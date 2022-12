Policie v San Franciscu chce využívat vražedné roboty. Ty dokážou zlikvidovat nebezpečné pachatele na dálku

Dozorčí rada v kalifornském San Franciscu odhlasovala, že tamní policie (San Francisco Police Department – SFPD) může v extrémních případech používat roboty, které dokážou zabíjet. Nové opatření umožní budoucí nasazení strojů vybavených třeba výbušninami, v současné době ale SFPD žádné takové zařízení nevlastní.

Podle vyjádření policie každopádně v budoucnu můžou existovat různé scénáře, v nichž by se jejich schopnosti mohly hodit. „Roboty by mohly být vybaveny třeba výbušnými náložemi, které prolomí opevněné stavby, v nichž se skrývají násilníci, nebo jiné nebezpečné subjekty. Kromě toho by mohly být používány i ke zneschopnění či dezorientaci ozbrojených a nebezpečných podezřelých, kteří představují velké riziko,“ řekl BBC mluvčí policie.

I zastánci robotů ale požadují, aby k jejich nasazení docházelo pouze v extrémních situacích. Nakonec bylo tedy opatření schváleno s dodatkem, jenž specifikuje, že policisté mohou používat smrtící sílu robotů pouze po vyčerpání alternativních taktik deeskalace napětí. Dozorčí rada také stanovila, že jejich nasazení může povolit pouze omezený počet vysokých důstojníků.

V Dallasu už vražedného robota použili

Podobný typ dálkově ovládaného zařízení schopného zabíjet není ve Spojených státech úplnou novinkou. V roce 2016 policie v texaském Dallasu použila robota vyzbrojeného výbušninou C-4 ke zneškodnění odstřelovače, který předtím zabil dva její příslušníky a několik dalších vážně zranil. I v tomto případě tedy došlo k jeho nasazení až ve chvíli, kdy selhaly všechny ostatní, běžně používané metody.

Americká federální vláda již dlouho vydává vojenské vybavení některým státním bezpečnostním složkám, aby jim pomohla při řešení krizových situací. Nejčastěji se přitom jedná o maskovací uniformy, bajonety a obrněná vozidla. Letos schválený kalifornský zákon ale vyžaduje, aby městské policejní síly inventarizovaly své vojenské vybavení a požádaly o schválení pro jejich použití.

Odpůrci kritizují zabíjení na dálku

Nové opatření má pochopitelně řadu hlasitých odpůrců. Ti tvrdí, že by tato pravomoc mohla vést k další militarizaci amerických policejních sil. Catherine Connollyová ze skupiny Stop Killer Robots (Zastavme zabijácké roboty) uvedla, že uvedený krok může „lidi ještě více vzdálit od důsledků použití nadměrné síly“. Když budou policisté rozhodovat o životě a smrti pachatele na dálku, povede to podle ní k „dehumanizaci“ zabíjení.

Podle vyjádření SFPD je pravděpodobné, že nastanou případy, při nichž naopak nasazení robotů spoustu lidských životů zachrání. „Nedokážeme vždy předvídat každou myslitelnou situaci nebo výjimečné okolnosti, kterým mohou naši policisté čelit. Musíme však být vždy připraveni a schopni na nebezpečí přiměřeně reagovat,“ dodal mluvčí policie.