Polsko svými službami válcuje řadu českých míst, říká Kotík z Amazing Places. Platforma nabídkou osloví přírodomily i designové nadšence

Zatímco dříve do sousedního Polska mnoho lidí cestovalo hlavně za levnějšími potravinami a pohonnými hmotami, v posledních dvou letech se země mezi Čechy stává také čím dál oblíbenější turistickou destinací. Zákazníky si získala třeba svými službami na vysoké úrovni.

„Kvalitou i servisem se rovnají místům, která známe například z Rakouska. Službami rozhodně poměrně často válcují česká místa, což pro nás bylo velké překvapení. Na druhou stranu je to ale trend, který vnímáme nejen v rámci ubytování,“ uvádí pro Euro.cz zakladatel Amazing Places Petr Kotík, jenž na hledání kouzelných míst v Česku i za hranicemi postavil celý byznys.

Více muziky za stejnou cenu

Rostoucí zájem o polské destinace vidí hlavě u rodin s dětmi, protože takzvaných kids-friendly míst je na polské straně Jizerských hor a Krkonoš hned několik. Nejen mladí lidé pak často navštěvují města jako Krakov, Vratislav či Poznaň. A na své si ve finále přijdou i ti, kteří si dovolenou neumí představit bez moře. „Kdo miluje moře, tak to ,polské‘ je k nám nejblíž, a právě i tam vidíme velký zájem o ubytování,“ říká Kotík.

Outstream Placeholder

V neposlední řadě volí Češi pobyty ve zmíněné sousední zemi i kvůli příznivým cenám. Za stejnou částku, co by utratili v tuzemsku, v Polsku totiž běžně seženou ubytování na vyšší úrovni.





„V Polsku nabízíme mnoho krásných apartmánů, kde se ceny pohybují mezi dvěma až třemi tisíci za noc, a stejně tak si můžete pronajmout chalupy pod hranici pěti tisíc, což v Česku, při podobné nebo stejné kvalitě, málokdy najdete,“ přibližuje Kotík s tím, že konkrétně u nich na webu mají pouze pět míst z celkem sedmatřiceti, kde zákazníci za přespání zaplatí více než pět tisíc. „Takovou částku dáte v Česku dnes běžně i za noc ve stále populárních glampingových místech,“ podotýká.

Otázkou je, jak se na cenách aktuální boom nakonec odrazí a zda země zůstane v hledáčku Čechů i v případě, že si za služby budou muset připlatit. Což se koneckonců začíná pomalu dít už nyní.

Alespoň ještě malou chvíli však na ceny nehleďme a pojďme si ve spolupráci s Amazing Places představit to nejlepší, co ve své nabídce mají.

Odpočinek mezi vodami

Náš přehled začneme hotelem Resort & Spa Łeba, který se nachází přímo mezi Baltským mořem a Sarbským jezerem, přičemž právě nevšední lokalita má představovat pomyslnou pátou hvězdu jinak čtyřhvězdičkového ubytování.

Resort & Spa Łeba, který je koncipovaný tak, aby přímo zapadl do okolní krajiny, se skládá ze dvou částí. Zatímco zázemí budovy Moře ocení především rodiny s dětmi, budova Forest je typická klidnou atmosférou a komfortem, s níž si budou notovat hlavně dospělí hosté. Kromě turisticky atraktivního okolí je návštěvníkům k dispozici také wellness zahrnující vnitřní i venkovní bazény a sauny.

A kolik za pobyt v tomto hotelu vlastně zájemci zaplatí? Cena začíná zhruba na dvou tisících korunách za noc, přičemž ubytovat zde lidé mohou i svého domácího mazlíčka.

Wellnes v srdci přírody

Dalším ubytováním, jež má Amazing Places ve svém repertoáru kouzelných míst, je Saltic Resort & Spa Grzybowo, které se stejně jako první zmíněný hotel nachází poblíž Baltského moře. Prezentuje se těsným spojením s přírodou, ta resort obklopuje ze všech jeho stran. Samozřejmostí je i moderní design obohacený o nadčasové prvky.

Procházky přilehlými borovými lesy lze absolvovat jak pěší, tak na kole. Pozorovat okolí je ale rovněž možné i z koňského sedla. Bolavé nohy pak mohou návštěvníci uvolnit v místním wellness, přičemž pro ty, kteří rádi vyrážejí do společnosti, má hotel k dispozici bar s živou hudbou a s autorskými koktejly. Kromě toho hotel slibuje i jedinečný kulinářský zážitek, jenž spočívá především v regionální kuchyni a netradiční kombinaci chutí.

Jaké jsou vaše zkušenosti s dovolenou v Polsku? Pozitivní

Negativní

Zatím žádné

Pokud jde o cenu ubytování, i v tomto případě startuje zhruba na dvou tisících korunách za noc. Kromě rodin s dětmi a párů je navíc resort přívětivý také k domácím mazlíčkům.

Návrat do minulosti

Polsko ani zdaleka nenabízí jen nové a moderní komplexy. Nedaleko turisticky oblíbené Vratislavi v obklopení polí a luk stojí renesanční zámek Uroczysko Siedmiu Stawów. Nyní prostory, jejichž historie sahá až do 16. století, fungují jako čtyřhvězdičkový hotel. Ten do svého katalogu Amazing Places zařadilo nejen kvůli jeho geniu loci, ale i proto, že nabízí prvotřídní SPA. „Pod křídly renomované francouzské kosmetické značky L'Occitane zde navíc vzniklo první vzorové SPA by L'Occitane v Polsku,“ uvádí zmíněný portál na svých stránkách.

