, kteří problematice lakování dobře rozumí. Dalším důležitým faktorem je rovněž relativně vysoká spotřeba barev, takže i 20procentní úspora může být pro danou firmu v absolutních částkách velmi významná. Jen pro představu, jedna lakovací linka v automobilce dokáže za rok spotřebovat barvy za zhruba pět milionů eur (asi 127 milionů korun).

Podobný potenciál jako u automotive každopádně vidí Jahn i v dřevařském průmyslu, jelikož po celém světě existuje zhruba 40 tisíc horizontálních lakovacích linek. „V tomto odvětví chybí expertní lidi, kteří by s naší technologií dokázali pracovat. I tak ale v současnosti spolupracujeme s jedním významným klientem, který naše řešení testuje,“ uvádí šéf ostravské firmy.

V plánu je expanze do Asie

Dalším významným odvětvím by pro SprayVision mohla být i spotřební elektronika. Velká část těchto výrobků vzniká v Asii, přičemž na tamní trh se zatím ostravská firma příliš nezaměřovala. To by se však podle Jahna mělo brzy změnit, expanze do Asie je nyní první na řadě a počítá se s ní už v příštím roce.

K takovému kroku bude SprayVision samozřejmě potřebovat i značný kapitál. Firma už dříve získala investici ve výši půl milionu eur od J&T Ventures, od té doby každopádně svůj rozvoj financovala z vlastních zdrojů. Další možné investice sice společnost neodmítá, zatím ale k žádnému rozhodnutí nedošlo.

Letos se chce SprayVision soustředit především na rozšíření počtu zákazníků, které podle Jahna hodlá zaujmout i s pomocí nového produktu SprayBrush: „Stále se snažíme velmi aktivně oslovovat nové firmy, abychom mohli udržet současnou úroveň růstu. Kromě toho je pro nás důležité kvalitně se starat o stávající zákazníky, protože být dobrým partnerem s dobrou reputací se určitě vyplatí.“

A pak tu jsou i další, možná ještě větší ambice. Letos totiž firma plánuje zopakovat zhruba trojnásobný růst z předchozích dvou let, díky čemuž by se její tržby měly přiblížit sto milionům korun. „V příštích pěti letech se pak chceme stát globální jedničkou v digitalizaci lakovacích procesů. Abychom toho dosáhli, musíme posílit naši přítomnost na všech hlavních trzích, tedy v Evropě, Severní Americe i v Asii. Zároveň je naším cílem získat přes 500 zákazníků,“ uzavírá šéf SprayVision.