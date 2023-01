Pokuty a trestné body za dopravní přestupky aneb jak funguje bodový systém v ČR

Význam bodového systému

Bodový systém ČR představuje nástroj, jehož cílem je donutit řidiče dodržovat dopravní předpisy a pravidla silničního provozu. Byl zaveden 1. 7. 2006 a funguje na základě udělování takzvaných trestných bodů. Podmínky udělování trestných bodů za porušení předpisů spojených se silničním provozem řeší zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V příloze tohoto zákona se nachází přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností řidiče včetně počtu bodů za každý jednotlivý přestupek.

Jak fungují trestné body pro řidiče

Po získání řidičského průkazu má každá osoba na svém kontě nula bodů. Trestné body jsou řidiči následně udělovány za různé typy dopravních přestupků. Jejich počet závisí na míře závažnosti daného prohřešku. Člověk tak může za každé porušení pravidel silničního provozu obdržet od dvou do sedmi bodů, a to v pěti sazebních skupinách (2, 3, 4, 5 a 7 bodů). Pokud se stane, že daná osoba získá dohromady 12 bodů, je jí odebrán řidičský průkaz. Požádat o jeho navrácení pak smí nejdříve po uplynutí jednoho roku.

Trestné body řidiče jsou evidovány v registru řidičů a jejich zaznamenávání má na starost příslušný obecní úřad. Děje se tak bezodkladně do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení či rozhodnutí o pravomocné sankci za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích. V momentě, kdy řidič dosáhne maximálního zákonem stanoveného limitu, je vyzván úřadem, aby do pěti pracovních dnů od doručení svůj řidičský průkaz odevzdal.

Získané trestné body se postupně odečítají za předpokladu, že řidič dodržuje předpisy silničního provozu. Pakliže během 12 měsíců od obdržení trestných bodů nespáchá ani jeden dopravní přestupek nebo trestný čin, jsou mu z celkového počtu nasbíraných bodů odečteny čtyři body. Další tři pak mohou být smazány za předpokladu, že o to řidič zažádá u příslušného obecního úřadu a doloží, že absolvoval školení bezpečné jízdy. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden měsíc a musí být vydáno akreditovaným střediskem bezpečné jízdy.

Žádost o vrácení řidičského průkazu

V případě některých přestupků závažnějšího charakteru může být řidičské oprávnění odebráno na více než jeden rok. Pokud k tomu dojde, smí řidič zažádat o jeho navrácení až po uplynutí této doby. Jestliže nasbírá trestné body, jejichž součet je dohromady 12, avšak jedná se o tresty za méně závažné přestupky, je možné požádat o vrácení řidičáku již po jednom roce. Žádost se podává u příslušného obecního úřadu. Podmínkou pro opětovné získání řidičského průkazu je pak absolvování zkoušek odborné způsobilosti.

Přehled dopravních přestupků a trestných činů

Existuje celá řada přestupků a trestných činů, kterých se účastníci silničního provozu dopouštějí a za něž se udělují sankce. Jejich podrobný výčet je možné najít na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR, kde jsou uvedeny tabulky s přehledy jednotlivých prohřešků včetně počtu trestných bodů a pokut, které za ně lze obdržet. V některých případech je řidiči navíc nařízen zákaz řízení na určitou dobu. Příklady nejčastějších prohřešků včetně stanovených pokut a trestných bodů jsou uvedeny níže.

Řízení vozidla pod vlivem návykových látek Přestupek Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení Řízení vozidla pod vlivem alkoholu pod 0,3 promile 2 500 – 20 000 Kč 0 6 – 12 měsíců Řízení vozidla pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) nebo drog 2 500 – 20 000 Kč 7 6 – 12 měsíců Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost 25 000 – 50 000 Kč 7 12 – 24 měsíců Odmítnutí testu na alkohol a drogy 25 000 – 50 000 Kč 7 12 – 24 měsíců

Překročení povolené rychlosti Přestupek Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení o 50 km/h mimo obec (o 40 km/h v obci) a více 5 000 – 10 000 Kč 5 6 – 12 měsíců o 30 km/h mimo obec (o 20 km/h v obci) a více 2 500 – 5 000 Kč 3 – o 10 km/h mimo obec (o 5 km/h v obci) a více 1 500 – 2 500 Kč 2 – o méně než 10 km/h mimo obec (o méně než 5 km/h v obci) 1 500 – 2 500 Kč 0 –

Středně závažné přestupky Přestupek Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení Držení telefonu při řízení 1 500 – 2 500 Kč 2 – Nepoužití bezpečnostních pásů 1 500 – 2 500 Kč 3 – Nedání přednosti v jízdě 2 500 – 5 000 Kč 4 – Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu 1 500 – 2 500 Kč 5 – Jízda na motocyklu bez ochranné přilby 1 500 – 2 500 Kč 3 – Řízení bez řidičského oprávnění 25 000 – 50 000 Kč 4 12 – 24 měsíců Řízení se zadrženým řidičským průkazem 5 000 – 10 000 Kč 7 6 – 12 měsíců

