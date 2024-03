Poptávka po kakau neklesá ani přes rekordní ceny. Na zdražování výrobci cukrovinek reagují třeba nižší gramáží

Poptávka po kakau zatím neklesá, a to i navzdory jeho rekordním cenám. Ty dle analytiků budou v růstu pravděpodobně i nadále pokračovat. Minulý měsíc překonala zmíněná komodita na burze hranici šest tisíc dolarů za metrickou tunu (bezmála 140 tisíc korun), ve středu po ukončení obchodování na ICE (Intercontinental Exchange US) skončila na 6549 dolarech (152,7 tisíce korun).

O tom, že se jedná o nevídaně vysokou hodnotu, svědčí třeba skutečnost, že od 80. let až do roku 2023 se ceny pohybovaly zpravidla výrazně pod průměrem 3500 dolarů, upozorňuje agentura Bloomberg. Jen od začátku letoška stoupla cena nejdůležitější složky čokolády o více než 57 procent.

Zákazníci se cukrovinek vzdát nechtějí

Trh směrem vzhůru vyhnaly v posledních měsících obavy o dodávky kakaa ze západní Afriky, odkud pochází zhruba tři čtvrtiny světové produkce a kde se momentálně potýkají se suchem a nemocemi úrody. „Je obvyklé, že při astronomicky vysokých cenách zemědělských komodit dojde k destrukci poptávky, ale u kakaa to tak není,“ okomentoval pro CNCB komoditní analytik Rabobank Paul Joules.

Podle toho za neutichajícím zájmem dost pravděpodobně stojí fakt, že si spotřebitelé cukrovinky zatím zkrátka nechtějí odepřít. Roli pak hraje také skutečnost, že výrobci čokolády mají nasmlouvané kontrakty, které musejí plnit, a tak továrny pokračují ve stejné výrobě i po zdražení. Jinými slovy, vyšší ceny se na číslech mohou projevit až později.





Sám Joules určitou destrukci poptávky očekává až v druhé polovině roku. Podotkl přitom, že současný stav nabídky a poptávky je velmi napjatý.

Lepší než zdražovat, hájí výrobci menší gramáž

Obavy týkající se zisku kvůli rostoucím cenám kakaa už zveřejnila třeba americká čokoládovna Hershey, což je jeden z největších výrobců na světě. A ani ostatní producenty nenechává nastalá situace klidnými, ba naopak. Platí ovšem, že každý se s ní vypořádává jinak, přičemž někteří se namísto zdražování uchýlili třeba ke zmenšování gramáže. Mezi takovými je například společnost Mars Inc, známá stejnojmennou sladkou tyčinkou, ale i tyčinkami Twix a čokoládovými bonbony M&M’s.

„Aktivně se snažíme najít způsoby, jak absorbovat rostoucí náklady na suroviny a operace. Snížení velikosti našich produktů není rozhodnutí, které jsme brali na lehkou váhu,“ uvedl mluvčí za značku Mars v e-mailu pro Bloomberg.

Podle některých společností je změna velikosti při zachování stejné ceny lepší volbou než zdražování. Důvod je prostý: vzhledem k tomu, že je čokoláda zbytné zboží, mohli by spotřebitelé vlivem příliš vysokých cen poměrně snadno snížit útratu. „Nakonec jsou to právě náklady, které rozhodují o tom, zda člověk nakoupí,“ podotkl senior viceprezident americké obchodní organizace National Confectioners Association Brian McKeon.

Jednou poptávka přeci jen klesne

Klíčovou otázkou je rovněž to, kam až se ceny kakaa mohou vyšplhat. „Jednou se musí dostat na úroveň, kdy začneme pozorovat výraznou destrukci poptávky. Náznaky už jsou, ale zjevně to nestačí na to, aby se trh vrátil do rovnováhy a zmírnily se obavy z nedostatku dodávek,“ napsal ve zprávě vedoucí komoditní strategie v ING Warren Patterson, podle kterého zůstávají zásadním problémem hlavně omezené zásoby z Afriky.

Tam s loňskou úrodou zamíchaly silné srážky, které vedly také ke komplikacím s doručením kakaa na jednotlivé trhy. Letos zase hrozbu představují sušší povětrnostní podmínky a silné větry. Extrémní výkyvy počasí jsou částečně způsobeny vlivem jevu El Niño, k němuž dochází v momentě, kdy teplota vody ve východním Pacifiku stoupne o 0,5 stupně Celsia nad dlouhodobý průměr.

Tímto způsobem v loňském roce utrpěla třeba úroda oliv, rýže či cukrové třtiny. Právě cena cukru, který je rovněž důležitou surovinou pro výrobu sladkostí, se začátkem letoška vyšplhala na dvanáctileté maximum, kdy globálně přesáhla 27 centů za libru.