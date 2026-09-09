Polsko staví jak na běžícím pásu, Česko v povolování staveb brzdí. Rozdíl v nové nabídce bytů už jde do desítek tisíc ročně

Ve prospěch našeho souseda hovoří i další čísla. V roce 2025 se na tamním trhu podařilo dokončit téměř 209 tisíc bytů, v Česku se jednalo jen o 33 430 bytových jednotek. Ještě důležitější je ale pohled na budoucí nabídku. V Polsku se během uplynulého roku začalo stavět dalších více než dvě stě tisíc bytů, zatímco v tuzemsku jen asi pětatřicet tisíc. Tedy jinými slovy, pokud by se u nás stavělo stejně intenzivně jako tam, množství nových bytů by bylo zhruba dvojnásobné.
Naneštěstí, ani to by mnohde nestačilo, protože nedostatečná nabídka je problém, který lze s přehledem označit za dlouhodobý. Například v Praze se podle květnové analýzy Central Group povoluje ročně kolem pěti tisíc bytových jednotek, přestože potřeba je minimálně dvojnásobná. Bytový deficit hlavního města tak za posledních 20 let narostl téměř o 100 tisíc bytů.
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„Rozdíl už nelze vysvětlovat pouze tím, že Polsko je větší země. Klíčový je přepočet na obyvatele. Polsko dokáže dlouhodobě dostávat na trh výrazně větší objem nové nabídky. Pro ceny bydlení je to zásadní – pokud poptávka roste a nabídka na ni nedokáže reagovat, tlak se přelévá do cen bytů a stavebních pozemků,“ uvádí Miroslav Barnáš, jenž ve firmě Arete Real Estate odpovídá za investice.
Nejhorší dostupnost bydlení v regionu
Výše uvedené statistiky se pochopitelně promítají i do dostupnosti bydlení. Podle aktuálního CG Indexu je na koupi průměrného nového bytu v Praze o velikosti 70 metrů čtverečních potřeba 15,9 roční hrubé mzdy, zatímco ve Varšavě je to pouze 9,2 mzdy a ve Vídni nebo v Berlíně dokonce ještě méně.
Ceny nových bytů v české metropoli navíc za poslední dekádu vzrostly téměř o 180 procent, ovšem mzdy jen asi o tři čtvrtiny. Což mimo jiné znamená, že na průměrný nový byt je dnes potřeba téměř o šest ročních mezd více než před deseti lety. To z Prahy v rámci dalších středoevropských metropolí dělá město s jednoznačně nejhorší dostupností bydlení.
Levnější hypotéky problém nevyřeší
Pravda, realitní trh sice letos navázal na oživení z předchozího období a kupující se postupně vracejí, potíž nicméně je, že nabídka vhodných nemovitostí zůstává v řadě měst omezená, což nadále vytváří tlak na růst cen. Podle portálu Videobydleni.cz by toto tempo mohlo ve druhé polovině roku postupně zpomalovat, avšak na žádné významné zlevnění to aktuálně nevypadá.
Situaci navíc komplikují i relativně drahé hypotéky, neboť průměrná nabídková sazba dosáhla v září dle Swiss Life Hypoindexu 5,51 procenta, tedy nejvýše od léta 2024. Proti případnému zlevňování, respektive návratu pod pětiprocentní hranici, stojí vysoké náklady bank na dlouhodobé financování, geopolitická nejistota i obavy z návratu inflace.
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Takto vysoké sazby mohou na jednu stranu dál držet část zájemců o vlastní bydlení mimo trh, na stranu druhou ale na ceny bytů působí opačným směrem omezená nabídka, a tudíž pokud se jejich výstavba nezrychlí, budou nemovitosti podle expertů z Videobydleni.cz dále zdražovat – byť pomalejším tempem.
Více míst, kde lze stavět
Rozdíl mezi Polskem a Českem není patrný jen u rezidenční výstavby, týká se i části komerčních nemovitostí. Za první polovinu roku 2026 přibylo v Polsku přibližně 235 tisíc metrů čtverečních nových obchodních ploch, zatímco v Česku jen 38 tisíc. Po přepočtu na obyvatele tak bylo tempo nové výstavby retailu u našeho souseda zhruba o 79 procent vyšší. Kromě toho tam bylo ke konci června ve výstavbě dalších zhruba 650 tisíc metrů čtverečních, zde asi o tři čtvrtiny méně.
Jedním z rozdílů je podle Barnáše z Arete struktura polského trhu. Vedle Varšavy totiž fungují jako významná centra developmentu také Krakov, Vratislav, Poznaň, Lodž, Trojměstí nebo Horní Slezsko. Osm největších regionálních trhů mimo hlavní město má dohromady asi 6,7 milionu metrů čtverečních moderních kanceláří. Český trh je naproti tomu mnohem více koncentrovaný do Prahy, kde se navíc v poslední době kanceláře příliš nestaví.
„Polsko tak nabízí developerům možnost jeden úspěšný koncept opakovat v celé řadě měst. To je zásadní například u retail parků, logistiky nebo rezidenčních projektů, protože větší počet ekonomicky životaschopných lokalit umožňuje development skutečně škálovat,“ vysvětluje.
V logistice vedeme
Nutno zdůraznit, že pouhé konstatování toho, že Polsko je ve výstavbě jednoduše lepší, by mohlo být zavádějící. Ukazují to třeba průmyslové a logistické nemovitosti, kterých má sice okolo 38 milionů metrů čtverečních oproti 13,7 milionu v Česku, v přepočtu na obyvatele je ale místní trh větší. V tuzemsku vychází přibližně 1,26 metru čtverečního na osobu, zatímco u našich sousedů je to pouhých 1,02 metru.
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„Český problém tak není nedostatek investorů ochotných stavět. Logistika dokazuje pravý opak. Slabinou je spíše omezené množství lokalit, kde lze projekt připravit rychle, předvídatelně a ve větším měřítku. Polsko je v tomto ohledu schopné svoji velikost a infrastrukturu využít podstatně lépe,“ uzavírá Barnáš s tím, že náš severní soused disponuje přibližně 5 600 kilometry dálnic a rychlostních silnic a další více než tisícovka kilometrů je aktuálně ve výstavbě.