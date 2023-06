Poptávka po nabíjení elektromobilů roste, řešení mohou nabídnout i britské solární stromy fungující jako designový prvek

Stromy jsou pro lidstvo nepostradatelné. A to nejen ty v lese či parcích, ale nově rovněž takové, které vznikly lidským přičiněním, konkrétně v továrně britského startupu SolarBotanic Trees. S fotosyntézou si sice neporadí, sluneční paprsky každopádně zachytit dokážou, a tak mohou bez problému fungovat jako malé fotovoltaické elektrárny, respektive nabíječky pro elektroauta.

Prototypy těchto solárních stromů se objevily už v minulých letech, například v rámci výstavy Expo 2020 v Dubaji. No a nyní je britští inženýři, jakmile dokončí testování jejich zmenšených modelů, chtějí uvést do běžného provozu a zpřístupnit je tak tisícovkám řidičů, kteří v nedávné době vyměnili spalovací motory za ty elektrické.

Nabíjecí infrastruktura musí růst raketovým tempem

Jen do konce letošního dubna bylo podle CNN ve Velké Británii instalováno 40 tisíc veřejných nabíječek pro elektroauta, což je o 37 procent více než za celý loňský rok. I tak ale poptávka výrazně převyšuje nabídku, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by se trend v následujících letech měl změnit. Z údajů tamního výboru pro změnu klimatu totiž vyplývá, že do roku 2032 bude nutné zpřístupnit dalších 325 tisíc takovýchto zařízení.

„Je zde obrovský nedostatek nabíjecí infrastruktury, takže se snažíme spolupracovat s jejími poskytovateli. Už jsme od firmy Raw Charging Group obdrželi první objednávku na 200 solárních stromů a snad se nám společně podaří je začlenit do napájecí sítě v Británii i Evropě,“ řekl CNN Chris Shelley, generální ředitel SolarBotanic Trees.

Parkoviště jako botanická zahrada budoucnosti

Výkon solárních stromů se bude pohybovat okolo standardních pěti kilowattů. To znamená, že baterii o kapacitě 50 kilowattů dokážou nabít z 20 na 80 procent zhruba za sedm hodin. Využití tedy najdou hlavně u nákupních center, zábavních parků, administrativních budov nebo hotelů, kde vozidla nečinně stojí delší dobu.

Velikostně se modely od SolarBotanic Trees svým předchůdcům z Dubaje nevyrovnají. Měří pouhých čtyři a půl metru. I tak ale mají stylový design, mohou sloužit k zastínění parkovacích míst, a navíc se s nimi snadněji manipuluje.

Cena jednoho solárního stromu je stanovena na 18 až 25 tisíc liber, což odpovídá přibližně 500 až 700 tisícům korun. Už nyní nicméně firma plánuje ještě menší a levnější verze, které chce umisťovat do center měst, k supermarketům nebo do univerzitních kampusů. Všude tam by mohly sloužit nejen pro nabíjení elektromobilů, nýbrž i notebooků, mobilních telefonů, nebo dokonce LED osvětlení.

K dalším cílům SolarBotanic Trees patří systém pro ukládání energie, díky kterému budou solární stromy naplno fungovat i během noci. A také expanze do zahraničí. „První solární stromy postaví naše společnost ve Velké Británii, pak teprve přijde na řadu vstup na evropský nebo severoamerický trh,“ potvrdil Shelley.