Jak by se od stavby tohoto typu dalo předpokládat, historie zde na návštěvníky bude dýchat takřka z každého zákoutí. Na druhou stranu ale nechybí ani moderní prvky.

Ti, kteří přijedou za odpočinkem, pravděpodobně nepohrdnou nabídkou procedur a wellnes včetně finské a parní sauny, vířivky a relaxační zóny. Aktivnější jedinci zas ocení prosklený bazén s panoramatickým výhledem, fitness či možnost zapůjčit si kola či vycházkové hole. Na průzkum přírody lze navíc vyrazit i s čtyřnohými přáteli, kteří jsou v resortu vítáni.

Ubytování v hotelu Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L’Occitane začíná na necelých 2 800 korun za noc.

Malé Finsko

Už jste slyšeli o takzvaném malém Finsku? Toto označení s vysloužila Mazurská jezera, jež se nachází na severu Polska. Oblast, jejíž součástí je více než dva tisíce vodních ploch, je právem označována za chloubu polské přírody a ráj pro jachtaře, vodáky i rybáře. Přítomný klid ale ve finále ocení kdokoli, kdo po něm touží.

Dopřát si jej lze i v kombinaci s ubytováním v domě High Zen, který leží v těsné blízkosti jezera Pozezdrze a kromě pohody nabízí i stoprocentní soukromí, a to až pro šest osob. Díky přírodním materiálům, jako je dřevo a kov, stavení perfektně sedí do okolní přírody, přičemž v návštěvnících navíc probouzí pocit, jakoby se nacházeli někde na severu Evropy. Jedním z dominantních prvků domu je antresola s výhledem na jezero, útulnou atmosféru pak podpoří také krb s posezením, který v kombinaci s vysokými okny přímo vybízí k rodinné oslavě vánočních svátku.

Za noc v netradiční chatě, jež splní očekávání i velmi náročných klientů, zaplatí zájemci přes 12 600 korun.

Když méně je více

O poznání blíže k českým hranicím stojí dvě malé chaloupky jménem Istebna, které svým designem a řešením zaujmou zejména vyznavače minimalizmu – přesně na tomto konceptu jsou totiž obě stavby založené. V blízkosti polských Beskyd vyrostly teprve nedávno, přičemž stavebním kamenem v tomto případě byla láska jejich majitelů k horám, přírodě a designu, jehož základem je dřevo, kámen a hlína.

Ubytování je vhodnou volbou pro ty, jež touží po odpočinku mimo velkoměsto a spojení s přírodou. Nudit se ale nebudou ani sportovní nadšenci. Ti v teplejších měsících ocení možnost turistiky i projížděk na kole a v zimě těsnou blízkost lyžařského areálu. Vše návštěvníkům pak přijde vhod i soukromá venkovní vířivka.

A kolik za přespání v jedné ze dvou chatek návštěvníci zaplatí? Cena překračuje 4 700 korun.

Jako z romantického filmu

Ačkoli má Polsko co do přírodního bohatství rozhodně co nabídnout, výlet do sousední země nemusí vždy končit pobytem v horách a lesích. Další ubytování se proto nachází ve městě Sopoty ležícího na severu Polska přímo u Baltského moře. Ačkoli se jedná „pouze“ o apartmány, rozhodně se v nich nebudete nudit. Zejména ti všichni, kdo mají slabost pro romantickou a elegantní atmosféru a zároveň chtějí trávit čas v klidném prostředí s nádechem období Belle Époque.

Apartmány Sanhaus Apartments, jež se nacházejí ve dvou rozdílných budovách, jsou lokalizovány v pěší blízkosti pláže a nabízí rozmanitý design. Zatímco některé hrají světlými pastelovými barvami a působí jako z pohádky, jiné jsou ozvláštněné černými elegantními prvky a tmavým dřevem. V okolí ubytování mohou hosté obdivovat historické vily, navštívit nespočet kaváren, anebo se prostě kochat výhledem na Gdaňský záliv – třeba z dlouhé široké promenády. Díky tomuto všemu si dotyční budou připadat, jako by vypadli z filmu.

Strávit noc v některém z apartmánů mohou zájemci již od necelých 1 650 korun.

Čas vypnout

Po krátkém výletu do města a civilizace nás poslední kouzelné ubytování vezme opět na samotu do přírody. Konkrétně na polskou stranu Jizerských hor, kde vyrostly domy Cozy Izeria obklopené panoramatickými výhledy, kterými se lze kochat jak z terasy, tak z pohovky v obýváku, a zahradou plnou stromů.

Majitelé si stavby vysnili a postavili od naprostých základů. Snažili se přitom o to, aby perfektně splynuly s okolím – ostatně možná právě i toho důvodu zpovzdálí připomínají jakési šedé kameny umístěné v poli.

Zatímco v létě si lze všudypřítomný klid užívat třeba z pohodlí hamaky, během chladnějších měsíců návštěvníci jistě ocení venkovní i vnitřní krb, který místu dodá nejen teplo, ale také přidá na útulnosti. Stejně tak se ale dotyční mohou zahřát v horké vaně, z které lze díky velkému oknu pozorovat přírodní scenérie.

Cena odpočinkového pobytu začíná na částce 4 700 korun za noc.