Závažné přestupky Přestupek Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz 2 500 – 5 000 Kč 7 1 – 6 měsíců Otáčení se, couvání a jízda v protisměru na dálnici 5 000 – 10 000 Kč 7 6 – 12 měsíců Porušení zákazu předjíždění 5 000 – 10 000 Kč 7 6 – 12 měsíců Jízda na červenou, nezastavení na signál „Stůj“ 2 500 – 5 000 Kč 5 –

Registr řidičů

Registr řidičů je online databáze, která shromažďuje informace o řidičích. Nachází se zde jejich osobní údaje, údaje o řidičských průkazech, o přestupcích, které spáchali, a především o stavu jejich bodového konta. Kromě toho se zde evidují také všechny žádosti a další dokumenty související se záznamem řidiče. Tyto informace obecní úřady dále zprostředkovávají Centrálnímu registru řidičů, který uchovává takzvané paměťové karty řidičů.

V registru se data o řidičích dlouhodobě zálohují a není možné je vymazat. Veškeré přestupky a trestné činy, jež dotyčný napáchal, zde bude mít evidované až do konce života, a to i za předpokladu, že se mu bodové konto již dávno vynulovalo. V souvislosti s těmito záznamy je zde možné dohledat také informace, jak a kdy k uvedeným prohřeškům došlo.

Prostřednictvím databáze lze získat také výpis bodového konta. Stačí navštívit kteroukoliv pobočku sítě CzechPoint, jež se nachází téměř na každém pracovišti České pošty nebo na obecních úřadech. Výpis se vydává na základě ověření totožnosti a má výhradně informativní charakter. V odboru registru řidičů můžete mimo jiné také zažádat o nový řidičský nebo profesní průkaz.

Informaci o stavu bodového konta může řidič získat také online, a sice prostřednictvím portálu občana. Ten je totiž s registrem řidičů už několik let propojený, takže lze vše udělat také z pohodlí domova. Jediné, co je k tomu potřeba, je připojení k internetu. Přihlášení do portálu pak jde provést buď prostřednictvím identity občana, nebo přes datovou schránku.

Změny v bodovém systému v roce 2023 a 2024

V roce 2023 nedošlo k výrazným změnám, co se týče udělování trestných bodů za dopravní prohřešky. Jediná změna, která byla pro tento rok schválena, je udělování dvou trestných bodů za zneužití parkovacího místa určeného pro invalidy. Na začátku ledna 2023 však byla vládou schválena novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by měla za předpokladu, že ji schválí parlament, v roce 2024 přinést určité novinky.

Asi nejzásadnější změnou by byl nový bodový systém, který už nebude počítat s pěti skupinami sazeb trestných bodů, ale pouze se třemi. Nově by se tak hříšníkům měly přidělovat trestné body v počtu dva, čtyři a šest. Pakliže novelu schválí parlament, mělo by navíc dojít k navýšení pokut za závažné přestupky. V praxi by to vypadalo tak, že například za řízení pod vlivem alkoholu bude řidiči uděleno šest trestných bodů namísto původních sedmi, avšak k tomu bude muset zaplatit ještě pokutu ve výši 25 tisíc korun (v současné době je tato pokuta stanovena na 20 tisíc korun). V případě odmítnutí zkoušky na alkohol by mu hrozila navíc pokuta ve výši až 75 tisíc korun.

Jak zjistit trestné body řidiče?

Stav bodového konta může řidič zjistit online prostřednictvím portálu občana, kam se přihlásí přes datovou schránku nebo identitu občana. Další možností je zažádat si o tištěný výpis z registru řidiče na pobočkách sítě CzechPoint, které se nacházejí na pracovištích České pošty nebo také na obecních úřadech.

Kolik bodů dostanu za řízení pod vlivem návykových látek?

Za řízení po vlivem alkoholu do 0,3 promile obdrží řidič pouze pokutu, a to od 2,5 do 20 tisíc korun ve správním řízení, přičemž body se v tomto případě neudělují. Za řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile nebo pod vlivem drog ale už body dostanete, a to rovnou tu nejvyšší sazbu, čili sedm. Stejný počet bodů vám náleží také v případě řízení ve stavu vylučujícím způsobilost.

Jak zažádat o vrácení řidičského průkazu?

O navrácení řidičského průkazu můžete žádat na příslušném obecním úřadě. Nejdříve tak však smíte učinit po jednom roce od jeho odebrání. U některých přestupků a dopravních trestných činů je však lhůta zabavení řidičáků delší. Společně s podáním žádosti o jeho vrácení je pak nutné také absolvovat zkoušky odborné způsobilosti.